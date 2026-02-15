Beata Bocek a její Bílo

Deset let pauzy mezi vlastním studiovými alby může být někdy akorát. V tomto případě je to víc než akurát. O Beatě Bocek se v hudebních kruzích ví minimálně zhruba od 2010.

Kromě častého sólového hraní, hraje v nejrůznějších hudebních sestavách s různými sblíženými muzikanty jako Luckou Redlovou (jak ty tři si musely rozumět v sestavě MDŽ Odkaz …nyní je doplňují Eva Ludvík Kudrnová a Alžběta Jamborová).

Autorem obalu cd Bílo jsou Lenka Rusz (foto) a Péťa Jiroušková (akvarel).

Tohle album, vydané u Indies Scope, je hudební událost, nejen ve Slezsku, ale vlastně v celé střední Evropě, ne-li celé.

Beata zpívá nejvíc v polštině, kterou umí plynule vystřídat skoro za cokoli, určitě zpěvnou angličtinu, i češtinu.

Aspoň malinko pro představu, tady jsou navíc třeba i speciální znaky třeba „e“ s ogonkem/ocáskem:

Stoję w wodzie w mym ogrodzie

Stoję w wodzie w mym ogrodzie, hej

Nie znajduję odpowiedzi stej

I krąžą wokół moje dni czarne jak noce.

A ja ciągle nie wiem, co mi jest

I w którą z tych tysięcy dróg skręcę.

Czy w tą, czy w tamtą czy też

ze wszytkich po troszeczce chcę mieć.

Stoję w błocie, ale w nowych butach, hm.

Zmyć to bagno z swego ciała

I daję, daję sobie rady,

koszmary nie koszmary.

A fale wpłyną do mych stóp,

Nasycić się i znów zakochać się w życiu.

W spokoju, radoṡci, napełnieniu,

przyjęciu, oddaniu, niepotrzebnego puszczaniu.

Oczywiṡcie w tamtą stronę pójdę,

bo tam są moje dzieci.

Rozpoczynamy bal przez całe lato

razem, teraz razem.

překlad, trochu intuitivní, trochu automatický:

Stojím ve vodě na své zahradě, hej,

nemůžu najít odpověď,

a mé dny, černé jako noc, krouží dokola.

A stále nevím, co se mnou je,

a kterou z těch tisíců cest se vydám.

Jestli tudy, tamto, nebo

trochu ze všech chci.

Stojím v bahně, ale v nových botách, hmm.

Abych smyla tuhle bažinu ze svého těla,

a vzdávám se, zvládám,

noční můry, ne noční můry.

A vlny mi potečou k nohám,

abych byla spokojená a znovu se zamilovala do života.

V klidu, radosti, naplnění,

přijetí, dávání, zbytečném pouštění.

Samozřejmě, že půjdu tou cestou,

protože tam jsou moje děti.

Začínáme tanec po celé léto,

spolu, teď spolu.

Zrovna tato skladba mi nějak asi na třetí poslech padla do ucha. A jak někde říká Beata, vlastně skoro všechny její písně jsou o jejím životě, co jím prochází a čím ona prochází.

Bílo je sólové, se skladbami, které Beata poslední roky hraje na koncertech s pomocí loopstationu, vrství vokály, akordeon kytaru a ukulele, přidává repetice a magickou hudební atmosféru. Jak zmínila na Doniu, zhruba po 6 letech ve Švédsku už je odplenkováno, děti se obslouží, ale neuhasla touha tvořit a sdílet. Část písní vznikla ještě na severu, jiné už tady. V průběhu 2024-25 písně nahrála s pomocí Broňka Šmída, který je jemně okořenil svými nápady a krásně smíchal.

s Broňkem Šmídem v jeho nahrávacím studiu, autorem foto je Indies

Beata navazuje na dlouhou předlouhou hudební tradici, samozřejmě lidové písně, tudíž i Janáčka, Krčka, Bittové, Čechomoru či J.Hodiny, a mnoha mnoha dalších a samozřejmě i tradici akordeonu. A že těch kvalitních akordeonistek dnes máme, Radka Vanková, Jana Vébrová, Jana Bezpalcová, Klára Veselá, Žaneta Vítová, Stinka, Tereza Chalupová, Jana Vlachová nebo vyloženě v klasice třeba Jitka Baštová. Neskutečné, jak úžasný nástroj.

Beata s akordeonem při koncertu, autorem foto je Jakub Kašpar

Album Bílo chce naposlouchat, chce ten správný klid i pozornost. Zasloužilo by si zaujmout nejen ve Slezsku a přilehlém Polsku.

V některých písních si možná vzpomenete na Tara Fuki nebo Dorotu Barovou a celý ten hudebně nadaný slezský kout, včetně B.Hlavenkové nebo Nohavicy.

