Racing Mount Pleasant, hudba do druhé čtvrtiny 21.stol
Třeba se proposloucháte dál a uslyšíte možná inspirace Santanou, Miles Davisem, Sufjanem Stevensem (střílím), určitě Black Country New Road nebo Lord Huron anebo Bon Iver či Explosions in the Sky, ke kterým jsou trochu přirovnáváni. Anebo v tom můžete slyšet Bastillu či rané Portugal the Man. Ale lze tam slyšet cokoli, ovšem především velký entuziasmus, chuť a radost. Z tvoření, dělání a hraní hudby.
Původně se jmenovali na Michiganské univerzitě Kingfisher už někdy v 2019 a už tehdy hráli v osmi + dva na vizuál + 3 fotografové. To album (výborné), kritikou chválené Grip Your Fist, I´m Heaven Bound najdete na Spotify už pod letos přejmenovanými Racing Mount Pleasure (inspirace v dálniční odbočce u Chicaga s nápisem Racine Mount Pleasant).
Poslední album se jmenuje jako kapela, vyšlo v srpnu a má pár singlů. Nahráváno během asi 3 let na 6 různých místech a studiích. Tohle se dá poslouchat do sluchátek, v autě, kdekoli, v klidu, na plné pecky. Ovšem živé provedení a zaujetí všech členů kapely to neskutečně nakopává. Jako třeba v Your New Place
Původní zakládající členové jsou Callum Roberts (trubka), Connor Hoyt (alt sax) a Sam DuBose (hlavní vokály a kytara) plus Samuel Uribe Botero (tenor sax), Kaysen Chown (strunové nástroje), Tyler Thenstedt (basa, vokály) a Casey Cheatham (bicí, vokály).
Autorem fotografie ja Gabrielle Mack (převzato z webu The New Yorkeru).
Snad ještě víc mě zaujala skladba Call It Easy ve verzi z obýváku
Místní tisk jejich styl popsal jako kombinaci intimity folku, dynamiky shoegaze, drobností nebo detailů elektroniky, aranžmá jazzu a klasických crossoverů nebo průniků či záblesků klasiky. Vyberte si, málo nebo moc?
Moc mě dostala dvojskladba Outlast/34th Floor, kde kolem 4min20sec plynule přejdou ke druhé skladbě a k už zmíněné klasice
Racing Mount Pleasant jsou hudebním objevem Adama Sharpa (songsfortheday), který teď nedávno obnovil náš covidový Playlist Club. A přibírá vedle Adama Offitzera další fandy do muziky (Odkaz):
Alright. That’s all I got. I’m bringing back my Playlist Club I ran for a few years during the pandemic, and if you’re interested I’d love for you to join. Gonna change it so we aren’t all building playlists, as I’m too tired for constant themes and organizing all that, and so it’ll just be 3-5 of the songs that you’ve liked best lately (whether new or not). A way for folks to find some new/new-to-you music from friends. Like the old internet. I miss that place and the connection it provided across the interwebs. Anyhow, if you’d like to join in, please shoot me an email at songsfortheday at gmail dot com and I’ll get you added. I’ll likely get an email this week to the group outlining everything and setting up the first one. Would love to have you, if you’d like.
Tak pokud se nebojíte, zvládáte jednoduchou komunikaci v anglině, do toho!
Ke kapele RMP ještě připsal: My absolute favorite discovery of the year. That record feels like it was created in a lab just for me and my brain and what it likes/what reference points it likes to make between artists. A má pravdu.
Vizuály jim nejčastěji dělají Gabby Mack, Gray Snyder, Sky Christoph.
Pitchfork je střídmý, 6.3 za kombinaci panoramatických záběrů post-rocku s intimitou emo hudby Středozápadu, ambiciózní, zároveň nevýrazný (kde a kdy to poslouchal), plný velkolepých gest, která přicházejí jako předem dané závěry (https://pitchfork.com/reviews/albums/racing-mount-pleasant-racing-mount-pleasant/).
Ale Hanif Abdurraqib v New Yorkeru je chválí (Odkaz). A ještě jedna pochvalná ( Odkaz).
Lepší snad nečíst a rovnou poslouchat nebo koukat na ty jejich povedené živáky. A taky moc dobře umí jemné věci, jako studiová You
Spotify - https://open.spotify.com/artist/5zaSiNpGxS2lOvZTIZiOQX?si=RWW79G72RWO3R1qez_F93Q
YouTube - https://www.youtube.com/@racingmountpleasant
Web kapely - https://racingmountpleasant.com/
Zkuste je * takhle dobré hudby není nikdy dost.
Petr Vlasák
Dvořákův hudební vlak aneb make A.Dvořák great again
Neskutečná akce se odehrála o prvním říjnovém víkendu na jednokolejné trati mezi Březnicí a Rožmitálem p.Třemšínem dlouhé 9,1km otevřené 1899 (pravidelně do 2021, v létě jezdí víkendové vlaky) tj. cca 5 let před mistrovou smrtí.
