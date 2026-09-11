Jak jsem zabil matku a potom i otce
Začnu matkou. Ta moje není a nikdy nebyla z masa kostí, ale stvořili ji filozofové či jiné chytré hlavy. Taky jsem chtěl být chytrá hlava a tak jsem jednu filosofickou chytrost přijal za svou: „Opakování je matka moudrosti“. Tedy že opakováním a cvičením se člověk v daném oboru neustále zlepšuje. Makal jsem na sobě, ale výsledek žádný. Asi nejsem dost chytrý. Nebo paměť selhává v kritické chvíli dokázat, že nabyté vědomosti mohu právě použít.
Výsledek? Jsem nepoužitelný. Měl jsem si pamatovat, kudy z hospody domů. Selhal jsem. Budiž mi omluvou, že tehdejší sídliště ještě nebyla označena hruškami, jablkem či hroznem vína jako opěrné body pro zbloudilce. Na dotaz, kde bydlím, žádná odpověď. Sousedské vztahy nula. Neznali jsme se ani na patře, natož v přízemí. Zabil jsem proto pomyslnou matku, kvůli které jsem si pak dokola opakoval, že jen idiot dá na filozofy. Tím méně, když v hospodě nebyli asi ani jednou.
Stejné to bylo s otcem. Znáte to, jaký otec, takový syn. Blbost! Táta byl dříč, aby rodina nestrádala. Taky jsem makal a rodina strádala. Plat mizerný, koho zajímal čerstvý absolvent střední školy? Nikoho! A koho zajímal pozdější makáč, aby to někam dotáhl? Taky nikoho! Že byl zrovna totáč, tak co se divíš? Neangažovaný chlápek v čemkoliv? To už se nediv vůbec!
Konec totáče sliboval změnu. No, opravdu byla. Jen ti kdysi angažovaní se měli a zase mají lépe. Tak v čem jsem po tátovi? Jako dítě jsem nestrádal a že nás bylo devět. Jak to dokázal, opravdu nevím.
A tak přísloví, jaký otec, takový syn, rychle vzalo taky za své. Zabil jsem ho jednou ranou. A teď mě suďte!
Petr Štrompf
Babiš versus Pavel. Jak chutná moc, když je jí moc
Když sledujeme člověka, který miluje moc, je přirozené přemýšlet, co se stane, když jí má příliš. Andrej Babiš vyhrál drtivě volby, protože minulá vláda i coby současná opozice je drtivě slabá.
Petr Štrompf
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Jak řekl exprezident Václav Klaus, Petr Macinka je nejlepší ministr zahraničí, jakého jsme kdy měli. Bodejť by podle něj nebyl, když v mocenských eskapádách překvapuje i svého guru.
Petr Štrompf
Přestaňme kňučet. Babišova vláda je zrcadlem nás všech
Opravdu mě dojímají stesky opozice, ať už je v ní vysloví kdokoliv. Špatně je tohle, nebo tamto. Ano, mají pravdu páni kritici. Pak se ale taky ptám, proč to za jejich vládnutí taky dopustili.
Petr Štrompf
Vláda? Šachová partie na cestě do pekel
Svého času jsem zde psal o tom, že Andrej Babiš své koaliční ovečky nezmákne. Karel Havlíček (ANO) se nechal slyšet, že se premiér s nikým ve vládě mazat nebude. Důkaz je k nahlédnutí také zde. https://blog.idnes.cz/Edit.aspx?
Petr Štrompf
Předpověď počasí: Ve dne bude vidět, večer moc ne
Miluju chvíle, kdy se meteorologové předhánějí v předpovědích, jaké počasí zavládne. Je jedno kdy, nějaké vždy bude. A taky že je, jen ne to, které si přejeme. A pak nadáváme právě jim. Zbytečně. I když uhádnou, jak bylo včera.
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