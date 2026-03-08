Češi mají své velikány proto, aby jim nýmandi dokázali, že umírali zbytečně
Jen nikoliv ve zdokonalování zla. Obránce nebo útočník, lhostejno jest. Krev teče oběma směry. Nehodlám zde posuzovat míru inteligence politiků doma či za humny. Stačí mi český dvoreček, který je ale příliš malý na to, aby vstřebal všechny ty křiklouny, příslovečné slibotechny ráje na zemi i umírněné frakce, které posléze tak jako tak nedokážou stejně nic.
Protože žiju na české hroudě, musím vnímat, kdo mi ovlivňuje život a ne že se budu zajímat jen o to, jak vyšpekulovat sportovní sázky. A pak jít na pivo v naději, že něco vyhraji. Zákon času je nemilosrdný v tom, že maže dobré i špatné z lidských životů, ale paměť národa není jen o národu, ale o těch, kdo se za zaštiťují slibem, že bychom měli být zase na něco hrdí. Dejte jim ve volbách veslo a velmi záhy loď navedou ke skaliskům.
A teď pozor! Děje se tak od slavného sametu k současným neslavným koncům, kdy politika stále víc hrubne a je z ní pouze obyčejný byznys. Zvolte si koho chcete a nechte ho pak mluvit. Sněmovna už dávno není kolbištěm zrození dobrých či méně dobrých zákonů. Je to obyčejný ring rváčů, vzájemně si kryjící záda, i když navenek jde jeden druhému po krku.
Je to pouhé divadlo, protože když jeden z rváčů nedej bože dodrží veřejné slovo, že nedopustí to či ono, je s ním ve sněmovně konec a vyřídí ho jeho vlastní partaj, protože držet basu a brát nadále prebendy se musí stůj co stůj. Laskavý čtenář nechť si za tuho definici dosadí koho chce a vyjde mu to nastejno.
Co z toho plyne? Smutek z pocitu, že například sedíte v jedné nejmenované restauraci na obědě, po stěnách jsou fotografie hrdinů akce Antrophoid a jen tak ze zvědavosti se personálu zeptáte, kdo že jsou ti hoši v uniformách? Odpověď? Vím já!? Od toho mě šéf neplatí. Pak si ke stolu přisedne chlápek v kravatě, na očích brýle se zlatou obroučkou a nasáklý parfémem, který přerazí i vůni smažené cibulky. Mám k tomu fešáku stejnou otázku. Mihne pohledem po fotkách a pokrčí rameny. A očividně ho štve, že jsem ho rušil při napínavém čtení jídelního lístku.
Obsluhujícímu personálu tak bylo v průměrů třicet let, tomu fešákovi zhruba padesát. Děsím se, co bude za dalších padesát. To už slovo historie zmizí z jazyka českého, jen nýmandi to své budou hýčkat i nadále....
Petr Štrompf
Žijeme ve století bláznů. Vládnou sobě i světu
Spousta lidí se už raději nezajímá, co se děje doma nebo za humny. Není to lenost, ale strach. Otevřeš internet, rádio, televizi a šílenství světa i s jeho démony ovládnou mysl. Pak zbývá jediné: apatie nebo vzdor.
Petr Štrompf
Stačí nám už málo? Nebýt Vémoly a Turka, asi není o čem
Kdysi někdo řekl, že „předhoď plebsu kost, aby se nezajímal, kam se podělo maso“. Svět kolem hoří, ale co na tom. My, Češi, řešíme domácí „kostičku“, a už nám snad ani nevadí, že jsme požíráni těmi, kdo rve naše maso po kusech.
Petr Štrompf
Slavíci slavili, aneb juchanda na českém hudebním dvorečku
Tak to tu máme zase. Vítěze ankety Zlatý slavík. Oslava těch, kteří jsou údajně hýčkáni veřejnou oblibou. A taky nezbytnými sponzory.
Petr Štrompf
Pane premiére Fialo, my zase nemáme radost z vás
17. listopad, oslava demokracie, proslovy, a také povzdechy, kam jsme se to dostali. „Nemám radost z toho, co se v naší zemi teď odehrává“, řekl premiér v demisi Petr Fiala. Nevím, zda se smát, nebo...
Petr Štrompf
Jsem pražský řidič, nebo jen otrava mocných?
Pozorný čtenář v těchto dnech jistě zaznamenal konfrontaci mezi hercem Michalem Suchánkem a Zdeňkem Hřibem (Piráti). Rada Hřiba na pražské dopravní zácpy? Suchoši, nekňuč, pusť volant a mazej do MHD.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním
Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda...
Plzeň začíná s opravou a proměnou Masarykovy ulice, má být bezpečná a přívětivá
Plzeň s městskou firmou Vodárna začaly připravovat rekonstrukci a proměnu první části Masarykovy...
Jsme v cíli! FAMUFEST zná své vítěze
Polské Pendolino poprvé v Česku. Už zítra vyjede na trasu mezi Prahou a Bohumínem
Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino. Od 9. března do 17. června ho nasadí České dráhy ve...
Prodej stavebního pozemku 1 129 m2, Ivančice - Hrubšice
Ivančice - Hrubšice, okres Brno-venkov
4 390 000 Kč
- Počet článků 7
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 712x