Kdy držet hubu...nejen ve Vatikánu
A proč mě zrovna tato věc prokristepána zaujala? No, jsou zde přinejmenším dva důvody. Jednak obecně mám rád různá tajemství a za druhé svojí profesí jsem byl advokátem (teď už ve zralém věku jsem bývalý, noblesně řečeno „emeritní“ advokát), kdy jsem musel ze zákona také zachovávat tajemství neboli mlčenlivost o různých ošklivostech, které mi našeptal klient.
Tak si nejdříve stručně ujasněme, co to je zpovědní tajemství. Je to jedna ze sedmi svátostí křesťanské církve, jejímž prostřednictvím se kajícník vyznává ze svých hříchů za účelem smíření a rozhřešení. Jenže kajícník nemůže jen tak – třeba ve své kuchyni pří přípravě držkové polívky – se zamyslet a říci si, že se vyznává ze svých hříchů. Musí přicupitat za knězem a požádat ho o provedení zpovědi. Většinou se to dělá v kostele v takové té separované kukani.
Řada kritiků zmíněné smlouvy s Vatikánem namítá, že katolická církev bude ještě méně než dosud spolupracovat se státními orgány při vyšetřování zejména kauz sexuálního zneužívání anebo třeba při majetkové trestné činnosti. Já určitě nejsem žádným expertem na oblast těchto trestních činů, jen vím a mohu potvrdit, že ochrana zpovědního tajemství je v našem trestním zákoníku již dávno zakotvena. Takže proč to mediální vzrušení? Snad jedině kvůli tomu, že dle českých zákonů je nositelem zpovědního tajemství dosud jen kněz (který jediný může svátost smíření či pokání od kajícníka přijímat). Je pravda, že smlouva s Vatikánem toto právo neomezuje pouze na kněze, tedy duchovního, ale používá termín pastorační pracovníci, což mohou být i další osoby, které makají na faře ve prospěch církve.
Jestli toto rozšíření může představovat ohrožení demokracie, jak jsem to kdesi četl, to si fuck nejsem jistý, resp. to považuji za evidentní blbost. V každém případě bude stále platit, že povinnost, resp. právo mlčenlivosti kněží a advokátů se vztahuje na spáchané trestné činy, tedy na to, co se již stalo, co je minulostí. Pokud nějaký Lojza Vopršálek bude chtít někomu sexuálně ublížit nebo ukrást pár miliónů třeba Burešovi a s tímto svým úmyslem se svěří knězi při zpovědi, tak v takovém případě je kněz povinen dle trestního zákoníku o tomto úmyslu kajícníka informovat policii. A to mu nepomůže ani svátost zpovědi.
Teď se mi ovšem zavrtává do mysli jiná, ale dost související věc. A tím je fenomén mlčenlivosti jako takový. Mlčet v sociální interakci mezi lidmi, to není jen tak. Zvlášť v této době, kdy každý má potřebu něco říkat, kecat až žvatlat, často až do stavu „slovního průjmu“ (zejména na sociálních sítích). Mnozí chytrolíni docházejí takto k závěru, že mlčení je vlastně důsledkem toho, že nemáš co říci! Cha, cha. Takže mlčení se může jevit jako slabost či jako prohra? No, to si nejsem jistý. Jsou totiž situace, kdy dle mého názoru největší silou je zmlknout. Nakonec už v antice o tom něco věděli, viz tento citát: „Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem“. Anebo: „Mlčeti zlato, mluviti stříbro.“ Vidíte! Zase ten relativismus všehomíra.
