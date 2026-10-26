Paměť voličova krátká jest. Dobře nám tak
Tak už se zase pereme za něco, co nám politici odpírají, nebo to hodlají udělat. Jaké vlastně máme politiky, které právě přibíjíme na pranýř a ke kterým vzhlížíme s nadějí na změnu? Mrkněme lehce do minulosti napříč stranami, z nichž jsem namátkou vybral ty, které...Sakryš, bude mít volič na Letné vůbec ještě na výběr?
Hnutí STAN a kauza Dozimetr. Organizovaná skupina vedená zlínským lobbistou a podnikatelem Michalem Redlem měla dosazovat od roku 2019 – skrze vliv a kontakty pražského expolitika hnutí STAN Petra Hlubučka – své lidi do klíčových vedoucích pozic v pražském dopravním podniku.
Pavel Blažek (ODS).Rozhodl, že jeho resort přijme jako dar bitcoiny, virtuální měnu, kterou ministerstvo poté vydražilo za téměř miliardu korun. Dar hájil tím, že nepochází z trestné činnosti. Po tlaku veřejnosti oznámil svůj konec ve funkci ministra i odstoupení z kandidátky pro nadcházející sněmovní volby.
74 korupčních kauz datující se od roku 1980 až do října 2026. Tuto řada podvodů a průšvihů si připisuje Hnutí ANO. Například Jana Mračková Vildumetzová, Jaroslav Faltýnek rovněž figurují v Kauze Dozimetr. Velká korupční kauza o rozdělování peněz z veřejných zakázek, o kauze Čapí hnízdo ani nemluvě.
Zemanův kufřík. Průšvih ČSSD v letech 1996- 1997. Obsah kufříku měl dokumentovat Rumlovu snahu změnit Česko v policejní stát, v kufříku nakonec byly bezcenné materiály.
TOP 09. Kauza Feri. Sexuální čuňačinky poslance Dominika Feriho a odchod z politiky do vězení.
Motoristé sobě. Filip Turek coby mocichtivý amatér všeho druhu, zato se silným politickým pozadím. Stejně zkazil co se dalo, výpis průšvihů snad netřeba.
Okamurova SPD. Soud uložil tomuto hnutí peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti.
Tak by se dalo pokračovat geometrickou řadou a strany či hnutí by se jen střídaly. Politici jsou vlastně hráči pokeru. Někdo má zrovna jen bezzubé „dva páry“, někdo v rukávu „velkého kluka“. Jenomže karty rozdává volič. V dobré víře změny k lepšímu. Jakmile se začne hrát, volič už nikoho nezajímá. Pak přicházíme naštvaní na náměstí, zvoníme klíči a křičíme, že už toho máme dost. Změna k lepšímu stále nikde.
Paradox toho je, že současný mumraj kolem veřejnoprávních médií se točí i kolem opozice. Kdyby předtím vládla dobře, Babišovy politické úderné jednotky by vůbec nevznikly. A samotný Babiš už vůbec ne. Opozice se teď zase staví do role Spasitele. A zase jí na náměstí tleskáme. Paměť voličova krátká jest a vše je brzy i odpuštěno. Točíme se v kruhu a dobře nám tak. Na Letnou přijdu, taky už slušně bydlím.
Petr Štrompf
Mudrci kolem zestátnění ČT a ČRo. Kdo v nich nepracoval, neví
Předem upozorňuji, že střelba do zátylku zmíněným veřejnoprávním institucím Okamurovou SPD je lumpárna nejvyššího kalibru. To aby se rovnou vědělo, že stále ctím zbytky demokracie, po který chce tančit kozáčka současná vláda.
Petr Štrompf
Nechme soudruha Trumpa na pokoji, za všechno (ne)může
Třetí listopadový den bude v USA veselo. Vždycky bylo, když jsou za Velkou louží volby. Kolty mají Američané odjakživa nízko u pasu a emoce při volbách ještě níž.
Petr Štrompf
Nátura mocných? Nic jiného než rakovina duše
Napoleon, Hitler, Stalin Jen pouhá výseč jmen minulosti a krutosti. Současnost? Automaticky se nabízí Putin. Buďme upřímní. Izrael s Palestinou by vygenerovaly taky jména, jako jsou Netanjahu, či kdokoliv z hnutí Hizbaláh.
Petr Štrompf
Jak jsem zabil matku a potom i otce
Ano, jsem vrah. Říkám to rovnou, píši to bez zábran a nikdo se na mě nemůže zlobit, proč právě teď. Protože osud se nikoho neptá, kam a koho s kým zamete a už vůbec ne, zda se mu to líbí nebo ne.
Petr Štrompf
Babiš versus Pavel. Jak chutná moc, když je jí moc
Když sledujeme člověka, který miluje moc, je přirozené přemýšlet, co se stane, když jí má příliš. Andrej Babiš vyhrál drtivě volby, protože minulá vláda i coby současná opozice je drtivě slabá.
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