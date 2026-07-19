Seu Jorge a jeho The Other Side
Po údajně 16leté přípravě a práci vydal Jorge Mário da Silva známější pod uměleckým jménem Seu Jorge (vyslovuje se přibližně Seu Žorži) album/cd/vinyl The Other Side.
Kdo si pamatuje nezapomenutelný film Wese Andersona Život pod vodou / The Life Aquatic with Steve Zissou mj. s Bill Murraym, ale hlavně s úžasnou hudbou, kde měl Seu již roli Pelé dos Santose a 5 písní, samozřejmě předělaných do portugalštiny od D.Bowieho, ovšem z toho soundtracku i vlastního filmu byl z veškeré hudby snad nejvíc k zapamatování. Letošní připomínka, nahraná v 2020, možná za covidu, k vidění na YT:
Seu Jorge, považovaný za „obnovitele brazilské popové samby“ je v Brazílii samozřejmě hudební veličinou. Ale jako nejstarší ze 4 dětí neměl lehké dětství v Belford Roxo, relativně blízko od Rio de Janeiro. V 10 začal pracovat v pneuservisu, pak třeba kurýr, truhlář nebo škrábal brambory v baru. Sloužil i v armádě, ale tenhle „flirt“ nebyl úspěšný. Ovšem nikdy nepřestal snít a věřit v uplatnění jako muzikant. Má mj. kapverdské předky. S otcem a bratry navštěvoval sambové kroužky a funky večírky, kde brzy začal i zpívat. Právě někde tam v 1990 vražda jeho bratra rozdělila rodinu a Seu skončil na ulici 3 roky bez domova. Vše se začalo obracet, když ho Gabriel Moura pozval k účasti na představení „The flour saga“, kde se účastnil ve více než 20 show jako zpěvák a herec. A protože neměl kde spát, přebýval přímo v divadle. A jako herec i autor filmové hudby si získal také respekt. Vystupoval na různých festivalech od Bonnaroo po ACL. V 2003 vydal první cd „Carolina“, pak v 2007 „América Brasil“, další bylo Seu Jorge & Almaz. V 2011 prvně spolupracoval s Beckem, ale také mj. spolupracoval na kolekci sportovního oblečení, obuvi, šperků a kabelek s Rachel Roy. Znovu se mihnul u Wes Andersona v Asteroid City (ta filmografie je mnohem bohatší) a letos v květnu tedy vydal kolekci 11 písní pod názvem The Other Side, na které prý pracoval 16 let.
1. Crença (Víra) orig.M.Nascimento
2. Vento De Maio (Květnový vítr) duet s Maria Rita (orig. M.Borges s Elis Regina)
3. Girl You Move Me
4. Luz Na Escuridão (Světlo ve tmě)
5. Caboclo (orig. Arthur Verocai
6. Flor De Laranjeira (Pomerančový květ)
7. Folia Do Amor (Láskyplné veselí)
8. Far From The Sea (s Zap Mama)
9. Quando Chego (Až dorazím) dosud nevydaná od S.Jorge, A.Antunes a Marisa Monte i zpívá
10. River Man (orig.Nick Drake) duet s Beck
11. Beleza Barbara (Krásná B.)
Jednoznačně nejambicióznější projekt jeho mezinárodní kariéry se sofistikovanou orchestrální oslavou brazilské hudby, pohybující se mezi jazzem a bossa novou. Album produkoval Mario Caldato jr. (mj. pracoval s Jack Johnsonem, Beastie Boys ad.) a ti dva se poznali již v 1999. Nápad na album vznikl při nahrávání skladby „Girl You Move Me“
převzaté od kanaďanů Cane and Able. Přizvali aranžéra a multiinstrumentalistu Miguela Atwood-Fergusona a v 2009 se tenhle puzzle rozjel. Nahrávalo se mezi 2009-2018 se základem živé rytmické hudby kapely S.Jorgeho. A slova, že jde o „nadčasové album“ zde naprosto sedí.
obal alba
Autorem fotografie na přebalu je B+, autorem designu obalu je Atelier Estiva/MZK.
