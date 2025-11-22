Slavíci slavili, aneb juchanda na českém hudebním dvorečku
Česká hudební scéna je v podstatě odrazem veřejného vkusu. Ten se čas od času projeví v podobě Českých slavíků, Ceny Anděl (udělované Akademií populární hudby), Ceny Apollo (ceny hudební kritiky) a Ceny Vinyla (nezávislé alternativní ceny).
Proč ne, kultura do kulturní společnosti patří. Nikdy se ale nepřestávám divit, jak se dovedeme naparovat, jací jsme machři. Zvláště při vyhlašování vítězů. O samotných vítězích někdy ani nemluvě.
To máte tak: Každý národ má své idoly, a nikomu to neberu. Mám je i já a nikdo mi to taky nebere. Názor mít ale mohu a ten si zase vzít nenechám. Protože ten názor je, že naše nabubřelé partičky muzikantů si projevem radosti veřejné přízně nikterak nezadají s hvězdami světového formátu, o kterých na rozdíl od nich slyšíme ještě dlouhé roky po tom, kdy se svět dozvěděl, že existují. Důkazem toho jsou naše četná rádia, která jako přes kopírák mastí jeden zahraniční hit za druhým, protože prostě hity jsou. Jak jednoduché.
Náš problém je, že něco podobného vyprodukovat neumíme a zřejmě nikdy umět nebudeme. To si konečně přiznejme a tvařme se podle toho. Právě i na těch zmíněných soutěžích. Protože dozvuk toho kterého českého oblíbence končí u Rozvadova. Za hranicemi se na něj raději neptejme, dotazovaný bude pátrat v paměti, střídavě čučet do země a pak zase na vás. Vlastní zkušenost.
A když jsme u těch zkušeností, přidám ještě jednu. Kdo nyní má pocit, že tyto řádky psal nějaký zakomplexovaný chlápek, pak ho vyvedu z omylu. Sám jsem hudebním textařem, který psal pro Lucii Bílou, Marcelu Březinovou, Petru Černockou, Dalibora Jandu atd...
Celé to shrnu teď do jedné věty: Skromnost by mnohým Slavíkům slušela víc a trochu nezbytného talentu taky. Proto jsem radši před nikým nikdy nemachroval...
Petr Štrompf
Pane premiére Fialo, my zase nemáme radost z vás
17. listopad, oslava demokracie, proslovy, a také povzdechy, kam jsme se to dostali. „Nemám radost z toho, co se v naší zemi teď odehrává“, řekl premiér v demisi Petr Fiala. Nevím, zda se smát, nebo...
Petr Štrompf
Jsem pražský řidič, nebo jen otrava mocných?
Pozorný čtenář v těchto dnech jistě zaznamenal konfrontaci mezi hercem Michalem Suchánkem a Zdeňkem Hřibem (Piráti). Rada Hřiba na pražské dopravní zácpy? Suchoši, nekňuč, pusť volant a mazej do MHD.
Petr Štrompf
Babiš prý své koaliční ovečky zmákne. Nezmákne
Jak řekl Karel Havlíček (ANO), možný premiér A. Babiš se s nikým v budoucí vládě mazat nebude. Co tím myslel? Obyčejný postoj krotitele dravé zvěře. Bič, klec a manéž, rozuměj veřejný prostor. Pánem toho cirkusu jsem tu JÁ!
Petr Štrompf
Volby a jejich realita. To jsme tomu zase dali?!
My, Češi, jsme v době předvolební fakt úžasní. Pak máme, co jsme chtěli a když to máme, nechceme to. Stejně je to tak i s Babišem. Vyhrál volby a co nechce, je šlamastyka, která z toho asi vzejde.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat
Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již...
Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové
V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo...
Čínský čaj, nebo drogy? Na jihokorejské břehy se vyplavují „tajemné“ balíčky
Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první...
Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku
Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička...
Stavební pozemek k výstavbě rodinného domu na okraji obce
Knínice, okres Blansko
2 990 000 Kč
- Počet článků 5
- Celková karma 20,18
- Průměrná čtenost 494x