Komputerizace našich životů už začala...a čím to skončí?
Jmenuje se Diella a jejím úkolem je dohlížet na státní zakázky, což by mělo dle albánského premiéra vést k potlačení hluboce zakořeněné korupce v této oblasti. Nu dobrá, a jakou to má souvislost s volbami v naší české kotlině? Celkem velkou.
Tak pojďme na to. Nejdříve si vezmeme na mušku postavení demokracie a systému politických stran. Dnes to sice už nějakou dobu existuje v té naší euroatlantické civilizaci a částečně i mimo ni, ale kde je záruka, že to bude nadále existovat. Nebude. A proč? Protože i zde platí fundamentální princip vývoje, tedy že nic není na věčné časy a vše podléhá změnám. Demokracie jako forma vlády ve státě sice vznikla již v antickém Řecku, ale v dnešním pojetí se začala etablovat až v 17.-18. století, a to nejdříve v Anglii, že ano?
Jsem přesvědčen, že dějiny lidstva jsou ovládány zákony dialektiky, kterou do mrtě rozpracoval německý filozof Hegel. Výsledkem je tzv. spirálovitá forma vývoje. Co existovalo v historii v nějaké podobě, to na té dialektické spirále se znovu objeví, samozřejmě na vyšším levelu a v pozměněné formě. Jak je známo, dějiny se prostě opakují.
Totalitní formy vlády samozřejmě existovaly dlouho v minulosti, ale současný vývoj v mnoha státech jasně naznačuje, že se totalitarismus zvedá z popela jak ten pták Fénix. To má dvě příčiny, které se v podstatě doplňují. Jednak nabývají na síle a rozsahu antidemokratické a totalitní procesy ve stále větším počtu států a za druhé neúprosná vlezlost informačních technologií do našich životů. Totalitarismus v původním historickém pojetí se holt promění a oblékne si nový kabát. Demokracie bude nahrazena technokracií AI. Společnost prostě přijme, že AI činí spravedlivější a efektivnější rozhodnutí než lidé, a volební mechanismus tak postupně ztratí význam a důvod své existence.
Někdo by mohl oponovat argumentem, že dějinné zásadní vynálezy a procesy jako písmo, knihtisk, parní stroj, telegraf, telefon, počítače etc. měly pozitivní vliv na „pokrok lidstva“ a nic se jejich ovládnutím zase tak zásadně negativního nestalo. Jenže umělá inteligence je první technologií, která je sama schopna se rozhodovat, a ještě k tomu něco nového vymýšlet. Je to nejzásadnější a bezprecedentní revoluční počin v dějinách. AI se stává nikoliv pouze podpůrným nástrojem, ale aktivním účastníkem vládnutí, které může vést až k pozici „alfa predátora“.
O tom, jak budeme v digitálním věku žít, nebude tedy rozhodovat většina v parlamentu vzniklá na základě demokratických voleb, ale algoritmy umělé inteligence, kterým můžou být volby do parlamentu celkem ukradené. Teď je jen kruciální otázka, zda nad těmito algoritmy bude mít člověk ještě nějakou regulativní kontrolu nebo bude vládnout omnipotentní algoritmický totalitarismus.
A tak budou zřejmě odsouzeny k dějinnému zániku tradiční instituce. Parlamentní demokracie bude nahrazena technologickým řízením státu a společnosti pomocí umělé inteligence a algoritmy, které nahradí výkonné orgány moci, členy vlády, poslance atd.. Vznikne centrální algokratický systém, který bude pěkně shromažďovat veškerá data a přijímat rozhodnutí v reálném čase. Zákony budou nahrazeny algoritmy. Místo „paragrafu 15“ bude existovat „algoritmus 15“. AI bude přidělovat bydlení, práci a možná i životní partnery v rámci optimalizace „společenského blaha“. Stát řízený AI, kde se bude prolínat utopie a dystopie. Uf, uf.
To jsem se zase rozjel. Až se mi z toho rozproudily lymfatické žlázy. Snad jsem nebyl ve svých úvahách příliš trudnomyslný či kormutlivý. Ale zpět k té Albánii, resp. první uměle-inteligentní ministryni. Jsem zvědavý, kdy to přijde i k nám. Zřejmě nadcházející volební období budou ještě v našem parlamentu a ve vládě živé bytosti. Ale určitě poté nadejde čas, kdy začnou i v těchto institucích zasedat roboti a systémy AI. To budeme čumět!
Petr Vyroubal, právník v spiritu
Petr Vyroubal
A o čem píši? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.
