Jak je to s právem na flákárnu
Já jsem však již nějakou dobu oplocen důstojným věkem a nemusím chodit každý den do fachy. Anžto mám teď více volného času, tak se více nořím myšlenkami do různých témat našeho Bytí a Vytí. Nu a z mozku na mě vypadlo zrovna v těchto horkých dnech téma „dovolená“. Řeknete si, taková pitomost! To je přece jasné, co to je. Jede se k moři, do hor či do pouště a užíváme si volného času.
Jenže v historii člověčenstva se tyto chvíle života hooodně měnily. Tak pojďme do toho!
Začněme biblicky. Dovolená začíná totiž u Pána Boha. V Knize Genesis se dočteme, že Bůh šest dní pracoval a tvořil svět, ale sedmého dne si dal nohy křížem, tedy odpočíval. Trochu nechápu. Bůh je přece všemocný a nemůže se prací unavit.
Jenže ono se nejednalo tak o něj samotného, ale o příkaz pro lidi: máme šest dní makat a sedmý den odpočívat. Ale pozor! Smyslem tohoto dne není, abyste se flákali či užívali radovánek, ale abyste ho zasvětili Bohu. To samozřejmě platí jen pro lidi, nikoliv pro králíky či jiná zvířata.
Tehdy v dávnověku se však nejednalo zdaleka o klasickou dovolenou, jak ji známe dnes. Byl to spíše odpočinek, ne-práce. Je třeba k tomu ještě dodat, že první lidé Adam s Evou si sice žili v Ráji jako v ráji, ale museli také pracovat pro Boha (první zaměstnavatel?), a to na tzv. vinici Páně. Po spapání jablíčka ze stromu poznání, které bylo Bohem kvalifikováno jako hřích, byli vyhnáni z Ráje a od té doby se musíme jako jejich potomci v potu tváře lopotit, abychom získali prostředky k přežití. Holt nic není zadarmo.
Uf, uf. Jedeme dál! Jaký den v týdnu máme odpočívat a současně jej zasvětit Bohu? Dle Starého zákona je to sabat neboli sobota. Ovšem to bylo a jest dosud pouze u Židů. Poté, co nám ukřižovali Ježíška a vzniklo křesťanství, byl den odpočinku přenesen na neděli. A proč? Kvůli zmrtvýchvstání Krista, které – jak známo – proběhlo v neděli. Aby to bylo ještě více roztříštěné, tak muslimové dle Koránu mají den odpočinku pátek, kdy jsou rovněž povinni ho modlitbami zasvětit, tentokrát Alláhovi.
Dobře. Tak to je pořád o jednom dni odpočinku v týdnu. Ale my jezdíme na dovču na několik dnů až týdnů. Jakou to má spojitost s božím příkazem světit neděli? Tedy dle křesťanské věrouky. Zřejmě žádnou. Dovolená v dnešním pojetí je totiž výdobytek moderní doby, jako opozitum výkonu práce. A dokonce máme na to právo, které je obsaženo ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních paktech a zákonech. To by otroci a nevolníci během staro-středověku koukali a záviděli, jak se dnes máme.
Právo na odpočinek a volný čas, a to jak během dne, týdne a roku, je dnes vnímáno jako právo na přiměřenou dobu být „pryč“ z práce. Dnes máme holt na všechno možné i nemožné nějaké právo. A nejen to. Zaměstnavatel vám musí za dovolenou i zaplatit. Prostě čumíš o dovolené na moře a dostaneš za to ještě prašule. A to není všechno. Když si koupíš zájezd na dovolenou u cestovky a na místě není třeba funkční bazén, který je vyobrazen v katalogu cestovky, tak máš právo na peněžní náhradu za „ztrátu radosti z dovolené“. Tak jest psáno v různých judikátech soudů, na které se takoví dovolenkoví nespokojenci obrátili.
Lenošení při dovolené je tak nejen pozitivní emoce, ale dostanete za to ještě zaplaceno. Super. Aby to nebylo málo, tak byl k tomu vyhlášen Mezinárodní den lenošení, který má připomenout lidem, aby zpomalili a užívali si života, samozřejmě bez práce. A protože bez práce nejsou koláče a podle B. Engelse se práce podílela na polidštění opice, tak získala práce také uznání, a to v podobě svátku práce 1. května. Za komančů byla práce ve prospěch budování socialismu navíc umocněna soudružským pozdravem „Čest práci“.
Dovolená, odpočinek, volno, lenošení, nicnedělání. To jsou všechno příbuzné pojmy dnešní doby. Teď mě napadlo, že nicnedělání není jen tak. Abyste si to patřičně užili, je třeba si to pořádně osladit, jak to vymysleli Italové ve svém „dolce far niente“. Nicnedělání dnes není jen sedět a čumět do blba, jinak slušně řečeno meditovat a vnímat prázdnotu světa. Není to však ani prázdnota, nýbrž prostor, kde se setkávají naše myšlenky bez toho, aby je někdo tlačil do kouta, že tohle musíš udělat.
Na nicnedělání však často nemáme čas. Jakmile máme volný moment, vytahujeme mobil, abychom se podívali na zprávy z vesmíru, zkontrolovali emaily a sítě nebo si zahráli nějakou hru. Lenošení to prostě nemá moc jednoduché. A to ani o dovolené. Howgh.
Petr Vyroubal, právník v spiritu
Petr Vyroubal
|Další články autora
A o čem? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.