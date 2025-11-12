Mediální pozornost k uchu…jak u koho a kde to může skončit
A hlavně jakou veřejnou pozornost vyvolal obrázek se zakrváceným uchem! V prvních dnech po této události bylo nejdříve zakrvácené a později zafačované ucho Trumpa největším hitem obrazového zpravodajství světových médií a sociálních sítích.
Nu dobrá. A co? Ucho máme přece všichni lidi. Dokonce obvykle dvě uši, že ano. To už evoluce či Stvořitel dříve zařídili. Proč takový mediální humbuk s nějakým uchem? No jo, to není jen tak, aby se lidské ucho dostalo do médií. To musíte být holt velmi známou osobností, aby média nějaký problém s vaším uchem zaznamenala. Tak například já bych s mým uchem mediálně určitě neuspěl, a to ani kdybych si jej uřízl veřejně, třeba na Staromáku před pomníkem mistra Jana Husa.
Trumpovo ustřelené ucho však v historii civilizace nebylo prvním počinem tohoto typu, který se dostal do povědomí široké veřejnosti. Jen si vzpomeňte na Vincenta van Gogha! Ano, toho dnes slavného malíře. Když žil, tak jeho obrazy nikdo neznal, neb je nikdo nekupoval. Z této nepříznivé životní situace takříkajíc zešílel a rozhodl se, že si ufikne ucho. Jenže koho to tehdy zajímalo. Nulová pozornost v tehdejších novinách! Ani mu nepomohlo, že se s tím ufiknutým uchem zpodobnil na plátně. Dnes tento obraz, jakož i ostatní jeho malby však patří mezi nejznámější a také nejdražší na světě. Jenže to je mu teď houby platné, když už je dávno po svém odchodu do věčných lovišť. Ale aspoň máme z historie člověčenstva ještě jiné slavné zafačované ucho, než u toho Donalda.
Když jsem takto konceptuálně a historicky přemýšlel o postižených uších a jejich mediálních konsekvencích, tak mě zaujala ještě jiná věc. A tou je fenomén Pozornosti. Konkrétně mám teď na mysli „vyvolávání pozornosti člověka“. Dnešní civilizace je v podstatě postavena na globálním procesu neustálého vyvolávání a upoutávání pozornosti lidí. Platí to nejen v ekonomice, ale i v politice, kultuře a dalších formách společenského života. Když chci prodat nějaké zboží, musím u potenciálního kupce vyvolat zájem, pozornost. Když chci jako politik získat hlas voliče ve volbách, tak musím rovněž vyvolat jeho pozornost. Stejně je to v kultuře atd. Prostě bojujeme o pozornost lidí ve všem.
Což o to. Fenomén pozornosti však není upřímně řečeno výdobytek současné civilizace. Je to důsledek našeho evolučního vývoje, je to životně nezbytný projev našeho žití a přežití. Jsme totiž neustále zavalování obrovským přívalem různých podnětů. V základní potřebě bytí se jedná např. o změny tepla, světla, zvuky. Ve vyšší formě vnímání reality zase jaký chleba si koupím v pekárně či jaký léčivý prostředek proti inkontinenci si pořídím v lékárně. Pokud bychom si všechny tyto podněty měli uvědomovat, tak by došlo k našemu životnímu ochromení, neb lidská schopnost zpracovávat informace má svoje limity. Tedy monitorováním vnitřního a vnějšího prostředí si vybírám pouze ty podněty, které v daném okamžiku potřebujeme a ostatní podněty prostě naše vědomí ignoruje.
Jenže když na vás denně útočí přes média informace o tom, co všechno ke svému žití a bytí nezbytně potřebujete, koho máte volit ve volbách, ucho jaké známé osobnosti bylo ustřeleno, potom je fakt těžké identifikovat, co je pro vaše žití a přežití vskutku nejdůležitější. Mnoha lidem to však nestačí. Upoutávají na sebe pozornost a k tomuto účelu chtějí být sledováni ostatními, zejména na sociálních sítích. Být na sociálních sítích předmětem pozornosti, být sledován jinými, toť mantra dnešní doby.
Ještě nedávno – za doby komančů – jsme se však třásli strachem, že jsme sledováni, tedy šmírováni – a kým? No přece estébáky. Jak se to vše proměnilo! Nyní se všude fotíme a šup s fotkami na Facebook či Twitter. Všichni tak vědí, co žereme, kde se loudáme, s kým se setkáváme.
Otázka je, jak dlouho bude trvat, že budeme sdílet i to, co z nás vychází ….tedy nemyslím myšlenky, ale hmotnější výrony a exkrementy našich těl. Prostě sdílet i toto a hlavně upoutat pozornost, jako ta česká influencerka, která vydělává velké prachy tím, že prodává svoje prdy neboli pšouky ve skleničce. A víte, kolik stojí jedna sklenička jejích prdů? 22.000,-Kč! Fanouškům však slíbila, že během Vánoc bude mít slevové akce. No, neber to!
Petr Vyroubal, právník v spiritu
- Počet článků 11
- Celková karma 7,98
- Průměrná čtenost 232x
A o čem píši? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.
Více na www.vyroubal-legal.cz