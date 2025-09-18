Na co se ještě pojistit, kromě blbosti
Úplně nechápu, jak lze část těla pojistit a za jakých podmínek se vyplácí pojistné plnění. Asi pokud mu ten jazyk někdo ufikne, když ho pořád na koncertech na lidi vyplazuje? To tedy netuším. Nicméně takových podobných bizarních pojištění je vícero. Třeba známá hérečka Jennifer Lopez si zase nechala pojistit svůj zadeček, a to na několik desítek miliónů dolarů. Tak to jsem fakt z toho paf.
Dnes se holt uzavírají pojistky na všechno možné až nemožné. A to mě vedlo k hlubšímu ponoru do fenoménu pojišťování v našich životech.
Nuže, první otázka: Proč uzavíráme pojistky? Metafyzická odpověď zní: Páč svět je často velmi nepředvídatelný a do našich životů tak vstupuje jev zvaný „náhoda“. Takže jedním ze základních principů, na kterých je postaveno pojištění, je nahodilost. Jenže z povahy našeho pozemského bytí vyplývá, že my nemáme rádi nejistoty, rizika, nepříjemné události.
V základu pojištění je tedy snaha kontrolovat naši budoucnost a zmírnit strach z neznámého. Jak se to prakticky provede? No přece přenosem rizika na někoho jiného a tím jsou pojišťovny. Ale za tento přenos rizika jim musíme samozřejmě zaplatit nějaké penízky. Nic není zadarmo.
Dnes je pojišťování celkem slušný byznys. Nejen pro pojišťovny, ale i pro právníky, kteří sepisují pojistné smlouvy, které svým rozsahem a délkou tzv. obchodních podmínek často konkurují obsáhlému dílu L.N. Tolstého Vojna a mír. A tak si pojišťujeme život i smrt, zdraví i úrazy, majetek a odpovědnost atd.
Počkat, smrt může být také pojistnou událostí? Jasně. Když uzavřete pojištění pro případ vaší smrti (nikoliv souseda), tak vaši příbuzní označení jako tzv. obmyšlené osoby dostanou za vaši smrt dohodnuté prašule. Ale běda, když do konce sjednané doby pojištění nenatáhnete brka. V takovém případě pojišťovna nic nevyplatí ani obmyšlené osobě, ani vám. A basta. Můžete se jít klouzat. Opačný případ nastane, když uzavřete životní pojištění na dožití určitého věku. Pojistné plnění v hávu prašulí dostanete od pojišťovny, když zůstanete naživu do konce sjednané doby pojištění.
A co takové pojištění blbosti? Pardon, to je takový trochu zlidovělý výraz, avšak má svoje opodstatnění. Slušně právně se má na mysli pojištění odpovědnosti. Tedy pojištění pro případ, když způsobíte někomu jinému škodu či jinou újmu. Vy ji nemusíte poškozenému nahradit, to učiní pojišťovna. A proč lidově pojištění blbosti? No protože jste způsobil někomu škodu vlastní neodpovědností, nedbalostí až blbostí, např. jste vrazil na silnici do jiného auta a zdemoloval jej. Podobných případů je v našich životech přehršel.
Abych zachoval moji úchylku propojovat věci zdánlivě neslučitelné, tak si musím posvítit na problematiku náhody či nahodilosti i z hlediska spirituálního. Buddhisté mají jasno. Náhody neexistují, neb platí zákon karmy. V případě, že se nám přihodí něco zlého (třeba vyhoří vám domeček), tak to je jen následek našeho nevhodného konání v minulém životě. Ani v křesťanství se náhodám moc prostoru nedostává, anžto svět (včetně nás) stvořil Bůh a osud člověka je proto narýsován dopředu. Žádná pojišťovací agenda zde nemá místo. Amen.
Ještě něco na závěr. Někde jsem viděl tento reklamní slogan: „S naším pojištěním se každá náhoda mění v potěšení“. Co tím se má na mysli? No přece že pojištění je vlastně takovou loterií naruby a získání pojistné prémie představuje druh výhry. Často se stává, že ten, kdo hodně a dlouho platí na pojistném, se cítí jaksi poškozen tím, že se štěstí v neštěstí nedostavuje.
Nu dobrá. A tak si na závěr zazpívejme známou píseň Voskovce a Wericha „Život je jen náhoda“. K tomu není třeba se pojišťovat.
Petr Vyroubal, právník v spiritu
A o čem píši? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.
Více na www.vyroubal-legal.cz