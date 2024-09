Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXIV. - Malí a velcí - 2. část)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.

S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.

Při probírce archívu jsme s radostí zjistili, že máme dost materiálu na pokračování tématu „Malí a velcí“. I dnes poměřujeme brouky dvacetikorunou (průměr 26 mm) a proti prvnímu speciálu máme dokonce větší rozpětí mezi nejmenším a největším druhem.

Na úvod maličký tesařík, který se – i zásluhou nenápadného zbarvení – vedle mince takřka ztrácí:

Tesařík – Exocentrus adspersus

Střevlíček není o mnoho větší, ale díky výrazným barvám je vidět dobře:

Střevlíček černohlavý

Kornatec drobný také vzrůstem nevyniká:

Kornatec drobný

Proti prvním třem druhům je zlatozelený listokaz už docela velký chlapík:

Listokaz kovový

Slušné velikosti dosahuje také klikoroh, který ovšem díky krycímu zbarvení poněkud splývá s podkladem:

Klikoroh skvrnitý

Majka svraštělá se dnes právem ocitla na titulní fotografii. Dlouho jsme se po ní pídili a v našem seriálu ji představujeme vůbec poprvé. Na rozdíl od většiny sestřiček, za nimiž se vypravujeme brzy na jaře, je majka svraštělá podzimní druh:

Majka svraštělá

Jeden z velkých nosatců měří kolem dvou cm:

Nosatec – Rhabdorrhynchus echii

Zajímavý, střízlivě elegantní tesařík patří mezi vzácnější druhy – v Čechách je lokálně hojnější, na Moravě vzácný:

Tesařík - Saphanus piceus

Potemník moučný také není žádný drobeček:

Potemník moučný

Zlatohlávek zlatý je velký fešák, který už dosahuje takřka velikosti mince:

Zlatohlávek zlatý

A přicházejí těžší kusy. Jak jsme se opakovaně přesvědčili, střevlík zahradní bývá k zastižení spíše v lese než na zahradě:

Střevlík zahradní

Letos se nám konečně podařilo objevit velmi vzácného střevlíka uherského, který se v ČR vyskytuje jen na několika místech jižní Moravy:

Střevlík uherský

Výstavní tesařík alpský pěkně ladí se zlatavým kovem. Jak by také ne – jeho nejznámějším nalezištěm je hrad Bezděz, který založil „král železný a zlatý“:

Tesařík alpský

Tesařík drsnorohý, další z letošních vzácných úlovků:

Tesařík drsnorohý

Na prvním místě co do vzrůstu s velkým náskokem setrvává roháč obecný, největší brouk v ČR i v Evropě. Jeho postavení je neotřesitelné, leda by u nás zdomácněl třeba titán obrovský nebo brouk herkules. To je ovšem velmi nepravděpodobné:

Roháč obecný

A co bude příště? Uvidíme... (LXXXV. díl)

