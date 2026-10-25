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Óm z loďky odplouvání

Petr Vlasák
Sleduji dlouhodobě tvorbu Miloše Doležala, začalo to asi sloupky v Lidových novinách, knihami o J.Zahradníčkovi a dalšími. Pak jednoho dne se objevila ta zpráva...

...a po čase ji následovala knížečka „Jana bude brzy sbírat lipový květ“. Tu následovala ještě tenčí „Moje břicho bylo jeskyní plnou barev“ Jany Frankové Doležalové. Tak když se vyjevila informace, že Jana Vébrová (harmonikářka, hostující zpěvačka Dunaje, členka projektu Číro na důchod) spolu s Petrem Tichým a jeho kontrabasem chystají album založené na verších právě ze sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ, krásně se vše propojilo. Divadelní představení pod stejným názvem již nějakou dobu uvádí navíc divadlo Viola.

Sbírka je uvedena v knize takto:

Pokouším se, většinou ráno, zaznamenávat vjem,

který jsem si podržel z noci či předcházejícího dne.

Zachytit prudký výkrut vlaštovky na dvorem.

Hrotem traviny se v dešti dotýkat tenkého pergamenu.

V tomhle šíleném stavu uvidět v kalném potoce

duhu lipana.

Bláznovství.

Druhá báseň v knize je tato:

Jana bude brzy sbírat lipový květ

Staletá lípa obsypaná včelami

od rána hučí dlouhé Óm

správně vidíme slzami

Le petit prince rozezněl malý zvon.

Od meze voní heřmánek (chamomilla),

je to jak v hádance – kdo nám ji dal?

Na vodě, v zrcadle vzkazy, že byla

a bude. Kdo ale vzal?

Album začíná skladbou/básní Hortenzie

Jen na chvíli

pootevřená vrátka

průsvitný cedník

mezi tady a tam

van světla

protáhlý duch

ryšavě bílý

jím mírně proniká

jak moucha.

Kruh hřbitova

střed svatyně

neslyšné kročeje

někdo vstupuje

jiný vstává.

Na sklonku dne

svět oněmí

lehce zavoní

z hrobů hortenzie

horké čelo mého miláčka.

Album vyšlo tento pátek díky vydavatelství Indies scope, autorem všech textů je Miloš Doležal (v některých básních došlo se souhlasem autora k mírným úpravám a do básně „S miláčkem“ autoři vložili verš z básně I.M.Jirouse „Na poli lilií“). Album se nahrávalo akusticky, v létě v Jablonci a v Kytlicích, v nesterilním a autorům přirozeném prostředí, v kuchyni Petrova domu nebo v kuchyni na hájence Janina přítele. Hudbu složili společně Jana Vébrová s Petrem Tichým a je věnováno všem láskám, které odešly, ale i těm, které stále máme.

Jana Vébrová na albu zpívá, hraje na akoredon, pianino, ořechy, vanu a vodu.

Petr Tichý hraje na kontrabas, zpívá, na ořechy, vanu, heligon, baskřídlovku, z kostí okarína.

Alžběta Tichá hraje na trubku.

Petr Tichý a Jana Vébrová, autorem fotografie je Aleš Formánek

Jana doplňuje, že : „Dovětek (bonus track) Vojenská nemocnice Střešovice jsem nahrávala až po dotočení celé desky před svítáním, u hájenky. Najednou mi ten nápad přišel, že tahle zhudebněná báseň, která je vlastně jakousi posmrtnou výpovědí, by mohla být nahrána jako field recording přímo venku na zahradě u plechové vany - Cháronovy bárky. Nádherně se stala epilogem celého alba a završením příběhu, tématu.“

S miláčkem

I.

Po probuzení

chodíme nazí

ranní rosou

jak v ovčím rouně

našlapujem

plaše a dvorně

pod lípou

na chvíli zmámeni

pronikavě voní

bez s jasmínem.

Obhlížíme

latifundie

je třeba kosou

(tedy spíš srpem)

vyžnout lupení.

Otisky mokrých nohou

zanecháváš na placatých šutrech

které jsem kdysi nanosil na zídku.

Obrys šlépěje záhy vyprchává

světlo si ji bere k sobě.

II.

Z kolny jsme vytáhli

plechovou vanu

vyspravili dno

nanosili vodu

umístili blízko trsů kapradí

podložili nohu dřívkem

společně po soumraku

ze dvora

vyplujem k prvním hvězdám.

Večer, když vlezeš do vany

pozoruji ze schodů miriády pih

na nahých ramenou a zádech

na hladině kolem plavou

spadlé plátky smyslných růží,

na kameni útlé svíčky

prosvěcují rubínové víno

v ohništi ještě řeřaví.

III.

V Humpolci pod komínem,

objímal milou kolem ramen *

kupuješ v zahradnictví

bedýnku květin

levanduli, begónie.

Vidím tě celé dny

skloněnou

v zeleném lupení

hlínu máš za nehty

postupně, podle svého nákresu

vsazuješ do zahrady,

důlky v zemi

zůstávají po kolenou.

IV.

