Olympijské veršování aneb Hitům vstříc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hokej
Tvrdým hitem
rozbil mu nos pod krytem
helmy
Tím svůj ajstajm zkrátil velmi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curling
Čendu
překonal hned v prvním endu
Potom Václav II.
dostihl ho mezi kruhy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rychlobruslení
Bože – jdou po mně nože!
Fuj, to byl tedy sen
Vždyť dlouhé nože jen
do ledu dnes řežou
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Krasobruslení
Obloučky a kudrlinky
nakreslím do ledu linky
Přitom párkrát poskočím
pro potěchu rozhodčím
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Boby
Lední expres? Coby
to jsou přece boby
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sjezd
Na počest sjezdu předávali rudou hvězdu
To bylo kdysi
Dnes by borcům ztvrdly rysy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Slalom
Jedna holka zpoza louže
ukázala jak se klouže
Mikla vlevo mikla vpravo
Bravo, Mikaelo, bravo!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Snowboard
Není prkno jako prkno cáre nejmilejší
Snowboard ten je ze všech prken nejprknovatější
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skoky
Citius et altius tak zní známé heslo
Kdo se lépe odrazil toho to dál neslo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Běh
Klasika či stromeček
zdolám každý kopeček
Běh ten není vůbec těžký
když máš místo nohou běžky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Biatlon
To je křiku to je shonu
při tomdlenctom biatlonu
Jedna rána druhá třetí
a už zase někam letí
Petr Široký
