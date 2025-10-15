Dvořákův hudební vlak aneb make A.Dvořák great again
Konkrétně se jízdy účastnil motorový vůz M240.028, který vyrobila vagónka Tatra Studénka v r.1963 v rámci 120kusové série (dodnes v provozuschopném stavu čtyři) a osobní vagon řady Balm č. 5-0366 vyrobený stejnou továrnou v r.1960 na počátku produkce 711 ks dodávaných až do r.1969 (existuje jich max 20ks).
Jak říká Vojtěch Poláček, šéf Památníku AD ve Vysoké u Příbramě ( Odkaz ) a duchovní otec projektu „osu inscenace, která je hybridem mezi divadlem a koncertem, tvoří klasická i neoklasická hudba s cca 20 skladbami inspirovanými železnicí a vše se dotýká logicky i železniční historie v obecné rovině + konkrétně této trati“. S ohledem na jízdní řád muselo být vše do minuty naplánováno a všechny dotčené okolní obce (Březnice, Chrást, Rožmitál – někteří obyvatelé se zapojili i do přípravy programu na jednotlivých zastávkách) spolupracovaly. A samozřejmě i dopravní organizace, především Railway Capital (Linda a Mathias Straub i návrhy kostýmů), kteří stáli za koncepcí i režií. Klíčovým spolutvůrcem je vícegenerační Březnický a rožmitálský divadelní spolek (BRDS), který působí již více než 30 let. Jeho 12 členů se představilo v 22 různých rolích. Rožmitálský učitel a dramatik Miloslav Pešta se zapojil také do přípravy scénáře. Velká část všech spolupracovníků se podílela na dobrovolné bázi. Hudebně inscenaci připravovali a zvládli pěvci Václav Mašek, Petr Karlík, Filip Kubec a Jakob Lang, flétnistka Zuzana Leimer (Kalabis Q), hobojistka Anna Červenková (ND Pha), klavírista Vojtěch Seidl, pozounista Tomáš Reichel, kytarista František Janota, dále David Lomič + Šimon Janák + František Vaníček (kapela Tygroo). Jakýmsi hudebním vyvrcholením pod jedním z větších stanů (déšť rušil minimálně, i když víc slunka a letnější měsíc by to užilo) bylo společné vystoupení dechových orchestrů ZUŠ Březnice a ZUŠ J.J.Ryby završené hromadným postupným útěkem i s nástroji směrem k lesu (jeden z humorných vrcholů).
Žáci výtvarných oborů zmíněných škol pod vedením L.Bernardové a E.Peštové, doprovodili akci i výstavou na téma vlaky, která je nyní ještě měsíc přístupná na nádraží v Březnici.
Celá inscenace začala před nádražím v Březnici poetickým úvodem a vtipnou scénkou příjezdu A.Dvořáka doprovázenou zpěvem čtveřice zpěváků. Hned v zápětí se účinkující společně s diváky přesunuli do vstupní haly nádraží k další rozsáhlé, bohaté a převtipné scénce, spojené i s kreativním malovacím/psacím úkolem pro diváky (byl pak dočasně vystaven na zdi). Hned poté se vše přesunulo před halu a před koleje a následovalo hudební sólové číslo. A pak už se šlo rovnou do vlaku. Organizace i show pokračovala jak na drátku. Několikero zastávek všechno zpestřovalo a plynule krásně navazovalo. Včetně občerstvovacích možností nebo společného si zazpívání s kytarou u táboráku. Nelze nezmínit pomoc Správy železnic, spolku Rakovnicko-protivínská dráha, autopůjčovny a stejně tak i dobrovolníků z Festivalu Odraz a členy Kühnova smíšeného sboru.
Nutné je zmínit finanční podporu Středočeského kraje a Středočeského kulturního léta.
Údajně proběhly jen 4 zkoušky a generálka při první jízdě. Jednalo se o mimořádně složitou logistickou i uměleckou „operaci“, která vyžadovala vedle vlaku několik doprovodných vozidel, autobus, mobilní občerstvení i wc, vysílačky a samozřejně perfektní načasování. Snad to ani nelze vše popsat (trochu profesionálnější video sekvence z FB –
). U takových akcí si vždy vzpomenu na Vincenta Moona z LaBlogotheque a škodu, že někoho takového tu nemáme. Psáno hned z druhé sobotní jízdy s použitím materiálů Vojtěcha Poláčka.
Byla by velká škoda, kdyby tato neuvěřitelně zajímavá a kreativní akce zapadla a nedošlo na další, jistě náročná, opakování. To bych všem přál.
Hudební jízdní řád:
A.Dvořák - Pět mužských sborů na texty litevských národních písní (vzniklo údajně ve vlaku do Vídně), Rusalka, Symfonie č.9 e moll „Z Nového světa“
Percy Grainger – Arrival Platform Humlet (vyjadřuje čirý ruch na nástupišti)
Ian Clarke – The Great Train Race
AD – Symfonie č.8 G dur (inspirované ptáky a přírodou Příbramska – tady mě upozornil kamarád na kostýmy, v návrzích Mathiase Strauba, nikoli náhodou stylizované do podoby ptáků)
Arthur Honegger – Scenic Railway
Bohuslav Martinů – Le Train Hanté
Alexandr Nikolajevič Čerepnin – Autour des montagnes russe
Scott Joplin – The Great Crush Collision
AD – Humoreska č. 7
Wabi Daněk – Rosa na kolejích
Ervin Thomas Rouse/Jan Vyčítal – Oranžový expres
Jaromír Nohavica – Dokud se zpívá
Duke Ellington – Take the „A“ Train
John Coltrane – Blue Train
Dvě lidové písně + Diváci a Bandité – Vlakové improvizace
Psáno pro Divadelní noviny (kde publikováno ve zkrácené verzi).
Autorem všech zde zveřejněných je Petr Vlasák, autor článku.
