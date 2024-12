Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXIV. - Výroční speciál 2024 - 1. část)

Konec roku 2024 se blíží a s ním druhé výročí broučího blogu. Speciálem děkujeme všem čtenářům a doufáme, že zaujme i ty, kdož dosud na naše stránky nezavítali.

Dnešní díl a díl následující je shrnutím toho nejzajímavějšího, co jsme v letošních blozích prezentovali. I když jsme pro speciál vybírali jen opravdové lahůdky, bylo jich i tak na jeden díl příliš. Rozhodli jsme se tedy pro dvě části.

K blogu poznamenávám, že je založen na skvělých fotkách mého syna Jakuba. Ač používám v textu literární formu „Pluralis majestaticus“, autorskou podstatou jsou Jakubovy snímky z výprav, které v naprosté většině případů podniká samostatně.

Pojďme na to:

Zbroj roháčích samců působí impozantně a hrozivě, skutečnost není až tak dramatická. Souboje o teritorium a samice bývají spíše rituální a končí obvykle bez vážné újmy shozením slabšího či méně obratného bojovníka ze stromu:

Roháč – kusadla

Naši zlatohlávci nejsou tak velcí jako skarabové, ale co do krásy a důstojného vzhledu se jim vyrovnají. Zlatohlávek zlatý patří u nás k největším a nejzlatějším:

Zlatohlávek zlatý

Není všechno drahý kov, co se leskne. Ale i hnojníkovi obecnému, který se živí tím, co jméno naznačuje, to sluší. Ostatně, se zlatohlávky je spřízněný:

Hnojník obecný

Nosorožík, jeden z nejpopulárnějších broučích krasavců. Zjevu je divokého, ale patří k broukům civilizovaným, kteří si navykli žít v blízkosti člověka. Komposty, pařeniště či hromady pilin nebo hoblin – to jsou jeho oblíbené resorty:

Nosorožík kapucínek

Potemník houbový žije ve volné přírodě ve starých choroších a svého příbuzného, neblaze známého z našich domácností, příliš nepřipomíná. Na rozdíl od tmavého a podlouhlého potemníka moučného má značně vypouklé, pestře zbarvené tělo:

Potemník houbový

Další z barevnějších potemníků – kriticky ohrožený Diaclina testudinea, jehož jsme nalezli v břeclavské oboře Soutok:

Potemník – Diaclina testudinea

Elegantní potemník Uloma culinaris, jinak zvaný kmenař trouchový, naše zásoby mouky také neohrožuje. Jak naznačuje jméno, živí se plísní v trouchnivém dřevu:

Potemník - Uloma culinaris

Dosti vzácný Pytho depressus je s potemníky spřízněný. Je to noční druh vyskytující se v mrtvém borovém dřevě:

Pytho depressus – detail

A naposledy potemníkovití – Tetratoma fungorum, opět noční druh. Najít ho není snadné – je vzácný, miluje temnotu a ještě k tomu se ukrývá v houbách:

Tetratoma fungorum

Drabčíci byli hojně zastoupeni v mnoha letošních dílech a nemohou chybět ani ve výročním speciálu. Horského drabčíka Amphichroum canaliculatum, který se tvarem dosti odlišuje od většiny příbuzných, jsme objevili na Šumavě:

Drabčík – Amphichroum canaliculatum

Drabčík houbový v obranném či spíše varovném postoji. Jeho velká kusadla právem budí respekt – zatímco larvy se živí houbami, dospělý drabčík je dravý a umí se kusadly pěkně ohánět:

Drabčík houbový

Hubař nikoho nehubuje. Jméno mu bylo dáno podle náklonnosti k houbám, přesněji řečeno k drobnému hmyzu, který tento pěkně vybarvený dravec na houbách loví:

Hubař černohlavý

Dravý Philonthus cruentatus se dobře určuje podle výrazných oranžových skvrn na zádech:

Drabčík – Philonthus cruentatus

Tachinus subterraneus se specializuje na larvy dvoukřídlého hmyzu. Také on má na zádech oranžové odrazky, které však na tomto záběru nejsou příliš vidět:

Drabčík – Tachinus subterraneus

Drobný drabčík typického vzezření, který se zpravidla skrývá pod zemí:

