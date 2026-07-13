Babiš versus Pavel. Jak chutná moc, když je jí moc
Ale věnujme se současnosti, kdy taktovku českých politických dějin momentálně třímá v ruce Andrej Babiš. Až únavně často skloňovaný velkouzenář v převleku politika je hodnocen tak nebo onak. Výsledek? Zkusme nyní společně nahlédnout do duše člověka, který třeba ani politikem, nebo aspoň jeho karikaturou, být ve skutečnosti nechtěl. Proč by v tomto Babiš nemohl mít pravdu? Jenomže jak praví staré české přísloví, příležitost dělá zloděje.
Babišovu kariéru ve skutečnosti nastartoval Václav Klaus. V době jeho politického úpadku se chopil veřejného narativu, že stát by měl řídit člověk, který nepotřebuje peníze, ale dá příležitost všem podnikavcům, které nebude svazovat nesmyslná legislativa a hlavně nenažranost tehdejší kliky ODS, která se svými některými stranickými osobnostmi nestydatě chlubila hrstmi plných peněz.
Chceme Andreje Babiše! hřímala část veřejnosti a tak se stalo. A pak všechno, co je dnes snad každému známo. Tolik úvodním exkurzem do známých vod našeho velkého nynějšího kormidelníka. Co bude dál? Pomiňme výklady politologů, ať už se laskavému čtenáři přibližují pravdě či nikoliv. Zajímejme se o psychiku páně premiéra a nekřičte rovnou, jestli jsem psycholog nebo ne. Nejsem. Jen se snažím z osobní roviny odhadnout konec pana premiéra.
Připomíná mi totiž vzorec lidí, kteří rozhodovali nejen o mně a byl jsem s nimi v každodenním kontaktu. Tudíž jsem mohl vysledovat i moment, kdy se z jejich bohorovné nadutosti stala nakloněná rovina. Pak už následoval jenom sešup.
U lidí, jako je Babiš, kteří mají silně transakční, chaotický nebo impulzivní způsob řízení moci, se často stává něco jiného než „psychický kolaps“. Jejich styl se začne přehřívat. Každý konflikt musí být větší než ten předchozí. Každý výrok musí být silnější. Každý útok musí být ostřejší. Každý příběh musí být dramatičtější. To je dlouhodobě neudržitelné. A když styl přestane fungovat, člověk začne působit karikaturně.
Je to běžný jev u politiků, kteří jsou závislí na konfliktu, neumí zpomalit, neumí přejít do klidného módu, neumí přijmout, že jejich vliv má hranice. U Babiše je vidět jeden důležitý vzorec. Když má moc, chce víc. Když ji nemá, útočí. Když útok nefunguje, zvyšuje intenzitu. Když intenzita přestane fungovat, začne působit chaoticky.To není psychická porucha — je to politická dynamika, která se může časem sama vyčerpat.Takový styl má expirační dobu.
Člověk, který miluje moc, může být nakonec zničen ne psychicky, ale tím, že jeho vlastní styl přestane fungovat — a začne působit jako karikatura sebe sama. Pak se zařadí mezi ex politiky, jako je Miloš Zeman, Václav Klaus a jiní škůdci demokracie, kterých je na českém politickém dvorečku stále dost. Bez rozdílu věku, vzdělání a lidských vlastností vůbec. Jsme prostě nepoučitelní Češi a to je bohužel i naše národní vlastnost. Vracíme se tak pořád na startovní čáru s praporem v ruce, že už nikdy více! Pokolikáté už?
Petr Štrompf
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Petr Štrompf
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