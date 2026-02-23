Olympijské veršování aneb Hitům vstříc

Pokud jde o zimní sporty, jsem - s výjimkou sjezdového lyžování - gaučák. Ale jak říkají sportovci, užil jsem si to:-) Všechny ilustrace vytvořila podle mého a Jakubova zadání laskavá UI perchance.org.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hokej

Tvrdým hitem

rozbil mu nos pod krytem

helmy

Tím svůj ajstajm zkrátil velmi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Curling

Čendu

překonal hned v prvním endu

Potom Václav II.

dostihl ho mezi kruhy

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rychlobruslení

Bože – jdou po mně nože!

Fuj, to byl tedy sen

Vždyť dlouhé nože jen

do ledu dnes řežou

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krasobruslení

Obloučky a kudrlinky

nakreslím do ledu linky

Přitom párkrát poskočím

pro potěchu rozhodčím

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Boby

Lední expres? Coby

to jsou přece boby

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sjezd

Na počest sjezdu předávali rudou hvězdu

To bylo kdysi

Dnes by borcům ztvrdly rysy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Slalom

Jedna holka zpoza louže

ukázala jak se klouže

Mikla vlevo mikla vpravo

Bravo, Mikaelo, bravo!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Snowboard

Není prkno jako prkno cáre nejmilejší

Snowboard ten je ze všech prken nejprknovatější

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skoky

Citius et altius tak zní známé heslo

Kdo se lépe odrazil toho to dál neslo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Běh

Klasika či stromeček

zdolám každý kopeček

Běh ten není vůbec těžký

když máš místo nohou běžky

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Biatlon

To je křiku to je shonu

při tomdlenctom biatlonu

Jedna rána druhá třetí

a už zase někam letí

