Óm z loďky odplouvání
...a po čase ji následovala knížečka „Jana bude brzy sbírat lipový květ“. Tu následovala ještě tenčí „Moje břicho bylo jeskyní plnou barev“ Jany Frankové Doležalové. Tak když se vyjevila informace, že Jana Vébrová (harmonikářka, hostující zpěvačka Dunaje, členka projektu Číro na důchod) spolu s Petrem Tichým a jeho kontrabasem chystají album založené na verších právě ze sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ, krásně se vše propojilo. Divadelní představení pod stejným názvem již nějakou dobu uvádí navíc divadlo Viola.
Sbírka je uvedena v knize takto:
Pokouším se, většinou ráno, zaznamenávat vjem,
který jsem si podržel z noci či předcházejícího dne.
Zachytit prudký výkrut vlaštovky na dvorem.
Hrotem traviny se v dešti dotýkat tenkého pergamenu.
V tomhle šíleném stavu uvidět v kalném potoce
duhu lipana.
Bláznovství.
Druhá báseň v knize je tato:
Jana bude brzy sbírat lipový květ
Staletá lípa obsypaná včelami
od rána hučí dlouhé Óm
správně vidíme slzami
Le petit prince rozezněl malý zvon.
Od meze voní heřmánek (chamomilla),
je to jak v hádance – kdo nám ji dal?
Na vodě, v zrcadle vzkazy, že byla
a bude. Kdo ale vzal?
Album začíná skladbou/básní Hortenzie
Jen na chvíli
pootevřená vrátka
průsvitný cedník
mezi tady a tam
van světla
protáhlý duch
ryšavě bílý
jím mírně proniká
jak moucha.
Kruh hřbitova
střed svatyně
neslyšné kročeje
někdo vstupuje
jiný vstává.
Na sklonku dne
svět oněmí
lehce zavoní
z hrobů hortenzie
horké čelo mého miláčka.
Album vyšlo tento pátek díky vydavatelství Indies scope, autorem všech textů je Miloš Doležal (v některých básních došlo se souhlasem autora k mírným úpravám a do básně „S miláčkem“ autoři vložili verš z básně I.M.Jirouse „Na poli lilií“). Album se nahrávalo akusticky, v létě v Jablonci a v Kytlicích, v nesterilním a autorům přirozeném prostředí, v kuchyni Petrova domu nebo v kuchyni na hájence Janina přítele. Hudbu složili společně Jana Vébrová s Petrem Tichým a je věnováno všem láskám, které odešly, ale i těm, které stále máme.
Jana Vébrová na albu zpívá, hraje na akoredon, pianino, ořechy, vanu a vodu.
Petr Tichý hraje na kontrabas, zpívá, na ořechy, vanu, heligon, baskřídlovku, z kostí okarína.
Alžběta Tichá hraje na trubku.
Petr Tichý a Jana Vébrová, autorem fotografie je Aleš Formánek
Jana doplňuje, že : „Dovětek (bonus track) Vojenská nemocnice Střešovice jsem nahrávala až po dotočení celé desky před svítáním, u hájenky. Najednou mi ten nápad přišel, že tahle zhudebněná báseň, která je vlastně jakousi posmrtnou výpovědí, by mohla být nahrána jako field recording přímo venku na zahradě u plechové vany - Cháronovy bárky. Nádherně se stala epilogem celého alba a završením příběhu, tématu.“
S miláčkem
I.
Po probuzení
chodíme nazí
ranní rosou
jak v ovčím rouně
našlapujem
plaše a dvorně
pod lípou
na chvíli zmámeni
pronikavě voní
bez s jasmínem.
Obhlížíme
latifundie
je třeba kosou
(tedy spíš srpem)
vyžnout lupení.
Otisky mokrých nohou
zanecháváš na placatých šutrech
které jsem kdysi nanosil na zídku.
Obrys šlépěje záhy vyprchává
světlo si ji bere k sobě.
II.
Z kolny jsme vytáhli
plechovou vanu
vyspravili dno
nanosili vodu
umístili blízko trsů kapradí
podložili nohu dřívkem
společně po soumraku
ze dvora
vyplujem k prvním hvězdám.
Večer, když vlezeš do vany
pozoruji ze schodů miriády pih
na nahých ramenou a zádech
na hladině kolem plavou
spadlé plátky smyslných růží,
na kameni útlé svíčky
prosvěcují rubínové víno
v ohništi ještě řeřaví.
III.
V Humpolci pod komínem,
objímal milou kolem ramen *
kupuješ v zahradnictví
bedýnku květin
levanduli, begónie.
Vidím tě celé dny
skloněnou
v zeleném lupení
hlínu máš za nehty
postupně, podle svého nákresu
vsazuješ do zahrady,
důlky v zemi
zůstávají po kolenou.