Vynesli jsme ze stodoly

modrý pingpongový stůl

několikasetové bitvy

většinou prohráváš

zadýchán

uhonila jsem tě, i když nesmečuju,

psík kolem stolu poběhává

blafá na míček

neprokousne

a pak strčí růžový jazýček

do kastrolu

s vodou.

P. S.

Dnes už víš

že to všechno

byly obřady

zásvětní.

Doležalova sbírka je osobní knihou o blízkosti a ztrátě, ve které se básník vyrovnává s nenadálým odchodem své ženy Jany. Tato útlá knížka, která se stala textovou inspirací ke vzniku nahrávky, se k Janě Vébrové a Petru Tichému nedostala náhodou. Janu s Milošem Doležalem pojí dlouholeté vzájemné umělecké sympatie, Jana byla dokonce přizvána na křest této sbírky. „Od první chvíle, kdy jsem se do ní začetla, pocítila jsem možnost, že by se daly tyto nesmírně intenzivní a hutné verše vyzpívat.“ Jako svého rovnocenného hudebního partnera si vybrala multižánrového kontrabasistu Petra Tichého, který ji často doprovází při jejích vystoupeních.

Mocnost Doležalových veršů nevyžaduje kompoziční pompéznost, naopak jejich síla nejvíce vystoupí v prostotě, obyčejnosti, nepřekomponovanosti.“ upozorňuje Jana. A tak se v aranžích objeví třeba jen zpěv s kontrabasem nebo skořápky vlašských ořechů. „ Vlastně hned do první básně, kterou jsme zhudebnili, se nám přikutálely vlašáky, které jsme na chalupě v krabici sušily. Já jsem zase našel vhodnou artikulaci doprovodné melodie, když jsem vzal do ruky jídelní nůž, co ležel na stole v kuchyni a drnkal jím o struny kontrabasu.“ dodává Petr.

Jana Vébrová a Petr Tichý, autorem fotografie je Matyáš Gál

Akordeon, který zde není hlavním a jediným nástrojem Vébrové, pokorně vystřídá pianino, kdy až v Reichovských repetitivních kolečkách vystupují verše do popředí jak mantry. Nástrojem s velkou symbolikou se na albu stává vana, která je vyobrazena i na coveru v kresbě Michaely Drtinové. „Miloš ji ve svých básních využívá v mnoha metaforách a pro mě z té celé sbírky vystoupila nad hladinu celkového významu jako nejsilnější obraz, a tak jsme si s Péťou řekli, že si zkusíme na desku dostat i zvukově. Na chalupu jsme k plechové vaně mého přítele přivezli i plechovou lagunu mé mamky.“ vysvětluje Vébrová

Dušiček

Oheň, pálení větví

dým a tlení.

Pomíjení? Spíš pomatení.

Bylo to dnes, a nebo včera?

Poslední včela

těká, naráží a vysílená

padá.

Do trávy na záda

padáme s ní.

Bez miláčka

přibodlí.

Pohřeb v Želivě

Z ořechu vypadlo jadérko

po vodě pluje skořápka

pírko má za plachtu

loďka, pohřební dodávka

odplouvá, pírko se zachvěje

k proměně.

Vojenská nemocnice Střešovice

Přenesls mě přes Jordán,

přeplavala jsem plodovou vodu.

Obruče a kruhy povolily,

zaskřípla klika, mosazná a ohmataná.

Vrátila jsem se do jitřní chvíle,

mám pihatou průsvitnou tvář

jak tehdy, když jsem byla dívkou

vlasy žitné pole.

Už není tady ani tam

jen vánek, jemný van.

Už není tady ani tam

stav beztíže.

„Celá ta knížka je nénie, žalozpěv za nejbližší bytostí. Ale současně je to sbírka milostná, o lásce, o milostnosti, o tajemství setkávání muže a ženy, těl a duší, o vzájemném proplouvání a prostupování, až k onomu výchozímu bodu: k vyplutí“ píše Miloš Doležal na obalu toho mimořádného alba.

Óm z loďky odplouvání u Spotify - https://open.spotify.com/album/4YADMzf0rsrQSMw03UxX5R?si=6FNdCUu3QDKr66TV48xczg

na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=wyjHdrJ5ePQ&list=OLAK5uy_kEke6GBrFsA3cwqKxhO6UBG39C2U087Ag

u vydavatele - https://www.indies.eu/alba/7878/om-z-lodky-odplouvani/

Jana bude brzy sbírat lipový květ ve Viole – Odkaz

Jana Vébrová - http://janavebrova.com/

autorem kresby na obalu alba je Michaela Drtinová

Autor: Petr Vlasák | neděle 25.10.2026 13:25 | karma článku: 0 | přečteno: 20x
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Hudba je dost možná nejabstraktnější umění, tančit architekturu, psát o hudbě, s osobními podtexty, jinak to moc nemá smysl, bez objednávky, žádnej marketing, pocitovka, psaní z duše, jak mi jazyk narostl a aby to každej pochopil bez slovníku cizích slov nebo jiných výkladových pomůcek (anglikanismům se nevyhnem).

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