I když v dnešní době si každý může v té naší demokracii žvanit a psát, jak je mu libo (když má přece to ústavní právo svobody projevu), tak mlčení také nabývá na síle. Nejde jen o právo či povinnost mlčenlivosti vyplývající ze zákonů pro některé osoby jako duchovní, advokáti, lékaři atd., ale tento fenomén se prosazuje vehementně i do oblasti obchodního nebo pracovního práva. Když uzavírám s protistranou dohodu, že nesmím prozrazovat nějaké obchodní tajemství, tak holt vůči ostatním musím o tom mlčet, a to třeba i na Marsu. A basta. Anebo když nějaká pornoherečka podepsala s americkým prezidentem Trumpem dohodu o mlčenlivosti, že nikomu nevyzradí, že měla s ním kdysi „šuk“, tak musí držet svoje bujně namalovaná ústa a o jejím „vztahu“ s Donaldíkem veřejně nepromlouvat. Kurňa, navíc dostala za to mlčení slušně zaplaceno.
No, bóže, může někdo říci. Když něco vyzradím, tak přece se mi nemůže nic tak krutého stát. Nu, jak kdy. Za porušení bobříka mlčení si na vás budou kamarádi ve skautu ukazovat prstem, že jste nějak nedokonalej, ale když jste členem italské mafie a prozradíte, co je tzv. omertou zapovězeno, tak vás čeká smrtící výstřel.
Ale k tomu na závěr si dovoluji připomenout kontrapunkticky z historie opačnou situaci. Když svou povinnost mlčenlivosti naopak dodržím, tak v dnešní době mě usmrcení snad už nečeká. Ale byly doby, kdy jste si tím vůbec nemohli být jistí. Jako ten náš Jan Nepomucký, který odmítal prozradit, co mu navykládala manželka krále Václava IV. Shodili ho za to z Karlova mostu do vody, kde utonul, a teď tam chodí turisté a fotí se s roztlemeným ksichtem před jeho sochou, která tam nyní stojí.
Mlčet, tedy držet hubu, to nikdy v historii nebylo jen tak. Amen.
Petr Vyroubal, právník v spiritu
Petr Vyroubal
Jak je to s právem na flákárnu
Blíží se konec srpna a tím i čas letních dovolených. Zase budeme muset začít makat a ukončit flákárnu.
Petr Vyroubal
Neudržitelné myšlenky o udržitelnosti
V naší euroatlantické civilizaci se již celkem ustálil zvyk, že když někoho známého potkáme na ulici, tak po něm už neházíme kamení jako v pravěku, ale nejdříve se zeptáme „Jak se máš?“
Petr Vyroubal
Kdo není sledován, tak prostě neexistuje!
Dnes jsme holt všude sledováni a už ani na záchodě nemáme zaručeno, že nás tam nikdo při výkonu nešpehuje. Fenomén sledovanosti coby negativní jev narušující naše soukromí v sobě skrývá i svůj protipól/kontrapunkt. A to je co?
Petr Vyroubal
Kde to může s „chytrými“ věcmi skončit
Viděl jsem nedávno v televizi reklamu na chytré menstruační vložky. Z toho jsem byl fakt paf! To je přece úžasné, že už i mezi ženská stehna doputovala taková technologická vymoženost.
Petr Vyroubal
Vzájemné očichávání práva se spiritualitou
Všechno má svůj čas. Jako včeličky opylují květy ve svém čase, tak i já jsem nedávno dospěl k rozhodnutí, že se už nebudu vysilovat výkonem profese, která mě skoro 30 let živila, totiž advokacie.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Stovky lidí přišly do kostela u Salvátora uctít dětské oběti v Gaze a Izraeli
K tiché vzpomínce a modlitbě za dětské oběti v Palestině a Izraeli se sešly stovky lidí v kostele U...
Záruky pro Ukrajinu. Do mírových jednotek chce přes dvacet zemí, oznámil Macron
Celkem 26 zemí přislíbilo, že se zapojí do mírových jednotek na Ukrajině – na zemi, ve vodě či ve...
Dva psi poslance Kobzy uhynuli v autě. Případ prověřuje policie
Poslanec Jiří Kobza, který byl zvolený do Sněmovny za SPD a nyní kandiduje za Stačilo!, přišel o...
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO představilo program
Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 6
- Celková karma 9,28
- Průměrná čtenost 203x
A o čem píši? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.
Více na www.vyroubal-legal.cz