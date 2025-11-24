Vraťte nám Sofii Lorenovou
„Když jsme se do sebe zamilo(vá)vali, říkal jsem ti, že jsi tak heboučká, voňavá a měkkoučká (perfektně sedí k hereckému typu Jitky Sedláčkové, skvělý casting celého obsazení) jako ten nejkrásnější mešík v lese, do kterého se nořil a nořil. A tak vznikla Mechulka z mojí obrovské lásky k tobě. A nořím se stále.“
„Nenoříš!“
„Nořím. Nevím proč to říkáš.“
Tahle hra je odpozorovaná ze života. Skvěle zapojuje italskou hudební scénu, ale nejen to. Zapojuje italštinu včetně duolinga. Tohle podporuje zpěv i tanec Dáši Zázvůrkové, jen lehce vyzývavé a se skvělými tělesnými křivkami i zpěvem.
Francesca hraje Radim Madeja, který na začátku působí vychrtle, ale postupem to celé výborně ladí.
Muj oblíbený Michal Kern tady nemá příliš velký prostor, ale využívá ho dobře.
Čtyři herci, malá scéna komorní Řeznické, jedna malá a velmi úzká dvojpostel, jeden stůl s třemi židlemi. Dokonale vytěžené. Jemné, něžné, vztahové, z reál života. Žádné psycho drama, kterého je dost na obrazovkách TV, ve všech novinách a médiích, na frontě/frontách celého světa. Pokud chcete Othella, nechoďte na Formanovou. Ale jestli si chcete odpočinout, pobavit, zasmát – Lorenová je ta správná volba. Ale pozor, cestou z divadélka si budete fakt zpívat. Víc neprozradím *
Mambo Italiano
A boy went back to Napoli
Because he missed the scenery,
The native dancers, and the charming songs.
But wait a minute, something’s wrong...
Hey, Hey,
Now it’s hey mambo, mambo Italiano
Hey mambo, mambo Italiano …
https://youtu.be/s3Nr-FoA9Ps?si=NjoufZdpSl_74Bkc
Hru Kláry Formanové „Vraťte nám Sofii Lorenovou“ uvádí divadlo v Řeznické od 14.9.2025
https://www.reznicka.cz/Inscenace/153
a lístky ještě jsou. Tak pokud je vám sympa italská kultura (nejen italská domácnost:), italskej přístup k životu (vonět, chlapi, nejen v divadle!) a vůbec, neváhejte.
Rozhovor s Klárou Formanovou nejen o této divadelní hře je za paywallem - https://www.idnes.cz/kultura/divadlo/klara-formanova-divadlo-v-reznicke-vratte-nam-sofii-lorenovou.A250912_152105_divadlo_ts
Dáša Zázvůrková na Dvojce k Sofii Loren a vůbec - https://www.youtube.com/watch?v=DqKyY8ic2so
Autorem této fotografie je autor tohoto textu Petr Vlasák.
Petr Vlasák
