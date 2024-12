Tři princezny aneb Žhavé výstřely po česku

Nedalo mi to. Navnaděn zdrcující kritikou, podíval jsem se. A ono to nebylo špatné - z určitého úhlu pohledu.

Především mám za to, že nejde o filmový příběh, ale spíše o zfilmovanou PC hru – jednoduchou adventuru. Záměrem tvůrců to asi nebylo, ale pokud tuto premisu přijmeme, je všechno jednodušší. Pak jsou lhostejné herecké či neherecké výkony, špatná výslovnost, kdy v dialozích pochytíme každé druhé slovo, děj-neděj.

Celou pohádku můžeme vnímat jako volný řetězec herních epizod, které jsou takřka bez výjimky koncipovány coby remake útržků ze známých pohádek i jiných příběhů (Tři mušketýři, Indiana Jones).

Četnost citací a jejich parodické vyznění (chtěné-nechtěné?) mi opravdu připomíná Žhavé výstřely. K inspiračním zdrojům, na něž upozorňují diskuzní příspěvky třeba na Čsfd, bych možná pár přidal:

- Bojovná princezna Leona zejména na začátku evokuje maršálka Russworma z Císařova pekaře: „Všechny rozsekám ...“

- Zářivec má podezřele modrou barvu a omlazující účinky – že by krystalická forma modrého pramene z Kameňáku?

- Loupežník ve skalách je pro mne jasný Sarka Farka z Hrátek s čertem. Tady bych přiznal bodík i Floře – její lehce přidrzlé vampování na obstarožního loupežníka celkem věrohodně platí.

- Závěrečné ukládání se babičky-vypravěčky do postele s „nenápadně“ vykouknuvším kouzelným kompasem, to je Jára Cimrman ležící, spící.

Počet odkazů je každopádně úctyhodný a může posloužit jako kvíz pro znalce.

Nejsem filmový kritik, můj názor na výkony herců je názorem diváckého amatéra, jemuž je ovšem pohádka určena:

Josef Trojan výborně hraje toho, kým podle scénáře má být. Král je ťuňťa, princezny nevadí, občas zaujmou, zejména Sofie. Mortana je směšná a afektovaná, ale odpouštím jí díky vtipné replice pronesené poté, co se rádce po výběru jedné ze dvou důlních chodeb zřítí do propasti: „Tak zkusíme tu druhou.“ Rádce dobře balancuje na hraně slizké devótnosti a parodičnosti. Slunečník, Měsíčník a Podsvětník jsou do počtu, což odpovídá jejich rolím.

Šejkování párečků na samém konci za doprovodu právě vynalezeného fonografu je dechberoucí:-), jen mě mrzí, že se nezúčastnila Mortana s pánem podsvětí.

Podtrženo, sečteno:

Když Tři princezny nebereme jako pohádku a nepoměřujeme je Pyšnou princeznou nebo Třemi oříšky pro Popelku, můžeme se dobře pobavit.

Já jsem ovšem divák, který ocení i taková veledíla, jako je Tyrannosaurus – Zhouba Aztéků a podobné skvosty.

Přeji příjemný Silvestr a bezbolestné vykročení do nového roku:-)