Jsem pražský řidič, nebo jen otrava mocných?
Mám rád humor, i ten černý. Tedy pokud člověka nesráží do kanálu, což svědčí o nuzné mentální výbavě toho kterého autora rádoby vtipu. Idiot se mu natvrdo říká. A já zde natvrdo říkám, že za volantem v Praze trpím taky, a vůbec nejlépe se v metropoli jezdí od dvou hodin ráno do čtyř.
Ale k věci: Kdo v poslední době Prahu navštívil, možná si v městské dopravě ,,vychutnával“ rychlostní závod s motýlem u Muzea, v místě, kam se po letech opět vrací tramvajové koleje směrem na Vinohradskou třídu. Holý nesmysl křižování magistrály se silně frekventovanou komunikací. Proč se tak stalo? Zlí jazykové blízké pražskému magistrátu tvrdí, že autor projektu, prý venkovská náplava, si prosadil svou, když už tedy vykazoval nějakou činnost. Nic proti nikomu, každý jsme odněkud.
Stejného výsledku by se dopracoval klidně i rodilý Pražák, který se občas sám sebe zeptá, kam se poděl se svými názory třeba pražský primátor? Člověk veřejnosti zcela neviditelný, zato jeho náměstek Zdeněk Hřib nevynechá žádnou příležitost dát o sobě vědět. Takže máme vlastně primátory dva.
Nicméně život v Praze za volantem spěje k jedinému: dát obrazně asi někomu po papuli za to, jak nekoncepčně se rozvrtají celé čtvrti, kde uzavírky avizují další uzavírky a do toho pak stačí ještě občasná havárie vody či únik plynu a po tom všem martyriu se dostaví nutkání pořídit si zbrojní průkaz. Důkazem toho byl středeční totální kolaps dopravy v hlavním městě.
Ano, máte pravdu pane Hřibe, že při pozorném pohledu sedí v kolonách aut jeden či maximálně dva lidé. A co má být? Mám snad inzerovat, že například pozítří pojedu z Holešovic na Smíchov, kdo se ke mně přidá? Až si přečtu, že jste propustil svého řidiče a každodenně klábosíte v metru se spolucestujícími, to pak stojí za zamyšlení.
Vaše příležitostné cesty v MHD jsou jen kabaretem pro média. Takže na rovinu: V něčem byste svého nadřízeného měl přece jen napodobit. Méně vidět, je někdy více, než dávat rady, kterých se sám nedržím. Mám v plánu jet z Holešovic do centra. Jednoho fleka bych, pane Hřibe, v autě ještě měl...
Petr Štrompf
Babiš prý své koaliční ovečky zmákne. Nezmákne
Jak řekl Karel Havlíček (ANO), možný premiér A. Babiš se s nikým v budoucí vládě mazat nebude. Co tím myslel? Obyčejný postoj krotitele dravé zvěře. Bič, klec a manéž, rozuměj veřejný prostor. Pánem toho cirkusu jsem tu JÁ!
Petr Štrompf
Volby a jejich realita. To jsme tomu zase dali?!
My, Češi, jsme v době předvolební fakt úžasní. Pak máme, co jsme chtěli a když to máme, nechceme to. Stejně je to tak i s Babišem. Vyhrál volby a co nechce, je šlamastyka, která z toho asi vzejde.
