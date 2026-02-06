Žijeme ve století bláznů. Vládnou sobě i světu

Spousta lidí se už raději nezajímá, co se děje doma nebo za humny. Není to lenost, ale strach. Otevřeš internet, rádio, televizi a šílenství světa i s jeho démony ovládnou mysl. Pak zbývá jediné: apatie nebo vzdor.

Příslovečná pštrosí hlava v písku nemusí být nutně jen projevem lidské slabosti či přímo zbabělosti. Tak černobílé to zase není. Například samoživitelka s dvěma dětmi v pronájmu, které hrozí v práci vyhazov, se určitě nebude angažovat ve společenském dění za práva žen, když si vždy musí pomoct jen sama sobě. Nebo chlap, který ve zralém věku stojí před rozhodnutím, zda kvůli idiotským nápadům svého šéfa mu zlomit pár kostí či skousnout pravdu, že na pracáku se nezaměstnaným nepomáhá a tak raději srazit paty a doklepat vše aspoň k věku a nároku na předčasný důchod. Dalších příkladů by bylo samozřejmě hodně.

Že je taková je doba? Ano, bohužel je. A právě v takové době žijeme a rovnou důrazně upozorňuji, že návrat ke starým pořádkům, kdy byla republika obehnána ostnatým drátem, rozhodně nepreferuji. Stačí se podívat za oceán a člověk se zbytkem zdravého rozumu žasne, co že se to děje pod Sochou svobody. Kvalifikace vládnoucí kliky v Bílém domě snad byla vyžadována jen s dokladem o lobotomii a diagnózou postupného rozpadu osobnosti. Kdokoliv normální neměl a nemá šanci. Stačí sledovat konání šéfa světa a nedivme se, že část veřejnosti raději odvrací zrak. Jak dlouho ještě? Dlouho.

Domácí scéna? Kabaret nikoliv U Dobré pohody. Předpoklad úspěchu současné koalice v předešlých volbách? Stačilo nechat vládnout slušnost, ale zároveň i lež o tom, že se podprahově nic špatného neděje. Ono se dělo. Aféry s bytovými kšefty, čáry máry s rozpočtem a jeho deficitem, a to nemluvě o bitcoinu, který si tak nezákonně zamiloval Don Pedro, šedá eminence zákulisních čachrů ODS, Pavel Blažek. Navíc jako ministr spravedlnosti, to už by bylo moc i na kdejakého italského Kmotra.

A tak nám nyní vládnou ti, kteří politiku vnímají jako teritorium moci, v němž má každý svůj vlivový plácek a někteří i Damoklův meč nad hlavou. Budeš zlobit - půjdeš do lochu. Buďme proto raději kámoši a splaťme dluhy předvolebním sponzorům. Nota bene nám všem šéfuje člověk s tunou másla na hlavě, takže zatím žádné strachy. Zatím.

Že část české veřejnosti vnímá politiky jen jako dobrodruhy v honbě za vlastní obohacení, je už jakýsi folklor. Co ale ještě neumí skousnout je fakt, že se tím politici formou svého vystupování ani netají. Plný Staromák byla i touha po normálnosti, a zároveň i podpora zatím normálního prezidenta bez skleniček s chlastem, sebe oslavného já ismu a plného popelníku.

Kormidlo dějin se točí dosud v kole, hledá cestu, jak z té deformace ducha ven. Na východ i na západ od nás je těch pomatenců nějak hodně a naděje, že se zase vše nějak urovná se limitně rovná nule. Století bláznů si tak zřejmě prožije další generace, zrovna tak jako morové rány, které přišly a odešly. Takový je úděl lidstva, jehož dějiny píše zase jen člověk, ať už je u jejich kormidla kdokoliv. Máme, co jsme chtěli, i když někteří nechtěli.

Autor: Petr Štrompf | pátek 6.2.2026 9:28 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Další články autora

Petr Štrompf

Stačí nám už málo? Nebýt Vémoly a Turka, asi není o čem

Kdysi někdo řekl, že „předhoď plebsu kost, aby se nezajímal, kam se podělo maso“. Svět kolem hoří, ale co na tom. My, Češi, řešíme domácí „kostičku“, a už nám snad ani nevadí, že jsme požíráni těmi, kdo rve naše maso po kusech.

30.12.2025 v 9:40 | Karma: 16,87 | Přečteno: 408x | Diskuse | Politika

Petr Štrompf

Slavíci slavili, aneb juchanda na českém hudebním dvorečku

Tak to tu máme zase. Vítěze ankety Zlatý slavík. Oslava těch, kteří jsou údajně hýčkáni veřejnou oblibou. A taky nezbytnými sponzory.

22.11.2025 v 9:23 | Karma: 32,92 | Přečteno: 2102x | Diskuse | Kultura

Petr Štrompf

Pane premiére Fialo, my zase nemáme radost z vás

17. listopad, oslava demokracie, proslovy, a také povzdechy, kam jsme se to dostali. „Nemám radost z toho, co se v naší zemi teď odehrává“, řekl premiér v demisi Petr Fiala. Nevím, zda se smát, nebo...

18.11.2025 v 10:30 | Karma: 29,86 | Přečteno: 930x | Diskuse | Politika

Petr Štrompf

Jsem pražský řidič, nebo jen otrava mocných?

Pozorný čtenář v těchto dnech jistě zaznamenal konfrontaci mezi hercem Michalem Suchánkem a Zdeňkem Hřibem (Piráti). Rada Hřiba na pražské dopravní zácpy? Suchoši, nekňuč, pusť volant a mazej do MHD.

14.11.2025 v 9:44 | Karma: 26,37 | Přečteno: 535x | Diskuse | Politika

Petr Štrompf

Babiš prý své koaliční ovečky zmákne. Nezmákne

Jak řekl Karel Havlíček (ANO), možný premiér A. Babiš se s nikým v budoucí vládě mazat nebude. Co tím myslel? Obyčejný postoj krotitele dravé zvěře. Bič, klec a manéž, rozuměj veřejný prostor. Pánem toho cirkusu jsem tu JÁ!

4.11.2025 v 18:46 | Karma: 18,22 | Přečteno: 423x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9
3. února 2026,  aktualizováno  4. 2. 10:03

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude
29. ledna 2026  17:40

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...

Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
6. února 2026  9:57

Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
6. února 2026  9:47

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...

Kde sledovat ZOH 2026: Máme přehledný program vysílání Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
6. února 2026  9:44

Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, skupiny a tabulka

Český brankář Lukáš Dostál v akci. (23. května 2024)
6. února 2026  9:43

Na zimních olympijský hrách v Miláně se v hokejovém turnaji předvedou v českých barvách muži i...

Petr Štrompf

  • Počet článků 7
  • Celková karma 26,50
  • Průměrná čtenost 692x
Jsem dnes už jen pouhý spisovatel a strážce života mé rodiny. Nejsem ale hluchý ani slepý k životu mého okolí.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.