Přestaňme kňučet. Babišova vláda je zrcadlem nás všech
Nechci na této diskuzní platformě jen hořekovat a vynášet plytké soudy ve smyslu po bitvě každý generál. Jen se ohlédněme do minulosti, která pochopitelně v politice formuje i budoucnost. A v ní se objevují lidé, někdy více či méně pošahaní. Není to jejich vina, ale naše, že jsme to jako voliči dopustili. Protože je současně i naše vina, tedy prostého plebsu, že jsme dopustili i vznik minulých vlád, který plebs taky zklamaly.
Tak to jde pořád dokola a z fóra opozičních lavic zaznívají špílce, co že to jsou v současné vládě za nemehla a rozvraceči. Jistě že mají pravdu, příkladů je spousta. Jenomže opozice by si měla sypat popel na hlavu, neboť to, co sama teď kritizuje, měla na nápravu excesů jiných vlád taky dost času. Promarnila jej skandály, které plebs už unavují, protože když není gauner z téhle strany, je i z jiné, aby se nakonec zjistilo, že všichni stíhaní jsou vlastně jedna parta přeběhlíků. A jak známo, politika svádí k lumpárnám, tak co se divíme?
Špatně! Volič má nad politiky moc dva dny jednou za čtyři roky. A tak volí. A zase špatně! Z předvolebních slibů je vzápětí prach a navrátivší se politici coby vítězové voleb mají záhy na triku stejné průšvihy, jako před čtyřmi lety. Je to normální? Jasně že není! Proč? Protože my voliči, čili plebs, jsme stejní, nenapravitelní a volíme či nevolíme už i obskurní figury opíjející se mocí. Politici jsou zrcadlem nás všech, tak je to. Je to i generační problém, neboť i stále silná voličská základna seniorů uvažuje tak jak uvažuje. A seniorů bude stále víc.
Obskuru volí víceméně stejně naladění lidé a pak je tu další fakt. Mentální vyspělost národa. Známý psychiatr Cyril Höschl to řekl jasně. Více jak třetina českého národa jsou prosťáčci. A jak v zákulisí říkal exprezident Miloš Zeman, 75 procent národa je hloupá, s těmi vzdělanějšími si musíme poradit.
Tak kde je sakra to východisko? V budoucí generaci? Možná. Mladí Babiše nemusí, taky ho zhusta nevolí. A taky zhusta k volbám nechodí. Nemají důvod. Bytový problém, jiný pohled na život i životní standard vůbec. Založení rodiny? Přepych a finanční jařmo od bank do konce života. Riskovat tedy ne a singl život raději ano. Budou pak volit toho, kdo je jim životním stylem podobný a současní strýcové to už nebudou. Tak je to s námi doopravdy. Tečka. Snad v tomto generačním problému i poslední.
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