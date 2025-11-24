Vraťte nám Sofii Lorenovou

Klára Formanová napsala divadelni hru pro Řeznickou, ale bacha – cestou z divadla si budete zpívat Mambo Italiano a bude se vám chtít tančit.

„Když jsme se do sebe zamilo(vá)vali, říkal jsem ti, že jsi tak heboučká, voňavá a měkkoučká (perfektně sedí k hereckému typu Jitky Sedláčkové, skvělý casting celého obsazení) jako ten nejkrásnější mešík v lese, do kterého se nořil a nořil. A tak vznikla Mechulka z mojí obrovské lásky k tobě. A nořím se stále.“

„Nenoříš!“

„Nořím. Nevím proč to říkáš.“

Tahle hra je odpozorovaná ze života. Skvěle zapojuje italskou hudební scénu, ale nejen to. Zapojuje italštinu včetně duolinga. Tohle podporuje zpěv i tanec Dáši Zázvůrkové, jen lehce vyzývavé a se skvělými tělesnými křivkami i zpěvem.

Francesca hraje Radim Madeja, který na začátku působí vychrtle, ale postupem to celé výborně ladí.

Muj oblíbený Michal Kern tady nemá příliš velký prostor, ale využívá ho dobře.

Čtyři herci, malá scéna komorní Řeznické, jedna malá a velmi úzká dvojpostel, jeden stůl s třemi židlemi. Dokonale vytěžené. Jemné, něžné, vztahové, z reál života. Žádné psycho drama, kterého je dost na obrazovkách TV, ve všech novinách a médiích, na frontě/frontách celého světa. Pokud chcete Othella, nechoďte na Formanovou. Ale jestli si chcete odpočinout, pobavit, zasmát – Lorenová je ta správná volba. Ale pozor, cestou z divadélka si budete fakt zpívat. Víc neprozradím *

Mambo Italiano

A boy went back to Napoli

Because he missed the scenery,

The native dancers, and the charming songs.

But wait a minute, something’s wrong...

Hey, Hey,

Now it’s hey mambo, mambo Italiano

Hey mambo, mambo Italiano …

https://youtu.be/s3Nr-FoA9Ps?si=NjoufZdpSl_74Bkc

Hru Kláry Formanové „Vraťte nám Sofii Lorenovou“ uvádí divadlo v Řeznické od 14.9.2025

https://www.reznicka.cz/Inscenace/153

a lístky ještě jsou. Tak pokud je vám sympa italská kultura (nejen italská domácnost:), italskej přístup k životu (vonět, chlapi, nejen v divadle!) a vůbec, neváhejte.

Rozhovor s Klárou Formanovou nejen o této divadelní hře je za paywallem - https://www.idnes.cz/kultura/divadlo/klara-formanova-divadlo-v-reznicke-vratte-nam-sofii-lorenovou.A250912_152105_divadlo_ts

Dáša Zázvůrková na Dvojce k Sofii Loren a vůbec - https://www.youtube.com/watch?v=DqKyY8ic2so

Autorem této fotografie je autor tohoto textu Petr Vlasák.

Autor: Petr Vlasák | pondělí 24.11.2025 7:28 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Další články autora

Petr Vlasák

Racing Mount Pleasant, hudba do druhé čtvrtiny 21.stol

Možná si pamatujete starej Traband (chybí), kterej mi to dechovýma nástrojema připomnělo anebo Vertigo (v jejich nej chvílích).

11.11.2025 v 19:30 | Karma: 3,46 | Přečteno: 53x | Diskuse | Kultura

Petr Vlasák

Dvořákův hudební vlak aneb make A.Dvořák great again

Neskutečná akce se odehrála o prvním říjnovém víkendu na jednokolejné trati mezi Březnicí a Rožmitálem p.Třemšínem dlouhé 9,1km otevřené 1899 (pravidelně do 2021, v létě jezdí víkendové vlaky) tj. cca 5 let před mistrovou smrtí.

15.10.2025 v 8:08 | Karma: 6,28 | Přečteno: 113x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

Požár haly na letišti v Brně-Tuřanech. Zásah zkomplikovalo počasí

Ilustrační snímek
24. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  8:02

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5000 metrů čtverečních....

Sněhový chaos v Německu. Na kluzké dálnici zahynuli nejméně tři lidé

polizei německá policie
24. listopadu 2025  8:01

První souvislý sníh a kluzké vozovky způsobil velké problémy řidičům v Německu. V Bavorsku zemřeli...

Na Česko se snesla sněhová nadílka. Situaci na silnicích komplikuje i ledovka

Do nížin dorazil první sníh.
24. listopadu 2025  6:34,  aktualizováno  7:59

Sledujeme online Většinu Česka v noci zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě...

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají

V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
23. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  24. 11. 7:57

Sledujeme online USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války, uvedl Bílý dům ve...

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Petr Vlasák

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 59x
Hudba je dost možná nejabstraktnější umění, tančit architekturu, psát o hudbě, s osobními podtexty, jinak to moc nemá smysl, bez objednávky, žádnej marketing, pocitovka, psaní z duše, jak mi jazyk narostl a aby to každej pochopil bez slovníku cizích slov nebo jiných výkladových pomůcek (anglikanismům se nevyhnem).

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.