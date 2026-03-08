Češi mají své velikány proto, aby jim nýmandi dokázali, že umírali zbytečně

Zatrolená doba plný osobních střetů, válek a lží a falše. A to napříč kontinenty, utéct z toho morálního marasmu není kam. Amerika se opět mění v Klondajk bez pravidel, starý kontinent zůstává zastaralý ve všem.

Jen nikoliv ve zdokonalování zla. Obránce nebo útočník, lhostejno jest. Krev teče oběma směry. Nehodlám zde posuzovat míru inteligence politiků doma či za humny. Stačí mi český dvoreček, který je ale příliš malý na to, aby vstřebal všechny ty křiklouny, příslovečné slibotechny ráje na zemi i umírněné frakce, které posléze tak jako tak nedokážou stejně nic.

Protože žiju na české hroudě, musím vnímat, kdo mi ovlivňuje život a ne že se budu zajímat jen o to, jak vyšpekulovat sportovní sázky. A pak jít na pivo v naději, že něco vyhraji. Zákon času je nemilosrdný v tom, že maže dobré i špatné z lidských životů, ale paměť národa není jen o národu, ale o těch, kdo se za zaštiťují slibem, že bychom měli být zase na něco hrdí. Dejte jim ve volbách veslo a velmi záhy loď navedou ke skaliskům.

A teď pozor! Děje se tak od slavného sametu k současným neslavným koncům, kdy politika stále víc hrubne a je z ní pouze obyčejný byznys. Zvolte si koho chcete a nechte ho pak mluvit. Sněmovna už dávno není kolbištěm zrození dobrých či méně dobrých zákonů. Je to obyčejný ring rváčů, vzájemně si kryjící záda, i když navenek jde jeden druhému po krku.

Je to pouhé divadlo, protože když jeden z rváčů nedej bože dodrží veřejné slovo, že nedopustí to či ono, je s ním ve sněmovně konec a vyřídí ho jeho vlastní partaj, protože držet basu a brát nadále prebendy se musí stůj co stůj. Laskavý čtenář nechť si za tuho definici dosadí koho chce a vyjde mu to nastejno.

Co z toho plyne? Smutek z pocitu, že například sedíte v jedné nejmenované restauraci na obědě, po stěnách jsou fotografie hrdinů akce Antrophoid a jen tak ze zvědavosti se personálu zeptáte, kdo že jsou ti hoši v uniformách? Odpověď? Vím já!? Od toho mě šéf neplatí. Pak si ke stolu přisedne chlápek v kravatě, na očích brýle se zlatou obroučkou a nasáklý parfémem, který přerazí i vůni smažené cibulky. Mám k tomu fešáku stejnou otázku. Mihne pohledem po fotkách a pokrčí rameny. A očividně ho štve, že jsem ho rušil při napínavém čtení jídelního lístku.

Obsluhujícímu personálu tak bylo v průměrů třicet let, tomu fešákovi zhruba padesát. Děsím se, co bude za dalších padesát. To už slovo historie zmizí z jazyka českého, jen nýmandi to své budou hýčkat i nadále....

Autor: Petr Štrompf | neděle 8.3.2026 10:03 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Petr Štrompf

Žijeme ve století bláznů. Vládnou sobě i světu

Spousta lidí se už raději nezajímá, co se děje doma nebo za humny. Není to lenost, ale strach. Otevřeš internet, rádio, televizi a šílenství světa i s jeho démony ovládnou mysl. Pak zbývá jediné: apatie nebo vzdor.

6.2.2026 v 9:28

Petr Štrompf

Stačí nám už málo? Nebýt Vémoly a Turka, asi není o čem

Kdysi někdo řekl, že „předhoď plebsu kost, aby se nezajímal, kam se podělo maso". Svět kolem hoří, ale co na tom. My, Češi, řešíme domácí „kostičku", a už nám snad ani nevadí, že jsme požíráni těmi, kdo rve naše maso po kusech.

30.12.2025 v 9:40

Petr Štrompf

Slavíci slavili, aneb juchanda na českém hudebním dvorečku

Tak to tu máme zase. Vítěze ankety Zlatý slavík. Oslava těch, kteří jsou údajně hýčkáni veřejnou oblibou. A taky nezbytnými sponzory.

22.11.2025 v 9:23

Petr Štrompf

Pane premiére Fialo, my zase nemáme radost z vás

17. listopad, oslava demokracie, proslovy, a také povzdechy, kam jsme se to dostali. „Nemám radost z toho, co se v naší zemi teď odehrává", řekl premiér v demisi Petr Fiala. Nevím, zda se smát, nebo...

18.11.2025 v 10:30

Petr Štrompf

Jsem pražský řidič, nebo jen otrava mocných?

Pozorný čtenář v těchto dnech jistě zaznamenal konfrontaci mezi hercem Michalem Suchánkem a Zdeňkem Hřibem (Piráti). Rada Hřiba na pražské dopravní zácpy? Suchoši, nekňuč, pusť volant a mazej do MHD.

14.11.2025 v 9:44
Petr Štrompf

  • Počet článků 7
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 712x
Jsem dnes už jen pouhý spisovatel a strážce života mé rodiny. Nejsem ale hluchý ani slepý k životu mého okolí.

