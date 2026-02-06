Žijeme ve století bláznů. Vládnou sobě i světu
Příslovečná pštrosí hlava v písku nemusí být nutně jen projevem lidské slabosti či přímo zbabělosti. Tak černobílé to zase není. Například samoživitelka s dvěma dětmi v pronájmu, které hrozí v práci vyhazov, se určitě nebude angažovat ve společenském dění za práva žen, když si vždy musí pomoct jen sama sobě. Nebo chlap, který ve zralém věku stojí před rozhodnutím, zda kvůli idiotským nápadům svého šéfa mu zlomit pár kostí či skousnout pravdu, že na pracáku se nezaměstnaným nepomáhá a tak raději srazit paty a doklepat vše aspoň k věku a nároku na předčasný důchod. Dalších příkladů by bylo samozřejmě hodně.
Že je taková je doba? Ano, bohužel je. A právě v takové době žijeme a rovnou důrazně upozorňuji, že návrat ke starým pořádkům, kdy byla republika obehnána ostnatým drátem, rozhodně nepreferuji. Stačí se podívat za oceán a člověk se zbytkem zdravého rozumu žasne, co že se to děje pod Sochou svobody. Kvalifikace vládnoucí kliky v Bílém domě snad byla vyžadována jen s dokladem o lobotomii a diagnózou postupného rozpadu osobnosti. Kdokoliv normální neměl a nemá šanci. Stačí sledovat konání šéfa světa a nedivme se, že část veřejnosti raději odvrací zrak. Jak dlouho ještě? Dlouho.
Domácí scéna? Kabaret nikoliv U Dobré pohody. Předpoklad úspěchu současné koalice v předešlých volbách? Stačilo nechat vládnout slušnost, ale zároveň i lež o tom, že se podprahově nic špatného neděje. Ono se dělo. Aféry s bytovými kšefty, čáry máry s rozpočtem a jeho deficitem, a to nemluvě o bitcoinu, který si tak nezákonně zamiloval Don Pedro, šedá eminence zákulisních čachrů ODS, Pavel Blažek. Navíc jako ministr spravedlnosti, to už by bylo moc i na kdejakého italského Kmotra.
A tak nám nyní vládnou ti, kteří politiku vnímají jako teritorium moci, v němž má každý svůj vlivový plácek a někteří i Damoklův meč nad hlavou. Budeš zlobit - půjdeš do lochu. Buďme proto raději kámoši a splaťme dluhy předvolebním sponzorům. Nota bene nám všem šéfuje člověk s tunou másla na hlavě, takže zatím žádné strachy. Zatím.
Že část české veřejnosti vnímá politiky jen jako dobrodruhy v honbě za vlastní obohacení, je už jakýsi folklor. Co ale ještě neumí skousnout je fakt, že se tím politici formou svého vystupování ani netají. Plný Staromák byla i touha po normálnosti, a zároveň i podpora zatím normálního prezidenta bez skleniček s chlastem, sebe oslavného já ismu a plného popelníku.
Kormidlo dějin se točí dosud v kole, hledá cestu, jak z té deformace ducha ven. Na východ i na západ od nás je těch pomatenců nějak hodně a naděje, že se zase vše nějak urovná se limitně rovná nule. Století bláznů si tak zřejmě prožije další generace, zrovna tak jako morové rány, které přišly a odešly. Takový je úděl lidstva, jehož dějiny píše zase jen člověk, ať už je u jejich kormidla kdokoliv. Máme, co jsme chtěli, i když někteří nechtěli.
Petr Štrompf
