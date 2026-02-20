Mikoláš Růžička a jeho Bardo
Bohužel nemohu moc chodit poslední dobou na živé koncerty, a tak na koncertu ČF s Bryce Dessnerem byl syn, paradoxně se mu nejvíc líbily skladby Josefa Suka.
Bardo = označuje přechodný stav existence v buddhismu. V sanskrtu „antarabhawa“ je tibetský buddhistický termín, který označuje různé stavy mezi smrtí a zrozením v různých formách života. Doslovně se tento pojem dá přeložit jako „mezistav“. Počátky užívání tohoto pojmu sahají do Indie, až později se teorie barda stala součástí buddhismu, zejména vadžrajánového (citace z Wikipedie).
(mimochodem lingvisticky jde o rozšířený místní název v Polsku (bardo, brdo, kopec), rovněž slovinské/chorvatské brdo – hora a srbské jen v azbuce a stejného původu je i jméno našich hor Brd)
Přiznávám, že se mi od jaktěživa líbí ambient a upřednostňuju klavírní koncerty. Ať už jde o Shai Maestra nebo Beatu Hlavenkovou anebo z mladších můj oblíbenec Mikuláš Tichý (památný společný koncert s M.Růžičkou v zrcadlovém sále Klementina) či mnohé další. A také se mi od prvních chvil vždy líbila hudba Mikoláše Růžičky. Nebo si pamatuju první koncert Nilse Frahma v Praze na Dobešce, kde nás bylo v publiku asi 10 nebo 15.
Mikoláš byl tento týden ve Vizitce ČRo
https://www.mujrozhlas.cz/vizitka/hudba-ma-pro-me-nekonecno-dimenzi-je-nastrojem-k-sebepoznani-rika-skladatel-mikolas-ruzicka
i přes velmi „monotónního“ moderatizátora, to bylo velmi milé a osvěžující.
Včetně úplné novinky a premiéry skladby Vzpomínka z kompilace Moderna
https://www.mujrozhlas.cz/vltavske-specialy/cesky-rozhlas-vltava-uvadi-jedinecnou-hudebni-kompilaci-moderna
Co mě malinko překvapilo, že Mikoláš měl nedávno možnost vůbec poprvé sednout za křídlo Steinway. A tady mi přijde potenciál pro ČRo, Petrof a mnohé další - pamatujete přeci MTV Unplugged, stačilo by to dělat ve formátu audio a nebo vizuálně a přijít konečně s českým Vincentem Moonem…
A co mě velmi zaujalo a poslední dobou též velmi bere je téma plynutí času, jeho omezenost, neopakovatelnost atd apod. Viz prolnuté třeba ve včerejším dokumentu o Sparks Brothers v dokumentu na ČtArt, hned někde v počátku pořadu. Nebo v knihách jako například Osm minut od Pétera Farkase a mnoha dalších. Anebo filmech, dejme tomu Láska od Michaela Hanekeho a řady dalších. Jak správně podotkl Mikoláš, téma a úvahy nekonečné…
Autorem fotografie na přebalu cd Bardo je Andrea Růžičková
Skladby na Bardo:
Cesta – začátek cesty, pro ty co znají i předchozí nahrávky (Doma I/II a další) spíš její pokračování, naladění se, šramoty (že by ještě něco vedle rušilo?), vstup do světa Bardo
Listopadová (byla komponována v tom měsíci)
Listopad dýchá,
světlo se tiše krátí,
vzpomínky blednou.
Šeří se brzy,
v hodinách tiká retro,
podzimní stesk zní.
Chlad v prstech svírá,
den ztrácí zlatý okraj,
myšlenky doutnají.
Mlhou jde večer,
ulicím vládne ticho,
čas couvá zpět.
Listí jak dopis
z dávna zapomenutých let —
srdce jej čte dál.
