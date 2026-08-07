Peníze nesmrdí – a co já?
Jsem si vědom, že na ty špinavé prašule máme zákon proti praní špinavých peněz. Proto když jdu prát kalhoty, tak než to hodím do pračky, prověřím v kapsách, zda tam nezůstaly nějaké penízky, abych neporušil tento zákon. To bych měl ještě navíc špinavé svědomí, kdyby se tak stalo.
Šel jsem si raději umýt ruce, abych netloukl do klávesnice špinavýma prackama. V tu chvíli jsem si položil fundamentální otázku, zda špinavé peníze také páchnou. To je přece logické se takto ptát, ne? Když já se několik dní neosprchuji, jsem špinavý a jako důsledek evidentně páchnu či dokonce smrdím. Jenže u peněz je to evidentně jinak. To si uvědomil už dávno římský císař Vespasian, který pronesl nesmrtelný výrok: „Peníze nesmrdí“. Samozřejmě to neřekl česky, ale latinsky: „Pecunia non olet“. Jak známo, měl pro toto tvrzení pádný důvod. Tímto totiž obhajoval daň, kterou uvalil na moč ve veřejných záchodech (to koukáte, že už v antickém Římě měli veřejné záchody).
Nyní bych už měl zřejmě ukončit úvahy o špinavých penězích. Nebudu se dále unavovat bitcoinovou kauzou. Když navíc v peněžence ani v kapsách kalhot žádné bitcoiny nemám. Spíše mě moje mozkové neurony (doufám, že jsou stále plusminus čisté) zavedly k opaku špinavosti a tím je co? Samozřejmě čistota!
Čistota versus nečistota, to je jen z mnoha projevů dualismu a polarit v našich životech. A nebyl by to člověk, kdyby nepřiřazoval těmto polaritám negativní a pozitivní prvky. Jenže bacha! Nic není v naší dualitě jednoznačně negativní či pozitivní. Ono se to promíchává a vzájemná vyváženost nesčíslné řady duálních projevů zajišťuje zachování celkové rovnováhy.
Abychom si uvědomili, že je něco čisté, musíme vědět, co je vnímáno jako nečisté. Kantovsky řečeno, není důležité, že je nějaká věc či skutečnost nečistá ve své podstatě (an sich). To náš rozum neví a nebude nikdy vědět, zaplať pánbůh. Ale jak se nám věc či skutečnosti jeví. Zatímco kaviár se šampaňským při vstupu do našich útrob je našimi smysly vnímáno jako chutné papáníčko (nic nečistého přece do huby nevložíme), tak hovínka z kaviáru v záchodové míse jsou již jevem nečistým/špinavým.
A touto přesmyčkou se dostáváme k tématu hygiena. Civilizace začala hygienou těla. Pokračovala hygienou prostředí, potravin a práce. Hygiena na nás v dnešní době čumí…odevšad a různých podobách. Kromě hygieny našeho tělíčka k nám do našich vesniček a městeček dorazila také psychická hygiena, digitální hygiena, hygiena práce, datová hygiena, spirituální hygiena, finanční hygiena a další „alegorické vozy“. Slovo hygiena se totiž postupně vzdaluje svému původnímu významu (péče o zdraví) a stává se univerzální metaforou pro všechno, co chceme „očistit“, „optimalizovat“ nebo „učinit bezpečnějším“. Je docela možné, že za několik desetiletí bude slovo hygiena používáno téměř stejně často jako dnes slovo chytrý.
Možná přijde doba, kdy bude za hygienický problém považováno všechno, co vybočuje z normy. A právě tehdy se původně osvobozující pojem může změnit v nástroj společenské kontroly. Největším paradoxem budoucnosti tak může být svět dokonale hygienický – a přitom dokonale sterilní i ve svých myšlenkách. Howgh.
Tak například EjAj bude v rámci „hygieny názorů“ kontrolovat, zda naše názory nejsou „závadné“. Každé ráno nám třeba přijde oznámení, že naše názory byly úspěšně dezinfikovány. Dříve se jednalo o cenzuru, v budoucnu se to bude prodávat jako hygiena. Dříve jsme si myli ruce, budoucnost nám bude mýt názory.
Moje dobrá žena miluje hygienu. Sprchuje se dvakrát denně. To já teda nedám. Pokud se sprchuji, tak cca dvakrát týdně. Jsem prostě trochu špindíra. Jenže já mám na to celkem logické vysvětlení a oponenturu. Když se moc umýváš, snižuje se ti imunita. Nemyslím zrovna poslaneckou imunitu, ale imunita našeho tělíčka. Prostě schopnost se bránit různým patogenům. Samozřejmě vše má svoji přiměřenost. Nic se nemá přehánět.
Takový Michelangelo Buonarroti byl znám svojí patologickou averzí k mytí, natož koupání. Svůj pracovní oděv a vysoké kožené boty tento geniální umělec nesvlékal i několik týdnů v kuse. Spal v nich, jedl v nich a tvořil v nich. Nebo takový zapáchající poustevník Šimon Stylita, který žil ve 4. století a strávil 36 let na sloupu, byl obsypán hmyzem a odmítal se mýt. Proč? Aby rozjímal, modlil se, duchovně se očistil a stal se světcem.
Je večer a půjdu spát. Samozřejmě se nějak před ulehnutím omyju a hlavně vykonám dentální hygienu. Zkontroluji naši krásnou kočku Yuki. Ta je tuze čistotná. Umývá se tak, že se pořád olizuje. Z hlediska hygienického ji to úplně postačí. Sprchovat se nechce.
Petr Vyroubal, právník v spiritu
Petr Vyroubal
Práce zušlechťuje člověka, ale zohavuje tělo, a to i na svátek práce
Dnes je 1. máj. Jsem na chalupě a koukám na rozkvetlou třešeň. Měl bych pod ní políbit svoji ženu. Jdu na to. Mlask (2x). Emoční a chemická bouře. Vyměnili jsme si při tom několik miliónů bakterií. To není málo, což?
Petr Vyroubal
Obcování s vínem, nejen v adventu…
Už je to opět tady. Čas adventní, kdy bychom se měli usebrat a dumat o věcech vezdejších. Aby mně to usebrání dobře šlo, nalil jsem si vínko z mých vinic a ....myšlenka se najednou vyjevila. No jasně! Víno a advent!
Petr Vyroubal
Mediální pozornost k uchu…jak u koho a kde to může skončit
Když jsem včera v televizi opět viděl toho Trumpetistu, tak jsem si vzpomněl na to, jak mu vloni atentátník postřelil ucho. Tehdy to byla mediální zpráva mimořádného až kosmického významu.
Petr Vyroubal
Chronicky zdravé paradoxy aneb na hraně zdravého rozumu
V poslední době mě zaujal reklamní billboard jedné banky, kde je uvedeno, že její největší radostí je pečovat o „finanční zdraví“ svých klientů. Tak zdraví již dorazilo i do našich šrajtoflí, to je přece úúúžasné!
Petr Vyroubal
Demokracie končí. Budou nám vládnout roboti?
Blíží se volby a s nimi většinou samé předvolební kecy v kleci. V tom jsem však byl zasažen zdánlivě nesouvisející zprávou, že Albánie je první zemí na světě, kde byla jmenována ministryně vytvořená pomocí umělé inteligence.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák
Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném...
Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil
Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil...
Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy
Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v...
Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 14
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 216x
A o čem píši? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.
Více na www.vyroubal-legal.cz