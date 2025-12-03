Kiran Leonard a jeho živé album Small Brown Bed/With You Waltz
Trocha obecného úvodu z Wiki - Kiran Leonard „pochází z hudební rodiny (otec i sourozenci) z Manchesteru v Británii. Začal hrát na mandolínu v 5 letech, pak na kytaru a poté inspirován rozmanitou hudební sbírkou svého staršího bratra, začal experimentovat s komponováním el.hudby.
Po období plodného samostatného vydávání experimentální hudby vyšlo album Bowler Hat Soup v roce 2012 se značným ohlasem a získalo podporu od DJ Marca Rileyho z BBC Radio 6 Music. Následné LP Grapefruit (2016) se rovněž setkalo s uznáním kritiky.
Leonardova hudba se odkazuje na širokou škálu literatury, historických postav a geografických lokalit: jeho LP Derevaun Seraun z roku 2017 dokumentuje sbírku skladeb zadaných Manchesterskou centrální knihovnou inspirovaných díly Jamese Joyce, Alberta Camuse, Henryho Millera, Clarice Lispector a Manuela Bandeiry.
LP Grapefruit odkazuje na Ondöra Gongora, Kaifáše, skupinu Bilderberg, Lagavulina a Wernera Herzoga. Bowler Hat Soup na Friedricha Nietzscheho, Brunswick Street, Port Ainé a Bora Bora. Thread Colours (2015) na Franze Kafku a Windermere.
Garden in Bermuda (2016) na Annie Edson Taylor a Coyoacán.
Jako důležité vlivy na jeho hudbu uvádí hudebníky jako Frank Zappa, Richard Dawson, The Mars Volta a Kate Bush (a určitě i Dirty Projectors).
Na Wadham College a na Oxfordu studoval španělštinu a portugalštinu.“
Živé album „Small Brown Bed / With You Waltz“ vyšlo letos 6.června a jak recenzuje FreakFolk pro Rate Your Music „Kiran Leonard má vždycky trochu zvláštní konvenci pojmenovávání skladeb na živých albech, vždy zkráceně, a musel jsem si trochu hledat, co se tu s nimi děje. První polovina má spoustu písní Real Home, ale upřímně řečeno, ve druhé polovině nemůžu přijít na to, co většina písní na ní je, jen podle názvu.
Každý interpret zde odpovídá energii, kterou Kiran tak jasně chce přinést, a jeho vokální výkon je naprosto dokonalý.
Jeho živá alba jsou rozhodně ta, která znějí nejpodobněji ze všeho, co dělá a myslím, že je to skvělý způsob, jak fanouškům občas dát něco nového, aniž by z toho dělal velký projekt.“
Sestava:
Kiran – el.kytara, zpěv, naprostá většina skladeb
Joshua – bicí, kladívkový cimbál
Joel – basa
Magdalena – housle, MPX16
Mike – loutna
Otto – basa (jen track 1+4)
a zpívají všichni!
Všimnout si: ta souhra, vícehlasy, přechody ztišení – ryčná tam a zpět.
Určitě i texty, ale je třeba se tím probrat a proposlouchat.
Fascinující je i živé vystoupení natočené na jeden „take“ bez střihů, a začíná skladbou The Kiss
I like to boast
With you waltzing around
Can’t you see those fictional listeners?
Do you hear me?
Out corralling ghosts, the brushfires pace through the fog
But feeling you trace my hips
It dawns on me I am a stranger
To my senses, to my sight
No work-around, this is the arrow, this is the flight
But what names can I give that don’t
Conceal their course like crimes?
No work-around, no imitation life
The chorus falls backward, the put-ons expire...
Album „Small Brown Bed / With You Waltz“ je k poslechu na Spotify - https://open.spotify.com/album/3glD6e9dm0FBLLfiEzp4m0?si=dyXWujdgQha8nDBGMUT6WQ
kde najdete i starší alba
Na bandcampu se k albu píše „100 minut sebraných nahrávek z kapelových turné 2024, remixované plus některé nevydané písně a domácí nahrávky. Kapela ve skvělé formě. Osolte vaši hifi soupravu“.
Autorem fotografie obalu CD je Charlie Leonard.
A nevynechejte poslední skladbu tohoto alba S/P, má jen 18min04sec.
Zdá se že nejvíc komunikuje přes Insta - https://www.instagram.com/kiranleonard10/?hl=cs
Webovka uvádí nejbližší koncerty v Oxfordu a Londýně - https://kiranleonardhtmlwebsite5555.co.uk/tour
Petr Vlasák
