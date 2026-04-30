Vláda? Šachová partie na cestě do pekel
Dostal jsem za své „proroctví“ diskusní čočku, jestli mi rozumíte. No tak se na ten povolební cirkus mrkněme znovu. Jestli se někdo v odhadu strategie pidi strany Motoristé sobě přepočítal, tak jsme to my všichni. Tedy její voliči i nevoliči. Klausův kouzelník s ničím a zároveň se vším Petr Macinka se utrhl ze řetězu i svému guru. Teď jsem ministr zahraničí a to je sakra velká šajba. Čert vem veřejný názor na mou práci, budu si dělat tu svou. Noty z Institutu už sice mám, ale znáte to. Odvolat mě může jen premiér a ten to neudělá, protože by skončil i on.
Takže, milý Klausi, i Babiši, hezky teď případně kušujte a můj kámoš FilipTurek bude kámošem až za hrob. I ten politický. Taková je pravda. Turek, který stále netuší, co obnáší práce v politice po tomto vědění ani neprahne. Proč taky, jeho osobnostní nastavení to ani nedovoluje. Bude proto zase jen trapný strašák v poli obyčejnosti.
Bezbrannost Andreje Babiše oproti těmto dvěma týpkům je skutečná. On to ví, oni to ví, a přesto lžou že to tak není. V podstatě vrána k vráně sedla. A jede se dál. Protože Babišův strašák není ten v poli, ale jsou to muži v talárech.
Tomio Okamura je jiná liga. Už žádný popelář z Japonska či šéf cestovky pro plyšáky. Do popelnic už za dobu působení v komerční politice naházel veškeré pochybnosti, že nestraní Rusku. A v roli předsedy Sněmovny má taky co potřebuje. Své prebendy a patřičnou moc. Tu mu dal taky Babiš, když se porcoval a rozděloval povolební mocenský koláč. Protřelý Okamura si o něj přímo řekl, a Babiš sklapnul. Přece nechceš mít problém, Andreji.
To všechno už ale laskavý čtenář dobře ví i beze mne. To jen pro případ, aby se v diskuzi zase někdo neutrhl, že jsem objevil už dávno objevené. Kritici mého příspěvku budou mít tentokrát pravdu. Škoda jen, že tu mou nepřijali už předtím, viz odkaz. Teď v té pravdě všichni žijeme a co bude dál? Vůbec nic. Šachová partie je přesně rozehrána. Vláda v tomto složení má vzájemný šach mat na obou stranách šachovnice. Úžasná partie na cestě do pekel, i kdybychom se na Letné scházeli dvakrát do měsíce. Pořád je to míň lidí, než hlasů ve volebních urnách. Však taky co jsme si uvařili, to si taky snězme.
Petr Štrompf
Předpověď počasí: Ve dne bude vidět, večer moc ne
Miluju chvíle, kdy se meteorologové předhánějí v předpovědích, jaké počasí zavládne. Je jedno kdy, nějaké vždy bude. A taky že je, jen ne to, které si přejeme. A pak nadáváme právě jim. Zbytečně. I když uhádnou, jak bylo včera.
Petr Štrompf
Moravec, budoucí multimilionář? No a co?
Konec Václava Moravce v ČT budí vášnivé debaty napříč médii. Právem, neboť byl, je a jistě bude zase jen svůj. To znamená, že nevybočí ze zajetých kolejí, protože by to už nebyl Václav Moravec.
Petr Štrompf
Češi mají své velikány proto, aby jim nýmandi dokázali, že umírali zbytečně
Zatrolená doba plný osobních střetů, válek a lží a falše. A to napříč kontinenty, utéct z toho morálního marasmu není kam. Amerika se opět mění v Klondajk bez pravidel, starý kontinent zůstává zastaralý ve všem.
Petr Štrompf
Žijeme ve století bláznů. Vládnou sobě i světu
Spousta lidí se už raději nezajímá, co se děje doma nebo za humny. Není to lenost, ale strach. Otevřeš internet, rádio, televizi a šílenství světa i s jeho démony ovládnou mysl. Pak zbývá jediné: apatie nebo vzdor.
Petr Štrompf
Stačí nám už málo? Nebýt Vémoly a Turka, asi není o čem
Kdysi někdo řekl, že „předhoď plebsu kost, aby se nezajímal, kam se podělo maso“. Svět kolem hoří, ale co na tom. My, Češi, řešíme domácí „kostičku“, a už nám snad ani nevadí, že jsme požíráni těmi, kdo rve naše maso po kusech.
