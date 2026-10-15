Jak jsem potkal brouky ... vlastně houby/CXXXVI./Míšov 2026
Dnešní díl by mohl nést název „Jak jsme se vydali za brouky a našli houby“.
Tak to dopadne, když si člověk pro expedici na Brdy vybere období houbové kalamity a houbařského šílení. Reportáž uveřejňujeme se zpožděním, výprava se konala v polovině září, kdy houby opravdu měly pré.
Hned po příjezdu do Míšova, odkud jsme měli namířeno do PP Míšovské buky, jsme pochopili, že tentokrát to nebude jen tak. Auta všude, kam oko pohlédlo. Zatímco jsme připravovali vybavení a chystali se ponořit do lesa, valily se z houští davy promoklých, leč spokojených houbařů s plnými koši hřibů, od středních kousků až po giganty.
Předsevzavše si, že se nenecháme rozptylovat, vydali jsme se směrem k vrchu Marásek a chráněné bučině.
Na úvod našel Jakub krásného střevlíka (viz závěr blogu), pak nás ale houby přemohly.
Aniž bychom se o to prosili, samy nám div neskákaly pod nohy. A upřímně, kdo by odolal takovému krásnému hřibu smrkovému?
Na některých místech byly celé skupinky hřibů kovářů. Jeho bratra koloděje už bereme jako houbu městskou, celkem běžně ho nalézáme v parku nebo dokonce pod stromy podél chodníků, kovář je o poznání vzácnější a ani v lese nebývá nijak hojný. Letošní podmínky mu zřejmě obzvlášť svědčily, nacházeli jsme ho i při dalších výpravách:
Zato hřib hnědý čili suchohřib hnědý, na Plzeňsku též zvaný poddubák, nebyl proti jiným letům příliš vidět. Pár hezkých kousků se ale vyskytlo:
Lošák jelení neboli srnka, tak to stojí psáno v kapesním atlasu autorů Piláta a Ušáka, z něhož jsem se kdysi učil houby znát.
Jedlá, dříve oblíbená tržní houba, která díky své odolnosti dobře snáší přepravu, se postupem let stala vzácnou, ale v poslední době se opět šíří:
Bělostná mladá pýchavka obecná má ještě neporušené ozdobné ostny čili bradavičky:
Jeden z navzájem si podobných jedlých ryzců, pravděpodobně smrkový. Zůstáváme u slova „pravděpodobně“, protože jsme zapomněli, zda jsme ho našli pod smrkem či pod borovicí. S borovicí je spojen ryzec pravý, nám se ale vybavuje spíše smrčina, navíc pro ryzce smrkového mluví i jemnější vzor a zelený střed klobouku:
Jednoznačným vládcem míšovského lesa v době naší návštěvy byla muchomůrka červená. Ano, jsou roky, kdy muchomůrka červená roste ve velkém, to už jsme zažili. Ale nikdy v takovém množství a výběru.
Hned po vstupu do lesa nás u potůčku čekal výjev vpravdě pohádkový. Když se příroda dopustí kýče, není to kýč, nýbrž krása sama:
Z mnoha dalších fešuland vybíráme jednu, která nás zaujala úžasným tvarem a šupinkovým krajkovím:
Červené krasavice doplňovala elegantní muchomůrka královská, která v některých smíšených skupinkách i převažovala. Její plodnice se značně podobají muchomůrce červené, ale klobouk je játrové barvy a šupinky jsou nažloutlé:
Také méně nápadná muchomůrka tygrovaná neboli panterová patří mezi jedovaté druhy.
Ani jedna z těchto muchomůrek není smrtelně jedovatá, všechny však patří k houbám neurotoxickým, jejichž požití vede k nepříjemným stavům, jako je nauzea, zvracení, poruchy srdečního rytmu, pocení a mlhavé vidění (za to může alkaloid muskarin) a zároveň se vlivem kyseliny ibotenové a jejího metabolitu muscimolu dostavují halucinace.
Otravy většinou nekončí trvalými následky, natož fatálně, přesto u citlivých jedinců může výjimečně dojít až k úmrtí. Zejména u muchomůrky tygrované je průběh otravy hodně nepříjemný a úspěšné překonání je podmíněno včasnou lékařskou pomocí:
Jsou naštěstí i takové muchomůrky, jejichž první konzumace není zároveň konzumací poslední.
V oblibě jistě vede dobře známá muchomůrka růžovka, jeden z našich favoritů mezi jedlými houbami. Ke sběru i jídlu ji vřele doporučujeme, nezkušeným houbařům zároveň i u tohoto druhu neuškodí obezřetnost. My sami známe růžovky důvěrně, ale jisti jsme si byli až po letech houbaření. I dnes platí – když mám pochyby, nechám houbici v lese:
U cíle naší cesty, v Míšovských bucích, jsme na torzu majestátního buku objevili pěkné trsy jedlé hlívy plicní, kvalitou srovnatelné s hlívou ústřičnou:
K Jakubovým dokonalým snímkům přidám dvě své amatérské fotografie s houbovými kuriozitami.
Tenhle velký hřib se optimisticky dral přes dráty padlého dílce oplocenky a skoro se dostal na svobodu:
Na stejném místě byl nezvykle tvarovaný hřib kovář. Asi jen příliš rychle vyrostl, ale vypadá to, jako by se nám posmíval:
Na závěr přece jen pár bezobratlých.
Zajímavou skupinku na jednom kameni vytvořili saranče (nejspíše lesní) a slíďák. Oba mrňavci se chovali trochu rozpačitě, ale mírumilovně:
Zpod kůry mrtvého smrku stojícího na kraji lesa jsme vyhmátli krásného střevlíka zlatolesklého. Už se zjevně chystal zazimovat, ale krátké interview a pořízení fotečky neodmítl:
Pod zbytkem kůry na torzu buku jsme odhalili párek rozvášněných hmatavců Tyrus mucronatus. Našinec by asi v takovéhle situaci zkoprněl, hmatavci se ale nenechali rušit:
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