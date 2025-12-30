Stačí nám už málo? Nebýt Vémoly a Turka, asi není o čem
Vláda stále není kompletní, hlavní roli stále hrají Macinka, Babiš, prezident a Turek. O problematice jmenování toho či kterého povolebního výlupka se napsalo hodně. Po čase už jen informační nuda a kolovrátek řečeného. Zájem Čechů se proto obrací jinam. Aktuálně ke Karlosu Vémolovi. Proč zrovna Karlos, ale budiž, je to takzvaný umělecký pseudonym. Zní to aspoň světácky. Jakási soutěž rváčů nejhrubšího zrna zvaná Oktagon generuje figury, jejich největší předností je soupeřům co nejvíc pochroumat zjev i zdraví.
Stačí vidět foto po zápasech, včetně jejich mimiky, která zachovala aspoň část podoby zkrvavené lidské tváře. Hrdinové dneška, gladiátoři současnosti a vděčná strava pro média. Ano, bylo to tak vždycky, i minulost měla světové šampiony v boxu. Viz Muhammad Ali a jiní. Velké peníze, luxus, doma lvi v kleci...Pohádkový život do chvíle, než borci začali platit daně dosud příznivému osudu. Což je chvíle, kdy se osud opět neptá, zda se ti to líbí, nebo ne.
Muhammad Ali zemřel na Parkinsonovu nemoc a degenerativní onemocnění mozku. Jeden příklad za všechny. Na co všechno si stěžuje, nebo bude stěžovat Karlos Vémola je samozřejmě jeho soukromá věc. Ve vazbě si své myšlenky bude moc srovnávat v klidu a bez soupeřů. Tedy kromě svého osudu.
Co jsem tím vším chtěl říct? Že nám asi opravdu začíná být šumafuk, co se s námi v novém roce bude dít, když bývalý popelář staví do haptáku tříhvězdičkového generála za to, že měl svůj názor. Jeho „pomýlení“ napravoval v ponižujícím videu druhý nejvyšší cenzor a ideolog SPD Fiala. Čistky na ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu životního prostředí a Úřadu vlády nejsou nic jiného než prevence pro prostor dělení povolební kořisti. Prostor pro sponzory vládních stran, kteří chtějí své investice zúročit. Politici coby trojský kůň pro miliardáře, tak je to správně.
Válečná vřava pár stovek kilometrů od hranic je pro část české veřejnosti jen každodenní informační prostor, je-li zde ještě nějaký zájem. Žádný poplach, kryty, ulice a domy bez elektřiny. Poplach začal jen po informaci o povánočním výprodeji. Mrkněte do Ócéček, „chudí“ Češi utrácejí znovu. Opět nezávidím, v podstatě mě to těší. Máme na to! No a abychom na to zase měli, neměl by nás tolik zajímat jakýsi Vémola, ale zítřek, který je i po volbách v našich rukou. Tedy nedovolit ničit naše životy lidem, kterým na nás vlastně nezáleží. A dát potom hooodně hlasitě najevo, že všechno má své hranice, nebo pak přijde rázná odpověď. V památném Listopadu jsme to taky předvedli.
Buď jsme pořád Češi, nebo poserové.
Petr Štrompf
Slavíci slavili, aneb juchanda na českém hudebním dvorečku
Tak to tu máme zase. Vítěze ankety Zlatý slavík. Oslava těch, kteří jsou údajně hýčkáni veřejnou oblibou. A taky nezbytnými sponzory.
Petr Štrompf
Pane premiére Fialo, my zase nemáme radost z vás
17. listopad, oslava demokracie, proslovy, a také povzdechy, kam jsme se to dostali. „Nemám radost z toho, co se v naší zemi teď odehrává“, řekl premiér v demisi Petr Fiala. Nevím, zda se smát, nebo...
Petr Štrompf
Jsem pražský řidič, nebo jen otrava mocných?
Pozorný čtenář v těchto dnech jistě zaznamenal konfrontaci mezi hercem Michalem Suchánkem a Zdeňkem Hřibem (Piráti). Rada Hřiba na pražské dopravní zácpy? Suchoši, nekňuč, pusť volant a mazej do MHD.
Petr Štrompf
Babiš prý své koaliční ovečky zmákne. Nezmákne
Jak řekl Karel Havlíček (ANO), možný premiér A. Babiš se s nikým v budoucí vládě mazat nebude. Co tím myslel? Obyčejný postoj krotitele dravé zvěře. Bič, klec a manéž, rozuměj veřejný prostor. Pánem toho cirkusu jsem tu JÁ!
Petr Štrompf
Volby a jejich realita. To jsme tomu zase dali?!
My, Češi, jsme v době předvolební fakt úžasní. Pak máme, co jsme chtěli a když to máme, nechceme to. Stejně je to tak i s Babišem. Vyhrál volby a co nechce, je šlamastyka, která z toho asi vzejde.
