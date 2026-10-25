Mudrci kolem zestátnění ČT a ČRo. Kdo v nich nepracoval, neví
Zůstat koncesionářem nebo ne je dnešní diskurz napříč společností. Rozdělenou společností. Generačně pozměněnou společností. A o to víc mudrců na všech světových stranách, z nichž mnozí mají pravdu a mnozí ne. A řeknu vám proč. Jsem emeritní novinář, jinými slovy na odpočinku. A taky ten, kdo v Českém rozhlase i České televizi pracoval. Lhostejno, zda jako kmenový či externí redaktor, povinnosti ve vztahu k zaměstnavateli se příliš neliší, chcete-li za svou práci dostat zaplaceno.
A jsme u toho. Já makal, protože jsem byl externista. Placený od „kusu“. A mnohdy jsem se podivoval, kolik lidí a kolik času mohou věnovat vysedávání v televizní „kavárně Rohlík“ a mudrují bůh ví o čem. Subjektivně vzato, nepřišel jsem na to. Jen na to, že jako koncesionář jim to pohoštění taky tak trochu platím.
Klidně mne za můj názor zatraťte, ale kdo v ČT nepracoval, neví. Což ale neomlouvá Okamurovo pomstychtichtivé tažení proti institucím, které mu nastavují zrcadlo. Zrovna tak to neomlouvá bývalé i současného ředitele ČT, že neudělali objetivní audit, kdo je v této instituci třeba a kdo ani trochu. Moloch na „Kavkách“ byl vždycky. A kamarádi kamarádů zrovna tak. Tahouni z dramaturgie dělali program, zpravodajci a investigátoři dřeli jak koně a někteří bezejmenci se jen vezli. Někoho zbytečného vyhodit mohlo ohrozit někoho potřebného, taková je jednoduchá definice vztahů v ČT a je tam dodnes. Hodnotit ČR nemohu, byl jsem víceméně zpravodajec v terénu a to je v podstatě zvláštní jednotka v první linii, které se zrovna problém nedělá. Tedy aspoň za mne to tak bylo.
Abych se příliš nerozepisoval, shrnu své pocity už jen krátce. Veřejnoprávní média přes všechna negativa i pozitiva patří lidem, ne politikům. Ať už je milujeme, nebo ne. Protože politik je zaměstnanec lidu, placený z našich dání. Otřepaná fráze, že? Tak se konečně naštvěme natolik, aby nebyla. Jinak nebudeme my, ale ovce, jejichž kožich si politik označí barvou, aby věděl, jak s kterou zacházet. Už tu barvu drží v ruce.
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