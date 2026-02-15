Beata Bocek a její Bílo
Kromě častého sólového hraní, hraje v nejrůznějších hudebních sestavách s různými sblíženými muzikanty jako Luckou Redlovou (jak ty tři si musely rozumět v sestavě MDŽ Odkaz …nyní je doplňují Eva Ludvík Kudrnová a Alžběta Jamborová).
Autorem obalu cd Bílo jsou Lenka Rusz (foto) a Péťa Jiroušková (akvarel).
Tohle album, vydané u Indies Scope, je hudební událost, nejen ve Slezsku, ale vlastně v celé střední Evropě, ne-li celé.
Beata zpívá nejvíc v polštině, kterou umí plynule vystřídat skoro za cokoli, určitě zpěvnou angličtinu, i češtinu.
Aspoň malinko pro představu, tady jsou navíc třeba i speciální znaky třeba „e“ s ogonkem/ocáskem:
Stoję w wodzie w mym ogrodzie
Stoję w wodzie w mym ogrodzie, hej
Nie znajduję odpowiedzi stej
I krąžą wokół moje dni czarne jak noce.
A ja ciągle nie wiem, co mi jest
I w którą z tych tysięcy dróg skręcę.
Czy w tą, czy w tamtą czy też
ze wszytkich po troszeczce chcę mieć.
Stoję w błocie, ale w nowych butach, hm.
Zmyć to bagno z swego ciała
I daję, daję sobie rady,
koszmary nie koszmary.
A fale wpłyną do mych stóp,
Nasycić się i znów zakochać się w życiu.
W spokoju, radoṡci, napełnieniu,
przyjęciu, oddaniu, niepotrzebnego puszczaniu.
Oczywiṡcie w tamtą stronę pójdę,
bo tam są moje dzieci.
Rozpoczynamy bal przez całe lato
razem, teraz razem.
překlad, trochu intuitivní, trochu automatický:
Stojím ve vodě na své zahradě, hej,
nemůžu najít odpověď,
a mé dny, černé jako noc, krouží dokola.
A stále nevím, co se mnou je,
a kterou z těch tisíců cest se vydám.
Jestli tudy, tamto, nebo
trochu ze všech chci.
Stojím v bahně, ale v nových botách, hmm.
Abych smyla tuhle bažinu ze svého těla,
a vzdávám se, zvládám,
noční můry, ne noční můry.
A vlny mi potečou k nohám,
abych byla spokojená a znovu se zamilovala do života.
V klidu, radosti, naplnění,
přijetí, dávání, zbytečném pouštění.
Samozřejmě, že půjdu tou cestou,
protože tam jsou moje děti.
Začínáme tanec po celé léto,
spolu, teď spolu.
Zrovna tato skladba mi nějak asi na třetí poslech padla do ucha. A jak někde říká Beata, vlastně skoro všechny její písně jsou o jejím životě, co jím prochází a čím ona prochází.
Bílo je sólové, se skladbami, které Beata poslední roky hraje na koncertech s pomocí loopstationu, vrství vokály, akordeon kytaru a ukulele, přidává repetice a magickou hudební atmosféru. Jak zmínila na Doniu, zhruba po 6 letech ve Švédsku už je odplenkováno, děti se obslouží, ale neuhasla touha tvořit a sdílet. Část písní vznikla ještě na severu, jiné už tady. V průběhu 2024-25 písně nahrála s pomocí Broňka Šmída, který je jemně okořenil svými nápady a krásně smíchal.
s Broňkem Šmídem v jeho nahrávacím studiu, autorem foto je Indies
Beata navazuje na dlouhou předlouhou hudební tradici, samozřejmě lidové písně, tudíž i Janáčka, Krčka, Bittové, Čechomoru či J.Hodiny, a mnoha mnoha dalších a samozřejmě i tradici akordeonu. A že těch kvalitních akordeonistek dnes máme, Radka Vanková, Jana Vébrová, Jana Bezpalcová, Klára Veselá, Žaneta Vítová, Stinka, Tereza Chalupová, Jana Vlachová nebo vyloženě v klasice třeba Jitka Baštová. Neskutečné, jak úžasný nástroj.
Beata s akordeonem při koncertu, autorem foto je Jakub Kašpar
Album Bílo chce naposlouchat, chce ten správný klid i pozornost. Zasloužilo by si zaujmout nejen ve Slezsku a přilehlém Polsku.
V některých písních si možná vzpomenete na Tara Fuki nebo Dorotu Barovou a celý ten hudebně nadaný slezský kout, včetně B.Hlavenkové nebo Nohavicy.
Momentky ze studia při nahrávání Bilo, autorem fotografií je Beata Bocek
Nejradši bych sem přepsal celé poděkování Beaty z bukletu, tak aspoň kousínek:
Jsem vděčná,
že jsem se při tvorbě nové desky mohla opřít o muzikanta, zvuk.mistra a producenta Broňka Šmída a jeho studio, …
že mě u nás za domem v Dolním Žukově nafotila moje sestřenice Lenka Rusz,
že mi grafiku a akvarely pro desku vytvořila Péťa Jiroušková,
že mi s jazykovou redakcí pomohly Kateřina Vaněk Kúdeľková a Barbora Baronová.
…
Vztahuji se s radostí a láskou i k sobě samé za to, že jsem si zvolila tuhle jedinečnou cestu.
Děkuji vám všem, kdo jste mi na vydání alba přispěli – jakýmkoliv způsobem.
Hudba hladí
Autorem fotografie je Lenka Rusz
Nahrání závěrečné písně alba v kostele Nanebevzetí Panny Marie navrhl zvukař a producent Broněk Šmíd a na varhany hraje Martin Jakubíček.
V písních In my time a O Marii na housle hraje Janek Běťák, s kterým si vzájemně hostují na svých hudebních nahrávkách.
Beata je mi sympatická nejen profesí učitelky, v jejím případě speciální, ale i účastí v projektu Loutky v nemocnici Odkaz i vedoucí hudebních dílen v ZŠ Labyrint v Třinci.
Repetice, vrstvení vokálů díky loopstationu, magická a poutavá hudební atmosféra i velmi kvalitní zvuk. Polština ladí i prolíná s češtinou a ladí s angličtinou . Texty – nejste-li Slezané, buď si dát práci s převodem z polštiny a nebo se jen nechat vést samotnou atmosférou písně. Tohle album nemá chybu. Objevte si ho. A najděte si i živé provedení napříč Čechami, Slezskem i Polskem včetně křtů.
Beata Bocek (koncerty) - Odkaz
Bílo - Odkaz
Foto části bukletu alba, autorem fotografií jsou Lenka Rusz, Tomáš Kolc, Indies a akvarelů Péťa Jiroušková
Petr Vlasák
