Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak jsem potkal brouky ... vlastně houby/CXXXVI./Míšov 2026

Petr Široký
Obrazový seriál ze života hmyzu, zejména pak brouctva. Fotografie a odborná fakta Jakub Široký, text Petr Široký.

Dnešní díl by mohl nést název „Jak jsme se vydali za brouky a našli houby“.

Tak to dopadne, když si člověk pro expedici na Brdy vybere období houbové kalamity a houbařského šílení. Reportáž uveřejňujeme se zpožděním, výprava se konala v polovině září, kdy houby opravdu měly pré.

Hned po příjezdu do Míšova, odkud jsme měli namířeno do PP Míšovské buky, jsme pochopili, že tentokrát to nebude jen tak. Auta všude, kam oko pohlédlo. Zatímco jsme připravovali vybavení a chystali se ponořit do lesa, valily se z houští davy promoklých, leč spokojených houbařů s plnými koši hřibů, od středních kousků až po giganty.

Předsevzavše si, že se nenecháme rozptylovat, vydali jsme se směrem k vrchu Marásek a chráněné bučině.

Na úvod našel Jakub krásného střevlíka (viz závěr blogu), pak nás ale houby přemohly.

Aniž bychom se o to prosili, samy nám div neskákaly pod nohy. A upřímně, kdo by odolal takovému krásnému hřibu smrkovému?

Hřib smrkový

Na některých místech byly celé skupinky hřibů kovářů. Jeho bratra koloděje už bereme jako houbu městskou, celkem běžně ho nalézáme v parku nebo dokonce pod stromy podél chodníků, kovář je o poznání vzácnější a ani v lese nebývá nijak hojný. Letošní podmínky mu zřejmě obzvlášť svědčily, nacházeli jsme ho i při dalších výpravách:

Hřib kovář

Zato hřib hnědý čili suchohřib hnědý, na Plzeňsku též zvaný poddubák, nebyl proti jiným letům příliš vidět. Pár hezkých kousků se ale vyskytlo:

Hřib hnědý

Lošák jelení neboli srnka, tak to stojí psáno v kapesním atlasu autorů Piláta a Ušáka, z něhož jsem se kdysi učil houby znát.

Jedlá, dříve oblíbená tržní houba, která díky své odolnosti dobře snáší přepravu, se postupem let stala vzácnou, ale v poslední době se opět šíří:

Lošák jelení

Bělostná mladá pýchavka obecná má ještě neporušené ozdobné ostny čili bradavičky:

Pýchavka obecná

Jeden z navzájem si podobných jedlých ryzců, pravděpodobně smrkový. Zůstáváme u slova „pravděpodobně“, protože jsme zapomněli, zda jsme ho našli pod smrkem či pod borovicí. S borovicí je spojen ryzec pravý, nám se ale vybavuje spíše smrčina, navíc pro ryzce smrkového mluví i jemnější vzor a zelený střed klobouku:

Ryzec

Jednoznačným vládcem míšovského lesa v době naší návštěvy byla muchomůrka červená. Ano, jsou roky, kdy muchomůrka červená roste ve velkém, to už jsme zažili. Ale nikdy v takovém množství a výběru.

Hned po vstupu do lesa nás u potůčku čekal výjev vpravdě pohádkový. Když se příroda dopustí kýče, není to kýč, nýbrž krása sama:

Muchomůrka červená

Z mnoha dalších fešuland vybíráme jednu, která nás zaujala úžasným tvarem a šupinkovým krajkovím:

Muchomůrka červená

Červené krasavice doplňovala elegantní muchomůrka královská, která v některých smíšených skupinkách i převažovala. Její plodnice se značně podobají muchomůrce červené, ale klobouk je játrové barvy a šupinky jsou nažloutlé:

Muchomůrka královská

Také méně nápadná muchomůrka tygrovaná neboli panterová patří mezi jedovaté druhy.

Ani jedna z těchto muchomůrek není smrtelně jedovatá, všechny však patří k houbám neurotoxickým, jejichž požití vede k nepříjemným stavům, jako je nauzea, zvracení, poruchy srdečního rytmu, pocení a mlhavé vidění (za to může alkaloid muskarin) a zároveň se vlivem kyseliny ibotenové a jejího metabolitu muscimolu dostavují halucinace.

Otravy většinou nekončí trvalými následky, natož fatálně, přesto u citlivých jedinců může výjimečně dojít až k úmrtí. Zejména u muchomůrky tygrované je průběh otravy hodně nepříjemný a úspěšné překonání je podmíněno včasnou lékařskou pomocí:

Muchomůrka tygrovaná

Jsou naštěstí i takové muchomůrky, jejichž první konzumace není zároveň konzumací poslední.

