Nechme soudruha Trumpa na pokoji, za všechno (ne)může
Má to těžké ten náš Donald, říkají si republikáni, kteří stále věří, že jedna a jedna jsou tři. Jejich guru totiž hlásá do světa, že Amerika je právě teď v nejlepší kondici. A bude v ještě větší, protože ruská ropa dodaná na americký trh zlevní už tak vcelku levné pohonné hmoty. Že je možná opak pravdou, je vedlejší. Stejně jako mimoděk pronesená poznámka někdejší ministryně financí Aleny Schillerové, že nafta za pade je vlastně levná.
Není to úžasné žít v sebeklamu? A nebo v oparu vlastní velikosti, který je ale pro vnímavější lidi s trochu větším duchem jen obyčejný zápach lži? Tak jako tak, jeďte k benzínce, načepujte plnou nádrž a zpívejte u té „pohody“ třeba státní hymnu. Zkuste to v USA a některý z koltů může mít horkou hlaveň i trochu kouře.
Ale spíše k Donaldovi. Říká se, že stokrát nic umoří i osla. Není to tak docela pravda. I osel má svou hlavu a klidně může být i prezidentem. Stačí mít kolem sebe dostatek stejně smýšlejících oslů. A kdyby se opravdu ve volbách nedařilo, i osel dovede zaútočit.
Ve vzteku či pudu sebezáchovy dovede udupat i vlka. Více vlků už ale ne. Což však oslům nedochází. Podle toho taky končí. Takže toho třetího listopadového dne se ukáže leccos. Jestli je víc vlků nebo oslů.
Petr Štrompf
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Petr Štrompf
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Petr Štrompf
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Petr Štrompf
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