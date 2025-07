Kdo není sledován, tak prostě neexistuje!

Dnes jsme holt všude sledováni a už ani na záchodě nemáme zaručeno, že nás tam nikdo při výkonu nešpehuje. Fenomén sledovanosti coby negativní jev narušující naše soukromí v sobě skrývá i svůj protipól/kontrapunkt. A to je co?

No přece sledovanost v médiích! Kdo dnes něco vypouští do veřejného prostoru, tak má eminentní zájem na tom, aby to jiní lidé v co největším počtu shlédli, četli, poslouchali, poňuchali (to taky? …kdo vydrží, dočte se níže).

Začalo to reklamou na zboží a služby, dále rozhlas a televize a po nástupu internetu se přidaly sociální sítě, které jsou v dnešní době absolutně dominantní ve sledovanosti. Tam se nám to hemží všelijakými osobami, které se označují jako influenceři. Samozřejmě všichni víme, co na sítích dělají a že nás chtějí ovlivňovat a my za to je v tom virtuálním bordelu sledujeme. Dnes mají různá označení, většinou se podle sítí dále dělí na jůtůbery, tiktoktery, instagramery, streamery, musery atd.

A tito influenceři nám něco ukazují, nabízejí, přesvědčují, abychom si koupili to či ono, jeli tam či onde. Protože jde v drtivé většině o propagaci konzumu, tak usilují o to, aby měli co nejvíce „followerů“, tedy co nejvyšší sledovanost. Ale nejde jen o sledovanost jako takovou. Jsou za tím samozřejmě prašule. A to mnohdy nemalé. Influenceři s nejvyššími počty sledujících jsou schopni touto svojí aktivitou vydělat občas i velkej majlant.

Jenže musíme si přiznat, že i my, řadoví občané, kteří jsme se nepřevtělili do oficiálního influencerského kabátu, usilujeme přesto o to, aby nám co nejvíce přátel na sítích lajklo obrázky či videa z našich dovolených, dále co žereme za pokrm kdesi v nějaké restauraci, jak jsme například poprvé v životě dojili kozu nebo co jsme chytrého a tuze zajímavého zase sepsali. Sice za to nemáme od marketingu nějaké firmy žádné prašule, ale počet lajků – oooh! Jak nás to těší a posiluje to naše éééégo, což?

No jo, kde jsou ty doby, kdy si lidé psali deníky a zlobili se, když se jim do nich někdo díval. Dnes mají vše na sociálních sítích a zlobí se, když je ostatní ignorují.

Teď mně něco píplo z mobilu. Kouknu a zírám: fejzbůk mně posílá zase nějakou zprávu, že nejlepší na přísun proteinu do těla je konzumovat housenky. Aha! Tak zajdu do Tesca a koupím to. Tam chodím běžně lovit mamuta (pardon: dnes nakupovat do košíčku, v pravěku jsme však mamuty lovili, abychom nezhynuli hlady, na to máme důkazy). Bohužel v Tescu jsem nepochodil. Housenky tam ještě nemají v prodeji. Ale já něco chytrého vymyslím a stanu se influencerem!!! Půjdu do lesa, ulovím nějaké housenky a natočím se, jak je pěkně usmažené požírám a přitom se ještě navíc spirituálně povznáším prostřednictvím mindfulnessu. To bude mediální událost! To bude sledovanost!

V této souvislosti jsem byl však najednou lapen myšlenkou, která mě jako právníka (byť teď trochu ve spiritu) vrátila do reálného světa. Počkat, přece nemůžeš mirnixdirnix ukazovat lidem, jak žereš housenky! To je ošajzlich. Co když se mnohým z toho neudělá volno (vlastně udělá nevolno) či se i přiotráví. Potom mně budou žalovat a já budu muset zase chodit k soudům. Kristovy rány! Tak jsem se právně zamyslel a zjistil jsem, že sice máme na všechno možné i nemožné nějaké zákony, ale závazná právní regulace influencerství zatím do našich českých luhů a hájů nedorazila. Cosi začalo ve Francii, ale než to dojde přes Brusel k nám, to si asi ještě počkáme. Takže zatím klid, influenceři!

Dnes se přes sociální sítě nabízí, co hrdlo ráčí. Tak proč ne housenky či jiný hmyz? Na gůglu jsem se dočetl, že v Africe ročně sklidí až 9.5 miliard housenek a papají je tam vesele. Navíc housenka je sice malinká, ale pořád hmotná a k vidění. Ale co takové nehmotné lidské výrony jako třeba prdy. To fakt není blbost. Jakási česká influencerka vydělává velké prachy tím, že prodává svoje prdy neboli pšouky ve skleničce. A víte, kolik stojí jedna sklenička jejích prdů? 22.000,-Kč. Fanouškům však slíbila, že během Vánoc bude mít slevové akce. No, neber to!

Petr Vyroubal, právník v spiritu