V oblibě jistě vede dobře známá muchomůrka růžovka, jeden z našich favoritů mezi jedlými houbami. Ke sběru i jídlu ji vřele doporučujeme, nezkušeným houbařům zároveň i u tohoto druhu neuškodí obezřetnost. My sami známe růžovky důvěrně, ale jisti jsme si byli až po letech houbaření. I dnes platí – když mám pochyby, nechám houbici v lese:

Muchomůrka růžovka

U cíle naší cesty, v Míšovských bucích, jsme na torzu majestátního buku objevili pěkné trsy jedlé hlívy plicní, kvalitou srovnatelné s hlívou ústřičnou:

Hlíva plicní

K Jakubovým dokonalým snímkům přidám dvě své amatérské fotografie s houbovými kuriozitami.

Tenhle velký hřib se optimisticky dral přes dráty padlého dílce oplocenky a skoro se dostal na svobodu:

Hřib optimista

Na stejném místě byl nezvykle tvarovaný hřib kovář. Asi jen příliš rychle vyrostl, ale vypadá to, jako by se nám posmíval:

Puklý kovář

Na závěr přece jen pár bezobratlých.

Zajímavou skupinku na jednom kameni vytvořili saranče (nejspíše lesní) a slíďák. Oba mrňavci se chovali trochu rozpačitě, ale mírumilovně:

Saranče a pavouk – mírové soužití na společném kameni

Zpod kůry mrtvého smrku stojícího na kraji lesa jsme vyhmátli krásného střevlíka zlatolesklého. Už se zjevně chystal zazimovat, ale krátké interview a pořízení fotečky neodmítl:

Střevlík zlatolesklý

Pod zbytkem kůry na torzu buku jsme odhalili párek rozvášněných hmatavců Tyrus mucronatus. Našinec by asi v takovéhle situaci zkoprněl, hmatavci se ale nenechali rušit:

Hmatavec – Tyrus mucronatus

Minulý díl:

Jak jsem potkal brouky/CXXXV./ Lesák rumělkový & spol. v Pardubicích
Autor: Petr Široký | čtvrtek 15.10.2026 8:42 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky/CXXXV./ Lesák rumělkový & spol. v Pardubicích

Obrazový seriál ze života hmyzu, zejména pak brouctva. Fotografie a odborná fakta Jakub Široký, text Petr Široký.

17.9.2026 v 8:42 | Karma: 11,02 | Přečteno: 109x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky/CXXXIV. Evropský unikát - Americký tesařík v Drážďanech

Obrazový seriál ze života hmyzu, zejména pak brouctva. Fotografie a odborná fakta Jakub Široký, text Petr Široký.

25.8.2026 v 8:42 | Karma: 12,95 | Přečteno: 164x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXXIII. - Břeclav - Když se zadaří)

Obrazový seriál ze života hmyzu, zejména pak brouctva. Fotografie a odborná fakta Jakub Široký, text Petr Široký.

16.6.2026 v 8:42 | Karma: 17,28 | Přečteno: 299x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXXII. - Rokycany 57 - Jarní broukobraní)

Obrazový seriál ze života hmyzu, zejména pak brouctva. Fotografie a odborná fakta Jakub Široký, text Petr Široký.

21.5.2026 v 8:42 | Karma: 17,06 | Přečteno: 301x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Olympijské veršování aneb Hitům vstříc

Pokud jde o zimní sporty, jsem - s výjimkou sjezdového lyžování - gaučák. Ale jak říkají sportovci, užil jsem si to:-) Všechny ilustrace vytvořila podle mého a Jakubova zadání laskavá UI perchance.org.

23.2.2026 v 8:42 | Karma: 19,84 | Přečteno: 798x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
10. října 2026  14:15

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  18:22

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes

Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)
15. října 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Signal Festival v Praze se ještě před oficiálním začátkem proměnil v kulisy světelné show....

Nekontaktovat! Policisté pátrají po nebezpečném muži kvůli pokusu o vraždu

Ilustrační snímek
15. října 2026  8:42,  aktualizováno  8:52

Policisté ve Zlínském kraji vyšetřují pokus o vraždu. V souvislosti s tím pátrají po podezřelém...

Menopauza v práci nemá být tabu. České firmy teprve hledají, jak s ní pracovat.

15. října 2026  8:46

Fujifilm představil instantní fotoaparát instax Square 2™

15. října 2026  8:24

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Petr Široký

  • Počet článků 211
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1048x
HIC RHODUS, HIC SALTA.

Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.