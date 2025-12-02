Obcování s vínem, nejen v adventu…
Na úvod si pokládám otázku, zda je vhodné či dokonce přípustné v této době holdovat vínu jako v jiných ročních údobích. Kladu si tuto ošemetnou otázku při vědomí (zatím střízlivém!), že advent je sice doba radostného očekávání příchodu Spasitele, ale také (jak se praví) časem půstu, kdy by se měl člověk místo neustálého nacpávání a chlastu duchovně zklidnit a rozjímat spíše o věcech hlubších a metafyzických.
Poněvadž však je můj brožovaný život poznamenán pravidelným obcováním s vínem, tak bych zřejmě těžko snášel, kdybych se musel v tomto směru nějak omezovat. V této souvislosti mě však uklidnila myšlenka připisována Platónovi, že „bohové nikdy člověku nedali nic znamenitějšího a cennějšího než víno“. To je bomba a navíc od takové autority světové filozofie!
Když jsme se takto dostali k filozofii, musím přiznat, že u mě víno jitří tak zvané dialektické myšlení. Nevím proč, ale popíjením dobrého německého ryzlinku se často propojím s filozofem Hegelem a jeho dialektickým vnímáním dějin. I když on prý zrovna na víno nebyl. Tento ušlechtilý mok spíše miloval Immanuel Kant a během svých pravidelných večeří měl pro každého hosta připravenu láhev vínečka.
Ale zpět do našeho anticko-hebrejsko-křesťanského civilizačního okruhu – k pojmu EUCHARISTIE! „Toto je kalich mé krve, která se vydává za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.“ Tak nějak to pravil Kristus při své poslední večeři a takto ona slova slýcháváme při každé křesťanské bohoslužbě. Celkem by mě zajímalo, zda tehdy Kristus pil bílé nebo červené, případně jakou odrůdu. Tipoval bych, že červené. Jednak kvůli tomu, že území dnešního Blízkého východu bylo a stále jest vhodnější pro pěstování odrůd červených a jednak kvůli zmíněné proměně vína v krev Páně.
Myslím, že jsme si dostatečně připomněli dost příkladů spojení vína a duchovna. Ale kde se nám ztratilo PRÁVO a jeho propojení s vínem, existuje vůbec? To je otázka zrovna na mě, který pořád touží nahlížet na věci vezdejší zejména z perspektivy „práva“.
Jsem přesvědčen o tom, že právo vzniklo mnohem později, než lidé začali holdovati vínu. Ale to by nebylo lidstvo, aby si i víno nechtělo nějak „právně“ zkrotit. Proto všude, kde se nyní víno pěstuje a pije, existuje právo vinařské, regulující podmínky pěstování, výroby, označování a obchodu s tímto bohulibým mokem.
Ale když máme ten advent, tak se vraťme ještě k tomu Ježíškovi. Je zřejmé, že od biblických dějin se právo, víno i duchovno propojuje v jeden celek. Tak považte. O významu vína při Poslední večeři Páně jsem se už zmínil. Ale možná jste přehlédli, že Ježíš tehdy mluvil o „nové smlouvě“, která se vínem, totiž jeho krví, zpečeťuje. Zdůrazňuji – je zde řeč o „smlouvě“, a to se dostáváme na půdu výsostně právní. Smlouva je totiž nezpochybnitelně významný právní instrument. A kdo ji obvykle připravuje? No přece advokáti! Jenom nevím, zda byl tehdy u smlouvy uzavřené mezi Ježíšem a jeho Otcem na nebesích nějaký právník, neřku-li advokát. Spolehlivou informaci jsem v evangeliích nenašel.
A co takový Noe! Poté, co po potopě opustil archu, stal se svědkem nové Boží smlouvy s veškerým tvorstvem a byl tím natolik dojat, že to dlouho slavil, a jak jinak než vínem. Jenže to velebení Boha poněkud přehnal. Náramně se opil a přitom se navíc obnažil. Že jeho synové jej v hanbatém stavu našli a jaké následky měla jeho nezřízená oslava pro další civilizační vývoj, to už je věc druhá.
Tak vidíte, bez konzumace vína by se mnohé významné události světových dějin ani náboženství prostě neobešly. Nadto se propojení vína a náboženství dostalo i do průběhu mnohých rituálů.
