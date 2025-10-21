Chronicky zdravé paradoxy aneb na hraně zdravého rozumu
Protože mám úchylku přemýšlet o zdánlivě neslučitelných věcech, ponořil jsem se kontextuálně do pojmu „zdraví“ a jeho používání v době současného postneomodernismu. Dnes je „zdravé“ všechno možné i nemožné. Zdravé investice, zdravé vztahy, zdravá ekonomika, zdravé ejaj (AI), zdravé batohy, zdravé novinky, zdravý vztah k Bohu atd. No jo, ale původně se zdraví spojovalo jen s naší tělem a myslí, že ano? Nyní se toto slovo však používá stále častěji i v kontextech, které s lidským zdravím nemají nic moc společného.
Je to však holt trend dnešní doby. Podobný osud postihla i další slova jako třeba udržitelnost, inovace nebo strašně. Jen čekám, až někdo přijde třeba se spojením „zdravé právo“. Nakonec už se běžně říká, že je třeba něco „ošetřit právem“.
Ale vraťme se etymologicky k původnímu významu slova „zdraví“. Anžto jsem již oplocen důstojným věkem, v poslední době se zdraví mého hříšného těla nějak rozkolísalo. Ale dle lékařů, kam chodím teď častěji na servis, jsem pořád lucidní a jakžtakž homologovaný pro provoz na vinici Páně.
Asi každý člobrda má celkem jasno, co je to zdraví, zejména když ho něco bolí. Nicméně byl jsem překvapen, co jsem si vygůglil u WHO (Světová zdravotnická organizace), která definuje zdraví (člověka, nikoliv králíka) jako subjektivní stav úplného blaha tělesného, duševního a sociálního. No nevím, poněkud roztodivná definice. Co by na to řekl takový Hippokrates, starořecký otec medicíny, který prohlásil: „Tajemství zdravého a spokojeného života se skrývá ve střevech.“
V každém případě je zdraví pro většinu lidí nejcennější hodnotou. Proto si přejeme si k různým výročím vždy hooodně zdraví. A také si na zdraví připíjíme! Nikoliv s džusem nebo čajem, ale se skleničkou s nějakým chlastem. Že by alkohol byl zdraví prospěšný? Já hlasuji za to, že v uměřené míře ano. Mám totiž rád víno a při jeho pití občas zažívám pocity blaha, a to ani nemusím být zdravý či blažený dle WHO.
Na druhé straně mě jako emeritního právníka rovněž blaží, že dnes máme v souvislosti s naším zdravím spoustu práv. Jak známo, výkop provedla naše Listina základních práv a svobod, dle které máme zaručeno ústavní právo na ochranu zdraví. Sice to není ještě právo na zdraví jako takové, ale zatím jen na jeho ochranu. Ale bacha, nic není zadarmo. Ani tato ochrana, na kterou si musím celý dospělý pracovní život předplácet příspěvky na nemocenské pojištění.
Jinak zdraví není jen individuální věc každého človíčka, ale dnes už je to tzv. veřejný statek. Tedy už jsme dospěli tak daleko, že stát na sebe vzal ochranu veřejného zdraví, což už není zdraví jedince, ale množiny nás všech.
Úplně nechápu, proč jsem se teď rozepsal o takové mediálně nezajímavé věci jako zdraví, když neustále vidím jen články o Turkovi a Trumpetistovi. Jo, už vím. Byl jsem dnes opět u lékaře, který mně triumfálně sdělil, že mám rozhozené lymfatické žlázy. No jo, když jdete k lékaři, tak ten vždy najde nějaký zádrhel v našem tělíčku.
Na závěr si dovoluji poznamenat, že shora uvedený text není určen jako náhrada pestré stravy.
Petr Vyroubal, právník v spiritu
Petr Vyroubal
- Počet článků 10
- Celková karma 8,21
- Průměrná čtenost 229x
A o čem píši? Nu, o kontrapunktech i propojenosti práva, spirituality, filozofie, a to vše s trochou toho šafránu, odstupu a humoru.
Více na www.vyroubal-legal.cz