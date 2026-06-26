Rozkaz zněl jasně: Dvě dávky nestačí, Macinko pal ostošest!
Ale popořádku: Bakalův Institut Václava Klause, by se správně mělo toto uskupení ultrapravicových lidiček jmenovat. Bez Bakalova podpůrného bakšiše by snad ani žádný institut nevznikl a kdo co komu z minulosti dluží, toť otázka. V každém případě se v tomto domě pohybují lidé blízcí z dob prezidentování Václava Klause, aniž by ve svých světonázorech, hraničící s nahnědlou náladou, nějak polevili. Líbí se například německé AfD a dál nic komentovat netřeba.
Co ovšem za zmínku stojí, je zrod Petra Macinky, který ještě před rokem, či dvěma, se svým guru Klausem netušili, jaká budoucnost se jim otevírá. Budoucnost sice jak pro koho, ale ani jeden si zrovna asi nestěžují. Václavu Klausovi je drahnou dobu nad slunce jasné, že v politice už neudělá nejen žádnou díru, ale ani otvor pro jehlu. Může vystupovat už jen jako glosátor dění, ale to je úděl všech bývalých hráčů velké politiky. Zato do toho pytle každodenních plytkých žvástů ve sněmovně i mimo ni, může onu pomyslnou jehlu, nasadit.
Nabízely se minulé sněmovní volby, kdy Motoristé sobě sbírali body. Nebylo jich moc, ale stačily, aby zamíchaly kartami. A v tom se „kardinál Richelieu“ Václav Klaus sakra vyzná. Když už nejsem hvězda, tak tady máte po hubě! A ta jehla bude Petr Macinka. Ctižátostivý, tvárný a hlavně nezkušený. Analytik z něj taky nikdy nebude, takže nebude hrozit, že si někdy uvědomí dopad své prostořekosti, která je mu z povahy vlastní. Ideál figura pro pomstu, kdy demokracie, ta ztrápená havlovská demokracie, zapříčinila můj pád, a zrovna mě, Václava Klause!!!
Stalo se, tah koněm vyšel, Andrej Babiš musel přijmout skutečnost, že Petr Macinka vstoupí do vysoké politiky, jinak Babiš z notoricky známých důvodů z politiky zmizí. Plán škodit vyšel a vychází doposud. Tedy rozdělit národ a pálit směrem tu na Hrad, tu onam jinam, hlavně nepřestávat a dvě dávky nestačí. A hezky se držet názoru Miloše Zemana, že český národ je zhruba v pětasedmdesáti procentech banda naivků, s mentálně vyspělejším zbytkem si musí politik poradit. To už není ostrovtip starého pána, ale podobný názor zastával i zesnulý uznávaný psycholog Cyril Höschl.
Politická současnost tomu odpovídá, kdy v horkých letních dnech se nepřestává topit pod kotlem a je pouze otázka času, kdy...Však víme. Nebo vlastně nevíme, protože česká voličská nátura se nechá uvařit vždy, když si myslí, že se to stát už nemůže. Preference hnutí ANO a jiných stran je ten správný teploměr, kdy se buď konečně chytit za hlavu nebo žít v klamavém klidu a smrádečku. A teď i s jakýmsi Macinkou, o nějakém Turkovi ani nemluvě-
Petr Štrompf
Přestaňme kňučet. Babišova vláda je zrcadlem nás všech
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Petr Štrompf
Vláda? Šachová partie na cestě do pekel
Svého času jsem zde psal o tom, že Andrej Babiš své koaliční ovečky nezmákne. Karel Havlíček (ANO) se nechal slyšet, že se premiér s nikým ve vládě mazat nebude. Důkaz je k nahlédnutí také zde. https://blog.idnes.cz/Edit.aspx?
Petr Štrompf
Předpověď počasí: Ve dne bude vidět, večer moc ne
Miluju chvíle, kdy se meteorologové předhánějí v předpovědích, jaké počasí zavládne. Je jedno kdy, nějaké vždy bude. A taky že je, jen ne to, které si přejeme. A pak nadáváme právě jim. Zbytečně. I když uhádnou, jak bylo včera.
Petr Štrompf
Moravec, budoucí multimilionář? No a co?
Konec Václava Moravce v ČT budí vášnivé debaty napříč médii. Právem, neboť byl, je a jistě bude zase jen svůj. To znamená, že nevybočí ze zajetých kolejí, protože by to už nebyl Václav Moravec.
Petr Štrompf
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