Bez vína nevykonáte ani křesťanskou bohoslužbu. Ne že by si všichni v kostele mohli zunknout. Nejsme přece někde v restauraci. Při katolickém obřadu se přijímá jako svátost a může si jím (v zastoupení Krista) zvlažit ústa pouze celebrující kněz. To je první omezení, které dle mého trochu diskriminuje přítomné věřící (např. evangelíci se v tomto ohledu už zařídili po svém). A druhé omezení tkví v samotném nápoji. Nesmí to být totiž produkt zakoupený někde v supermarketu, ale užívá se pouze víno speciální, jež se zove „mešní“. Na jeho výrobu existují dle kanonického práva (zase to právo!) zvláštní regule.
Ještě přísnější pravidla mají naši židovští bližní. Ti během svých svátků, včetně pravidelného šábesu, mohou pít pouze tzv. „košer“ víno, které (kromě jiných limitů) může zpracovávat od momentu jeho lisování pouze takový židovský vinař, který dodržuje šábes. Každý pátek večer, když vyjdou na nebi první tři hvězdy, se začínají židé modlit s pohárem vína v ruce: „Buď pochválen, náš Hospodine, králi světa, jenž si stvořil plod révy…“
Jiná náboženství jsou však k vínu vcelku indiferentní. Můj oblíbený buddhismus víno sice přímo neodsuzuje, ale Buddha z jeho konzumace nebyl nějak nadšen. A v islámu (jak je všeobecně známo) jest dle Koránu požívání alkoholu zakázáno totálně.
Ale zpět do euroatlantické civilizace. U nás se bez vína neobejdeme, ať si psychiatr Karel Nešpor povídá, co chce. Víno je mystérium, ale žádná droga. Dlouhodobým obcováním s vínem jsem dospěl k závěru, že mi jeho konzumace pomáhá lépe snášet na svých bedrech břímě tohoto světa. A to i v čase adventním. Amen.
Petr Vyroubal, právník v spiritu
Petr Vyroubal
Mediální pozornost k uchu…jak u koho a kde to může skončit
Když jsem včera v televizi opět viděl toho Trumpetistu, tak jsem si vzpomněl na to, jak mu vloni atentátník postřelil ucho. Tehdy to byla mediální zpráva mimořádného až kosmického významu.
Petr Vyroubal
Chronicky zdravé paradoxy aneb na hraně zdravého rozumu
V poslední době mě zaujal reklamní billboard jedné banky, kde je uvedeno, že její největší radostí je pečovat o „finanční zdraví“ svých klientů. Tak zdraví již dorazilo i do našich šrajtoflí, to je přece úúúžasné!
Petr Vyroubal
Demokracie končí. Budou nám vládnout roboti?
Blíží se volby a s nimi většinou samé předvolební kecy v kleci. V tom jsem však byl zasažen zdánlivě nesouvisející zprávou, že Albánie je první zemí na světě, kde byla jmenována ministryně vytvořená pomocí umělé inteligence.
Petr Vyroubal
Na co se ještě pojistit, kromě blbosti
Nedávno jsem narazil nikoliv do zdi, ale na informaci, že Gene Simmons, známý frontman hard rockové skupiny Kiss, si nechal pojistit svůj extrémně dlouhý jazyk na 1 mil. dolarů.
Petr Vyroubal
Kecy o tajnosti voleb za plentou aneb máme vůbec svobodnou vůli?
V souvislosti s uzákoněním korespondenčního hlasování se vedly v parlamentu i mediálně kecy (pardon diskuse) o tom, zda je existence „plenty“ nutnou podmínkou pro zachování tajnosti volebního práva dle české ústavy.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
Okamura na první cestě. Na Slovensku poobědvá na hradě, sejde se s Ficem
Od našeho zpravodaje na Slovensku Předseda Sněmovny Tomio Okamura v úterý odletěl na svou první zahraniční cestu. V Bratislavě se...
Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na Pavla. Chce s ním mít dobré vztahy
Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Petra...
Metnarovou prioritou je odmítnutí migračního paktu Evropské unie, řekl u Pavla
Přímý přenos Trojici kandidátů do vznikající vlády Andreje Babiš si na Pražský hrad pozval prezident Petr Pavel....
Bolestivé ústupky a referendum. Německý ministr předestřel scénář pro Ukrajinu
Ukrajina zřejmě bude v jednáních o konci války donucena udělat bolestivé ústupky. Listu Neue...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 12
- Celková karma 8,02
- Průměrná čtenost 222x
A o čem píši? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.
Více na www.vyroubal-legal.cz