(autorem „haiku“ je chat gpt zdarma, zadána byla slova: Listopad, krácení dne i světla, melancholie, zamyšlení, retro a podobné)
A navíc mi skladba Listopadová připomíná staré francouzské (nejen) filmy a vůbec takovou tu melancho.
Křehká je – no jistě, bardo nemůže být než křehké
Večerní – a večer padá melancholie i křehkost asi nejvíc
Čtvrtek ráno – docela dobrý čas na bardo, na pilates, na meditaci
Za oknem prší – bez deště ani v Listopadu by to nešlo, raindrops keep fallin´
Nějak v noci – co se asi stalo, mohlo (by) stát, nejen v noci
Mezi námi – a mezi mezerami, mezi děvčaty, mezi i na mezi
Na Moravské – třeba i Českomoravské, ale spíš na Vinohradech
Bardo se křtilo před pár dny v pražském Atriu. Mikoláše doprovázeli cellistka Sarah Jedličková a jeho bratr Štěpán Růžička. Neobyčejně to prý sedlo. Jak ten prostor i tým organizátorů mám rád (neopomeňte volný cyklus Atrium má Vážný zájem).
Fotografii ze křu v Atrium pořídil Kuba Alexa a potvrdil, že ten koncert byl mimořádně povedený
Mikoláš Růžička na Spotify - Odkaz
Koncerty třeba u GoOut – Odkaz
M.R. na R1 - https://www.radio1.cz/dj/mikolas-ruzicka/
Bardo jako fyzický nosič je v plánu/úvahách v průběhu roku, držíme palec
Petr Vlasák
Beata Bocek a její Bílo
Deset let pauzy mezi vlastním studiovými alby může být někdy akorát. V tomto případě je to víc než akurát. O Beatě Bocek se v hudebních kruzích ví minimálně zhruba od 2010.
Petr Vlasák
Kiran Leonard a jeho živé album Small Brown Bed/With You Waltz
Poklady, které YouTu často nevydá, ale proto tu je třeba Sean Michaels a jeho Said The Gramophone. A ten vydal včera svůj přehled sto nej písní roku 2025. Na 23.místě najdete skladbu S/P od Kirana Leonarda.
Petr Vlasák
Vraťte nám Sofii Lorenovou
Klára Formanová napsala divadelni hru pro Řeznickou, ale bacha – cestou z divadla si budete zpívat Mambo Italiano a bude se vám chtít tančit.
Petr Vlasák
Racing Mount Pleasant, hudba do druhé čtvrtiny 21.stol
Možná si pamatujete starej Traband (chybí), kterej mi to dechovýma nástrojema připomnělo anebo Vertigo (v jejich nej chvílích).
Petr Vlasák
Dvořákův hudební vlak aneb make A.Dvořák great again
Neskutečná akce se odehrála o prvním říjnovém víkendu na jednokolejné trati mezi Březnicí a Rožmitálem p.Třemšínem dlouhé 9,1km otevřené 1899 (pravidelně do 2021, v létě jezdí víkendové vlaky) tj. cca 5 let před mistrovou smrtí.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle....
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Prodal sošku agentovi, přišel o sbírku za miliony. Soud rozhodl v kauze slonoviny
Starožitník Zdeněk Sláma z Plzně se před desítkami let zamiloval do věcí ze slonoviny. Od 80. let...
Zabijáka nesmí nic připomínat. Chřibská se vrací do života a vyhlíží otevření úřadu
Život v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu místní obyvatel Roman Cimpl zastřelil jednoho člověka,...
Biatlon na ZOH 2026: Krčmář v hromadném závodu mužů zapsal svůj nejlepší výsledek
Čeští biatlonisté uzavřou olympijské hry závodem s hromadným startem. Pro Michala Krčmáře jde s...
Poulička má úspěch, přesto město po dopravci požaduje pokutu přes 8 milionů
Uherské Hradiště se chlubí úspěchem nového systému MHD Poulička, počet cestujících se za rok zvýšil...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 6
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 81x