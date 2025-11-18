Pane premiére Fialo, my zase nemáme radost z vás
Předně musím důrazně upozornit, že pan premiér je velmi vzdělaný a kultivovaný člověk. Vždy mi dovedl odpovědět na jakoukoliv otázku, byť mu nebyla zrovna po chuti. Tak už to při setkání s novináři chodí. Zejména při dotazu, zda není v předvolebním klání pozdě na jeho apel, jak zabránit tomu, co už tu bylo. Tedy oligarchizaci společnosti a extremistickým rejdům v přítmí opozice. Žádné strachy, zvítězíme, znělo z tribun a úst nynější vlády v demisi.
Výsledek? Povolební mapa hovoří za vše. Andrej Babiš, kam se podíváš. Tomio Okamura v čele sněmovny. Jako začátek něčeho, co hrozí ještě větším šokem v okamžiku, až se Babišova koalice ujme vlády. A kdy stále není jisté, že Babiš premiérem bude. To je prostě povolební fakt i zatímní pat, kdy tenhle rébus je jen další otazník, kam se naše rozhádaná společnost vydá.
Pane Petře Fialo, také jsem znepokojen a proto se tak trochu na vás zlobím, že celé čtyři roky jste se po tehdejším opojném vítězství čtyřkoalice utvrdil, že porážek v budoucnosti se už bát netřeba. Vaši vládu i důvěru společnosti zničil váš zákulisní guru exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Kontroverzní figura už z někdejší mocenské kliky Václava Klause, která se neoprostila od finančních lumpáren typu nejen tajemného konta ve Švýcarsku, a stala rozbuškou – otevřela Pandořinu skříňku financování ODS. Následoval pád Klausovy vlády v roce 1997.
Pavel Blažek svou sicilskou náturou zase podlehl darovaným bitcoinům z rukou kriminálníka a smetl tím těsně před volbami jakékoliv iluze o tom, že v politice existuje aspoň jeden slušný člověk. Exministr financí smetl právě vás, Petře Fialo, protože vy jste za tento obří exces nesmetl Pavla Blažka. Smetlo vás i lavírování, zda jej vůbec odvolat, když už mu dlužíte za jeho vliv v zákulisním boji z vás udělat premiéra. Přezdívka Don Pablo exministrovi totiž vskutku sedí. A za to všechno, zrovna tak jako za kriminální minulost celé ODS, lidově řečeno, dodnes nesedí nikdo.
A tak tu zase máme, či jsme měli, 17.listopad a znovu bojujeme za demokracii a spravedlnost. Křičíme na Staromáku, že nechceme vládu Andreje Babiše a další jiná hesla. Co se skutečně stane, ukáže zase jen čas. A ten minulý, pane Petře Fialo, hodila vaše vláda do volebních uren těch, kteří vás teď tak znepokojují. Buďte ujištěn, že všichni rozumní lidé kolem vás taky nejásají. Zkuste nyní hádat proč.
Petr Štrompf
Jsem pražský řidič, nebo jen otrava mocných?
Pozorný čtenář v těchto dnech jistě zaznamenal konfrontaci mezi hercem Michalem Suchánkem a Zdeňkem Hřibem (Piráti). Rada Hřiba na pražské dopravní zácpy? Suchoši, nekňuč, pusť volant a mazej do MHD.
Petr Štrompf
Babiš prý své koaliční ovečky zmákne. Nezmákne
Jak řekl Karel Havlíček (ANO), možný premiér A. Babiš se s nikým v budoucí vládě mazat nebude. Co tím myslel? Obyčejný postoj krotitele dravé zvěře. Bič, klec a manéž, rozuměj veřejný prostor. Pánem toho cirkusu jsem tu JÁ!
Petr Štrompf
Volby a jejich realita. To jsme tomu zase dali?!
My, Češi, jsme v době předvolební fakt úžasní. Pak máme, co jsme chtěli a když to máme, nechceme to. Stejně je to tak i s Babišem. Vyhrál volby a co nechce, je šlamastyka, která z toho asi vzejde.