Momentky ze studia při nahrávání Bilo, autorem fotografií je Beata Bocek

Nejradši bych sem přepsal celé poděkování Beaty z bukletu, tak aspoň kousínek:

Jsem vděčná,

že jsem se při tvorbě nové desky mohla opřít o muzikanta, zvuk.mistra a producenta Broňka Šmída a jeho studio, …

že mě u nás za domem v Dolním Žukově nafotila moje sestřenice Lenka Rusz,

že mi grafiku a akvarely pro desku vytvořila Péťa Jiroušková,

že mi s jazykovou redakcí pomohly Kateřina Vaněk Kúdeľková a Barbora Baronová.

Vztahuji se s radostí a láskou i k sobě samé za to, že jsem si zvolila tuhle jedinečnou cestu.

Děkuji vám všem, kdo jste mi na vydání alba přispěli – jakýmkoliv způsobem.

Hudba hladí

Autorem fotografie je Lenka Rusz

Nahrání závěrečné písně alba v kostele Nanebevzetí Panny Marie navrhl zvukař a producent Broněk Šmíd a na varhany hraje Martin Jakubíček.

V písních In my time a O Marii na housle hraje Janek Běťák, s kterým si vzájemně hostují na svých hudebních nahrávkách.

Beata je mi sympatická nejen profesí učitelky, v jejím případě speciální, ale i účastí v projektu Loutky v nemocnici Odkaz i vedoucí hudebních dílen v ZŠ Labyrint v Třinci.

Repetice, vrstvení vokálů díky loopstationu, magická a poutavá hudební atmosféra i velmi kvalitní zvuk. Polština ladí i prolíná s češtinou a ladí s angličtinou . Texty – nejste-li Slezané, buď si dát práci s převodem z polštiny a nebo se jen nechat vést samotnou atmosférou písně. Tohle album nemá chybu. Objevte si ho. A najděte si i živé provedení napříč Čechami, Slezskem i Polskem včetně křtů.

Beata Bocek (koncerty) - Odkaz

Bílo - Odkaz

Foto části bukletu alba, autorem fotografií jsou Lenka Rusz, Tomáš Kolc, Indies a akvarelů Péťa Jiroušková

Autor: Petr Vlasák | neděle 15.2.2026 19:51 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Další články autora

Petr Vlasák

Kiran Leonard a jeho živé album Small Brown Bed/With You Waltz

Poklady, které YouTu často nevydá, ale proto tu je třeba Sean Michaels a jeho Said The Gramophone. A ten vydal včera svůj přehled sto nej písní roku 2025. Na 23.místě najdete skladbu S/P od Kirana Leonarda.

3.12.2025 v 19:30 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse | Kultura

Petr Vlasák

Vraťte nám Sofii Lorenovou

Klára Formanová napsala divadelni hru pro Řeznickou, ale bacha – cestou z divadla si budete zpívat Mambo Italiano a bude se vám chtít tančit.

24.11.2025 v 7:28 | Karma: 7,43 | Přečteno: 154x | Diskuse | Kultura

Petr Vlasák

Racing Mount Pleasant, hudba do druhé čtvrtiny 21.stol

Možná si pamatujete starej Traband (chybí), kterej mi to dechovýma nástrojema připomnělo anebo Vertigo (v jejich nej chvílích).

11.11.2025 v 19:30 | Karma: 3,92 | Přečteno: 57x | Diskuse | Kultura

Petr Vlasák

Dvořákův hudební vlak aneb make A.Dvořák great again

Neskutečná akce se odehrála o prvním říjnovém víkendu na jednokolejné trati mezi Březnicí a Rožmitálem p.Třemšínem dlouhé 9,1km otevřené 1899 (pravidelně do 2021, v létě jezdí víkendové vlaky) tj. cca 5 let před mistrovou smrtí.

15.10.2025 v 8:08 | Karma: 6,83 | Přečteno: 127x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.
15. února 2026  7:26

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
15. února 2026  7:23,  aktualizováno  8:09

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil

ilustrační snímek
15. února 2026,  aktualizováno 

Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v...

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Vatikán
15. února 2026  19:30

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady...

Lidé v Ostravě podpořili prezidenta Pavla, místy ale byli slyšet i odpůrci

V OstravÄ› zaÄŤalo shromĂˇĹľdÄ›nĂ­ na podporu prezidenta Pavla, jsou na nÄ›m i odpĹŻrci
15. února 2026  16:29,  aktualizováno  18:04

Lidé s transparenty i českými vlajkami dnes na Masarykově náměstí v Ostravě vyjádřili podporu...

Náměstí v centru Olomouce zaplnili lidé podporující prezidenta Pavla

NĂˇmÄ›stĂ­ v centru Olomouce zaplnili lidĂ© podporujĂ­cĂ­ prezidenta Pavla
15. února 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Na shromáždění vyjadřující podporu prezidentovi Petru Pavlovi přišly dnes odpoledne do centra...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Vlasák

  • Počet článků 5
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 76x
Hudba je dost možná nejabstraktnější umění, tančit architekturu, psát o hudbě, s osobními podtexty, jinak to moc nemá smysl, bez objednávky, žádnej marketing, pocitovka, psaní z duše, jak mi jazyk narostl a aby to každej pochopil bez slovníku cizích slov nebo jiných výkladových pomůcek (anglikanismům se nevyhnem).

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.