Anglické texty si každý může dohledat, tak aspoň jeden z brazilské portugalštiny:
Quando Chego
Quando chego na varanda
Vejo o céu, a mata e o mar
Por aqui a vida anda
Devagar
Quando eu chego na varanda
(Quando eu chego na varanda)
Vejo o céu, a mata e o mar
Por aqui a vida anda
Devagar
Když přijdu na balkon,
Vidím oblohu, les a moře,
Život zde plyne,
Pomalu
Když přijdu na balkon,
Vidím oblohu, les a moře,
Život zde plyne,
Pomalu
Se você quer vir aqui, eu posso te convidar
Eu posso até insistir, venha pra cá
Tem brisa para curtir, cigarra para escutar
Vem pra cá
Deixar a chuva cair, deixar o tempo passar
Sentir a onda bater, venha pra cá
Quero ficar com você, deixar a pressa pra lá
Vem cá
Jestli chceš sem přijít, můžu tě pozvat
Můžu dokonce trvat na tom, pojď sem
Je tu vánek k užití, cikády k poslechu
Pojď sem
Nech padat déšť, nech čas plynout
Cíť tříštící se vlny, pojď sem
Chci být s tebou, nech shon za sebou
Pojď sem
Para o mar o que é do peixe
Para o peixe o que é do mar
Para o mato o que é do bicho
Passarinho quer voar
Para o mar o que é do peixe
Para o mar o que é do peixе
Para o peixe o que é do mar
Para o mato o quе é do bicho
Passarinho quer voar
Do moře, co patří rybám
Pro ryby to, co je z moře
Do keře, co patří zvířeti
Malý ptáček chce létat
Do moře, co patří rybám
Do moře, co patří rybám
Pro ryby to, co je z moře
Do keře, co patří zvířeti
Malý ptáček chce létat
Se você quer vir aqui, eu posso te convidar
Eu posso até insistir, venha pra cá
Tem brisa para curtir, cigarra para escutar
Vem pra cá
Deixar a chuva cair, deixar o tempo passar
Sentir a onda bater, venha pra cá
Quero ficar com você, deixar a pressa pra lá
Vem cá
Jestli chceš sem přijít, můžu tě pozvat
Můžu dokonce trvat na tom, pojď sem
Je tu vánek k užití, cikády k poslechu
Pojď sem
Nech padat déšť, nech čas plynout
Cíť tříštící se vlny, pojď sem
Chci být s tebou, nech shon za sebou
Pojď sem
Para o mar o que é do peixe
Para o mar o que é do peixe
Para o peixe o que é do mar
Para o mato o que é do bicho
Passarinho quer voar
Para o mar o que é do peixe
Para o mar o que é do peixe
Para o peixe o que é do mar
Para o mato o que é do bicho
Passarinho quer voar
K moři, co patří rybám
K moři, co patří rybám
K rybám, co patří moři
Do lesa, co patří zvířeti
Ptáček chce letět
K moři, co patří rybám
K moři, co patří rybám
K rybám, co patří moři
Do lesa, co patří zvířeti
Ptáček chce letět
Nevim co víc dodat, anglicky řečeno zůstávám speechless. Děláme si se synem občas takové audio dárky, kompilace. A když jsem ho upozornil na dva singly včetně River Mana,
tak hned jednu věc do nejbližší kompilace zařadil. Od té chvíle tohle album poslouchám furt dokola. Odsunulo na druhé místo do té doby vedoucího Terry Calliera a jeho What Color Is Love (1972).
Odkazy:
Seu Jorge Wiki - https://en.wikipedia.org/wiki/Seu_Jorge (základní info převzaté odtud)
Seu Jorge Spotify - https://open.spotify.com/artist/0i1s9WcIu0PrUvHzALgofo?si=5o3u6m_mTeypVqZsnYcTEA
The Other Side bandcamp - https://seujorge.bandcamp.com/album/the-other-side (převzaté info + autorství fotek/obalu)
Výběr z YouTube:
- https://www.youtube.com/watch?v=PubdXt8Qy-I&list=RDPubdXt8Qy-I&start_radio=1
(Live Irmãos | Alexandre Pires e Seu Jorge | A live que emocionou o Brasil! – nutná portugalština, bez titulků)
- https://www.youtube.com/watch?v=B0knGzVC_M4&list=RDB0knGzVC_M4&start_radio=1
- https://www.youtube.com/watch?v=B0knGzVC_M4&list=RDB0knGzVC_M4&start_radio=1
(DVD Seu Jorge - Músicas para Churrasco - Ao Vivo Na Quinta da Boa Vista živák asi 35 písní)
- https://www.youtube.com/watch?v=8rcGIvrq5Os&list=RD8rcGIvrq5Os&start_radio=1 (novější živák)
- https://www.youtube.com/watch?v=REUXbGaEl94&list=RDREUXbGaEl94&start_radio=1 (Burguesinha)
- https://www.youtube.com/watch?v=2Ws_5-hiqao&list=RD2Ws_5-hiqao&start_radio=1
(Tiny Desk koncert, snad 2010)
a snad nezbytný Život pod vodou u čsfd - https://www.csfd.cz/film/134224-zivot-pod-vodou/prehled/
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