Drabčík – Platystethus alutaceus

Maličký, jen 3 mm velký drabčík, pobývající mezi tlející organickou hmotou, v blízkosti hub a na plesnivém dřevu:

Drabčík – Metopsia clypeata

Kornatec drobný, obyvatel šumavských hvozdů, který je díky extrémně plochému tělu dokonale přizpůsobený životu pod kůrou. Příští rok se snad dočkáme i jeho vzrostlejšího, vzácného brášky, kornatce velkého:

Kornatec drobný

Velmi vzácný, kriticky ohrožený pestrokrovečník je doma v lužních lesích. Je to specialista na staré duby napadené červotočem kostkovaným, který je jeho potravou:

Pestrokrovečník - Dermestoides sanguinicollis

Krasec je od slova krásný a toto pojmenování si rozhodně zaslouží. Ať jde o krasce lipového z Blovicka ...

Krasec lipový

... nebo duhově zbarveného, vzácného krasce třešňového:

Krasec třešňový

Tento puntíkatý fešák se snaží luzným zjevem odvést pozornost od svých kriminálních sklonů. Jde o nepříjemného škůdce chřestu:

Chřestovníček obecný

Vzácnou modrou formu jinak vcelku hojného krytohlava jsme objevili v pískovně Mušlov u Mikulova:

Krytohlav hedvábitý – modrá forma

Mršník, nápadný klešťovitými kusadly, je v literatuře popsán jen stroze. Žije pod kůrou, náš úlovek obýval poraženou borovici:

Mršník – Platysoma elongatum

Mršník plochý z Břeclavi by mohl být inspirací pro konstrukci obrněného robota stříhajícího ostrými kleštěmi drátěné zátarasy. Jeho unikátní vzhled zaručuje, že si ho s nikým nespleteme:

Mršník plochý

Planetka, sympatická příbuzná slunéček, si v jednom rokycanském dílu vysloužila titulní foto:

Planetka dvojskvrnná

Milovník pýchavek v krkolomné pozici, zato na své poměry nezvykle čisťounký. Obvykle je tento pracant celý „zamoučený“ od výtrusů plodnic, které vykusuje:

Pýchavkovník - Lycoperdina succincta

Vzácný šumavský lesknáček. Najdeme ho v lesích pralesního typu, a to zejména v horských oblastech. Je užitečný, neboť se živí larvami kůrovců:

Lesknáček – Ipidia binotata

Velká očiska zaručující vidění ve tmě jsou jedním z charakteristických znaků těchto dravých střevlíčků:

Vláhomil polotečkovaný

Právem se zobonoska lísková, barvou připomínající jahodu, ocitla na titulní fotografii jednoho z šumavských dílů:

Zobonoska lísková

Jeden z našich největších a nejvzácnějších tesaříků má drsné nejen rohy, ale i výraz. Najdeme ho pouze v lužních lesích jižní Moravy:

Tesařík drsnorohý – portrét

Exocentrus lusitanus je drobný tesařík žijící na lípě. Tento zajímavě ochlupený tvoreček je noční druh, jehož láká světlo. Však také tato fotografie byla pořízena v naší kuchyni, kam zřejmě předchozí večer za světlem vlétl:

Tesařík – Exocentrus lusitanus

Cvrčíka mravenčího je velmi nesnadné uspokojivě vyfotit, pořád sebou mele. Bez tykadel bychom možná váhali, kde má tento mrňous hlavu a kde zadeček:

Cvrčík mravenčí – detail

Pacvrček písečný je další neposeda, kterého je těžké zastihnout v klidu. Tento milovník písečných pláží se zdánlivě netečně sluní, při vyrušení však hbitě odskočí:

Pacvrček písečný

Vzácný křísek, kterého kupodivu v Rokycanech pravidelně vídáme. Je teplomilný, má rád vyhřáté stráně. Jeho tlustá tykadla jsou mezi křísky ojedinělým znakem:

Ostruhovník tykadlový

Krásná reprezentantka dvoukřídlých se objevuje pouze na jaře, zpravidla na jehnědách:

Pestřenka – Cheilosia grossa

Příště naši výroční přehlídku dokončíme (LXXXXV. díl)