IV.
Vynesli jsme ze stodoly
modrý pingpongový stůl
několikasetové bitvy
většinou prohráváš
zadýchán
uhonila jsem tě, i když nesmečuju,
psík kolem stolu poběhává
blafá na míček
neprokousne
a pak strčí růžový jazýček
do kastrolu
s vodou.
P. S.
Dnes už víš
že to všechno
byly obřady
zásvětní.
Doležalova sbírka je osobní knihou o blízkosti a ztrátě, ve které se básník vyrovnává s nenadálým odchodem své ženy Jany. Tato útlá knížka, která se stala textovou inspirací ke vzniku nahrávky, se k Janě Vébrové a Petru Tichému nedostala náhodou. Janu s Milošem Doležalem pojí dlouholeté vzájemné umělecké sympatie, Jana byla dokonce přizvána na křest této sbírky. „Od první chvíle, kdy jsem se do ní začetla, pocítila jsem možnost, že by se daly tyto nesmírně intenzivní a hutné verše vyzpívat.“ Jako svého rovnocenného hudebního partnera si vybrala multižánrového kontrabasistu Petra Tichého, který ji často doprovází při jejích vystoupeních.
„Mocnost Doležalových veršů nevyžaduje kompoziční pompéznost, naopak jejich síla nejvíce vystoupí v prostotě, obyčejnosti, nepřekomponovanosti.“ upozorňuje Jana. A tak se v aranžích objeví třeba jen zpěv s kontrabasem nebo skořápky vlašských ořechů. „ Vlastně hned do první básně, kterou jsme zhudebnili, se nám přikutálely vlašáky, které jsme na chalupě v krabici sušily. Já jsem zase našel vhodnou artikulaci doprovodné melodie, když jsem vzal do ruky jídelní nůž, co ležel na stole v kuchyni a drnkal jím o struny kontrabasu.“ dodává Petr.
Jana Vébrová a Petr Tichý, autorem fotografie je Matyáš Gál
Akordeon, který zde není hlavním a jediným nástrojem Vébrové, pokorně vystřídá pianino, kdy až v Reichovských repetitivních kolečkách vystupují verše do popředí jak mantry. Nástrojem s velkou symbolikou se na albu stává vana, která je vyobrazena i na coveru v kresbě Michaely Drtinové. „Miloš ji ve svých básních využívá v mnoha metaforách a pro mě z té celé sbírky vystoupila nad hladinu celkového významu jako nejsilnější obraz, a tak jsme si s Péťou řekli, že si zkusíme na desku dostat i zvukově. Na chalupu jsme k plechové vaně mého přítele přivezli i plechovou lagunu mé mamky.“ vysvětluje Vébrová
Dušiček
Oheň, pálení větví
dým a tlení.
Pomíjení? Spíš pomatení.
Bylo to dnes, a nebo včera?
Poslední včela
těká, naráží a vysílená
padá.
Do trávy na záda
padáme s ní.
Bez miláčka
přibodlí.
Pohřeb v Želivě
Z ořechu vypadlo jadérko
po vodě pluje skořápka
pírko má za plachtu
loďka, pohřební dodávka
odplouvá, pírko se zachvěje
k proměně.
Vojenská nemocnice Střešovice
Přenesls mě přes Jordán,
přeplavala jsem plodovou vodu.
Obruče a kruhy povolily,
zaskřípla klika, mosazná a ohmataná.
Vrátila jsem se do jitřní chvíle,
mám pihatou průsvitnou tvář
jak tehdy, když jsem byla dívkou
vlasy žitné pole.
Už není tady ani tam
jen vánek, jemný van.
Už není tady ani tam
stav beztíže.
„Celá ta knížka je nénie, žalozpěv za nejbližší bytostí. Ale současně je to sbírka milostná, o lásce, o milostnosti, o tajemství setkávání muže a ženy, těl a duší, o vzájemném proplouvání a prostupování, až k onomu výchozímu bodu: k vyplutí“ píše Miloš Doležal na obalu toho mimořádného alba.
Óm z loďky odplouvání u Spotify - https://open.spotify.com/album/4YADMzf0rsrQSMw03UxX5R?si=6FNdCUu3QDKr66TV48xczg
na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=wyjHdrJ5ePQ&list=OLAK5uy_kEke6GBrFsA3cwqKxhO6UBG39C2U087Ag
u vydavatele - https://www.indies.eu/alba/7878/om-z-lodky-odplouvani/
Jana bude brzy sbírat lipový květ ve Viole – Odkaz
Jana Vébrová - http://janavebrova.com/
autorem kresby na obalu alba je Michaela Drtinová
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