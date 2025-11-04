Babiš prý své koaliční ovečky zmákne. Nezmákne
No tak dobře. Zatím žádná povolební vláda neexistuje, šachuje se s personáliemi, a hlavně se tlachá pořád dokola, zda je nebo není nějaký namachrovaný Turek či Macinka od Motoristů sobě škodná v lese české domácí i zahraniční politiky. Podstata toho mumraje je ale úplně někde jinde. A to v budoucím složení vlády, jen co se z Hradu vrátí po svém jmenování a uvedení do funkcí. Ať už tam Macinkové či Turkové budou či nebudou. Kalich hořkosti nad postojem Babiše už pijí teď a čas na pomstu teprve přijde.
V politice to máte tak. Ze své dlouholeté novinářské zkušenosti vím, že dotyčný respondent mluví do kamer a diktafonů tak, aby „vypadal“. To jest před voliči pokud možno svůdně, mile, či rázně ve chvíli, kdy je veřejnost na něco či někoho naštvaná a problém se dotyčného netýká. Může tak beztrestně kritizovat a rád to tak dělá. K sehnání je okamžitě, „média má přece rád.“ Buch, lež jako věž, ale co se momentálně pranýřovat hodí, to se musí využít.
A jsme ve fázi, kdy ustanovená vláda premiéra Babiše, který opět zahrál do autu svůj mediálně otřepaný střet zájmů (což se mu jistě zase povede), začne úřadovat. Nebude trvat dlouho, kdy na tom kterém ministerstvu začne zemětřes, logika dostane na frak, protože o tu tady vůbec nejde. Předvolební klání stálo balíky peněz a dobrodinci je budou chtít po politicích zúročit. Andrej Babiš bude zjišťovat, že za excesy si nebude moci dovolit jen tak někoho odvolat. Oslabil by sám sebe.
Páky na chod vlády totiž bude mít koalice. Je to totiž sestava zcela bezskrupulózních střelců, jako je Babiš sám. Mazat se nebudou ani s Karlem Havlíčkem, kazíš nám byznys, tak raději mlč. Nic moc neztratíme, a pád vlády premiér riskovat nebude. Po mimořádných volbách by šel už zcela určitě „do tepláků“.
Stačí si všimnout malého, zatím nepodstatného skrytého detailu. Voliči ANO se nijak neprojevují, zatím čekají, co všechno jim jejich guru splní. Stačí jen malé zklamání a dají od Babiše ruce pryč. Třetí možnost nápravy, rozuměj ublíženecké předvolební estrády na náměstích či v hospodách už nezaberou. Třikrát za sebou do kina na stejnou komedii přece nikoho nedostanete.
Jinými slovy, čeká nás u televizních obrazovek asi hodně zábavy, i té smutné, protože povolební sestava kádrů smutná vlastně je. Takže raději hodně popkornu a „The Show Must Go On“.
Petr Štrompf
Volby a jejich realita. To jsme tomu zase dali?!
My, Češi, jsme v době předvolební fakt úžasní. Pak máme, co jsme chtěli a když to máme, nechceme to. Stejně je to tak i s Babišem. Vyhrál volby a co nechce, je šlamastyka, která z toho asi vzejde.
