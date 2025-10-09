Volby a jejich realita. To jsme tomu zase dali?!
Nejsem kverulant, ani generál po bitvě. Jsem obyčejný občan této země, která byla, je a bude spravována lidmi, kterým jsem ukradený a bojí ze mě jednou za čtyři roky. Dva volební dny se přede mnou klepají strachy, zda opět usednou na svých pašalících, nebo zase budou muset jít makat.
Jak směšné je to poté, když pak poraženec škemrá o almužnu na uhlí či na hodiny klavíru pro svou dcerku. Chudák! Jistě by se mu zželelo i těch, které by nejraději pozavíral a věšel, protože sám nic neumí a současná politika je, přiznejme si to, jen pro všehoschopné. Vždyť přece zase vyhráli. Ti slušnější, méně všehoschopní, jsou opět v opozici, protože si mysleli, že to už jiné nebude.
A tak jsme si my, Češi, přetavili sympatie k politikům na určitý sport. Sázíme v lotynce na úspěch toho či onoho týpka jako v Chuchli na koníčky, křičíme na náměstích ve skupinách či davech, protože pocit společné síly je stejně opojný, jako pro politického predátora s davy hýbat tak, jak potřebuje. Výsledek se projeví ve volbách a zase máme dva tři tábory, které si na další období půjdou po krku.
Takže co vlastně chceme? Ruku na srdce, sami to nevíme, i když křičíme, že ano. Křičíme to zase i po volbách, hledáme viníky neúspěchu a vítězové hledají toho, na koho vinu za budoucí neúspěch svalit. Což jsou různé koalice, hnutí a uskupení těch, co zatím netuší, že jejich hlavy se budou kutálet s pomyslného špalku ve chvíli výměny ministrů tak, jako se to v minulosti zhusta dělo. Dnešní natěšení uchazeči o vysoké posty si to nepřipouštějí, euforie z úspěchu trvají déle než apel rozumu, zda na ten který post mají skutečné schopnosti.
Tak je to i s námi voliči. Což je rovněž určitá funkce, kterou vykonáváme s vědomím jisté mentální výbavy. Příkladem jsou protesty na náměstích, či jiných koutech naší země. Stačí se dívat a jen lomit rukama, co že je to za lidi, že chtějí právě toho, kdo jim dá klackem po hlavě, jestliže se opováží proti nim jen pozvednout. A budou to zase potom právě oni, co budou křičet cosi o demokracii, protože omyl si žádný křikloun nepřipustí, zrovna tak jako argument, že se v předchozí snaze zvolit si drába, šeredně zmýlil.
Tak už zase máme co jsme chtěli a nadávejme si či gratulujme opět jen sami sobě. Politiky ale nechme stranou, ti už nás zase nepotřebují.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Ministr vnitra Rakušan promluví o nezávislosti policie a trestního řízení
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se vyjádří k nezávislosti práce policie a trestního...
Babiš přijel za Pavlem. Jedná s ním o vládě ANO s SPD a Motoristy sobě
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Pražský hrad, kde jedná s prezidentem Petrem Pavlem....
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu, škoda je pět milionů
Zásah osmi hasičských jednotek si v noci na čtvrtek vyžádal požár střechy bývalého hotelu Atrium ve...
Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek
„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku...
- Počet článků 1
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 102x