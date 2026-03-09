Moravec, budoucí multimilionář? No a co?
Kde se po odchodu objeví a za kolik? Páni, to je fakt starost lidí, kteří asi žádné starosti nemají. O rádoby vhled do osudů jiných mediálně známých lidí, kteří utvářeli v médiích názory voličů všech možných politických uskupení, není na našem drbárenském českém dvorečku nouze. Tak se děje i teď, kdy nedělní moderátor ve svých Otázkách už je sám sobě minulostí.
Kde se uchytí? V komerčních médiích, nebo si založí svůj podcast? A bude na tom finančně ještě lépe než ve veřejnoprávní ČT? Vždyť jiná známá jména mají své podcasty a fest rejžujou. Lidičky, média mají úplně jiná pravidla fungování, než byste si mysleli. A jestli někdo rychle zapomíná, pak je to divák, potažmo čtenář. A můžete mít jméno jaké chcete. Nežvaním, působil jsem v médiích více jak dlouhých dvacet let.
Takže na vysvětlenou: medializovaný odchod zvučného jména na jinou případnou štaci má jepičí život. Emoční chvilka jeho obdivovatelů rovněž. Je to přirozená reakce, když člověku mizí za horizont zájmu někdo, o koho zájem byl. Jenomže na horizontu se zase objeví někdo, kdo zájem vzbudí. Buď kladný, nebo záporný. Diskuze pak budou patřit jenom jemu, srovnání s jeho předchůdcem brzy zapadnou, protože ten někdo nový vždy něčím překvapí. A zase buď hezky, nebo nehezky. Viz rádoby rozhlasový fachman všeho špatného Xaver Veselý. Žvanírna a objímačka s mocnými. Nebo s jeho sobě rovnými.
Václav Moravec dříve nebo později zapadne v čase a třeba bude vydělávat velké peníze. Nechť je mu přáno, chlapec umí. Ale voliče už podcasty nikdy neovlivní natolik, aby šly pak k urnám v jednom šiku. Podcast není masové měřítko, je to dílčí diskuzní fórum pro ty, kteří mají vyhraněný vkus setkávat se nadále se svým oblíbeným moderátorem. Tentokráte už za peníze. Což znamená jediné: ústup ze slávy, časem i z veřejného zájmu. Boj s časem nelze vyhrát a platí to i v médiích. Taky mnohé zapadly v prachu. Znáte či znal jste mě kdy někdo?
Petr Štrompf
Češi mají své velikány proto, aby jim nýmandi dokázali, že umírali zbytečně
Zatrolená doba plný osobních střetů, válek a lží a falše. A to napříč kontinenty, utéct z toho morálního marasmu není kam. Amerika se opět mění v Klondajk bez pravidel, starý kontinent zůstává zastaralý ve všem.
Petr Štrompf
Žijeme ve století bláznů. Vládnou sobě i světu
Spousta lidí se už raději nezajímá, co se děje doma nebo za humny. Není to lenost, ale strach. Otevřeš internet, rádio, televizi a šílenství světa i s jeho démony ovládnou mysl. Pak zbývá jediné: apatie nebo vzdor.
Petr Štrompf
Stačí nám už málo? Nebýt Vémoly a Turka, asi není o čem
Kdysi někdo řekl, že „předhoď plebsu kost, aby se nezajímal, kam se podělo maso“. Svět kolem hoří, ale co na tom. My, Češi, řešíme domácí „kostičku“, a už nám snad ani nevadí, že jsme požíráni těmi, kdo rve naše maso po kusech.
Petr Štrompf
Slavíci slavili, aneb juchanda na českém hudebním dvorečku
Tak to tu máme zase. Vítěze ankety Zlatý slavík. Oslava těch, kteří jsou údajně hýčkáni veřejnou oblibou. A taky nezbytnými sponzory.
Petr Štrompf
Pane premiére Fialo, my zase nemáme radost z vás
17. listopad, oslava demokracie, proslovy, a také povzdechy, kam jsme se to dostali. „Nemám radost z toho, co se v naší zemi teď odehrává“, řekl premiér v demisi Petr Fiala. Nevím, zda se smát, nebo...
