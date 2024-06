Jak jsem potkal brouky (Díl LXX. - Břeclav - Obora Soutok 2024)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.

S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.

Dnešní jubilejní díl strávíme v břeclavské oboře Soutok a podíváme se na hodně zajímavou směs druhů.

Nelze začít nikým jiným, než majestátním roháčem, největším, jakého kdy Jakub na svých výpravách objevil:

Roháč obecný

Srovnání s dvacetikorunou mluví za vše. Mince o průměru 26 mm se do roháčovy délky vejde více než třikrát. A protože náš „brouček“ stojí v podobném úhlu, jako na prvním snímku, tedy se zdviženou hlavou a kusadly, bude nejspíše ještě větší, než to v kolmém průmětu vypadá:

Roháč obecný – srovnání

I z detailního záběru na kusadla je zřejmé, že před sebou nemáme žádného drobečka:

Roháč obecný – kusadla

Krásný nosorožík kapucínek, jaksepatří vzrostlý a s perfektními proporcemi. Od rokycanského nosorožíka z minulého dílu se trochu liší – má totiž hladké krovky, což mu dodává vyšší lesk:

Nosorožík kapucínek

Kdopak to na nás juká? Tesařík bukový, o které nyní v oboře rozhodně není nouze. Na příhodně umístěném složeném dříví se jich prohánělo hned patnáct:

Tesařík bukový

Kozlíčci píseční a hnědí mají, jak se zdá, rozdělené území. Kozlíčka hnědého potkáme ve vlhčích lokalitách v okolí zámečku Pohansko .....

Kozlíček hnědý

..... a pak, na loukách za zámkem, začínáme nacházet na otevřených sušších místech kozlíčka písečného:

Kozlíček písečný

Je to přesně tak, jak to vypadá – pestrokrovečník větší právě svačí. Jak vidno, nemá problém ulovit kořist skoro tak velkou, jako je on sám, v tomto případě kožojeda:

Pestrokrovečník větší

Pestrokrovečník Dermestoides sanguinicollis je hodně vzácný druh, který je doma v lužních lesích a vyžaduje staré stojící duby, napadené červotočem kostkovaným (toho jsme viděli v rokycanském dílu č. 13). Jeho největší koncentrace je právě na jižní Moravě, pak už se vyskytuje jen roztroušeně na severu a jihu Čech:

Pestrokrovečník – Dermestoides sanguinicollis

Potemník Diaclina testudinea je další vzácnost – jde o kriticky ohrožený druh, žijící pod kůrou starých stromů, kde se živí plísní:

Potemník – Diaclina testudinea

Potemník Neatus picipes je oproti předchozímu druhu dost velký, měří kolem 1,5 centimetru a nápadně připomíná potemníka moučného. Je ale robustnější a má jiný vzor na krovkách. Našli jsme ho v tlejícím jírovcovém dřevu a pod kůrou starého dubu:

Potemník – Neatus picipes

Mršník Eurosomides minor žije pod kůrou stromů, kde loví larvy různého hmyzu. Má zkrácené krovky, které nechávají poslední zadečkové články odhalené. Slabinu v konstrukci zde ale nehledejme, chybějící příkrov si mršník důmyslně vynahradil zesíleným povrchem článků:

Mršník – Eurosomides minor

Inspirace pro konstruktéry zbraní – aerodynamický obrněnec s nůžkami na stříhání zátarasů. Mršník plochý, jinak též mršník topolový, se svým bizarním vzhledem natolik odlišuje od kteréhokoliv u nás žijícího druhu, že si ho opravdu s ničím nemůžeme splést:

Mršník plochý

Je plně přizpůsoben životu pod kůrou, kde stejně jako Eurosomides minor loví různé bezobratlé:

Mršník plochý

Na závěr střevlíček Diachromus germanus, co do potravních zvyklostí odlišný od většiny střevlíkovitých. Je přinejmenším částečně býložravý, mohli jsme ho pozorovat v celých skupinách na stéblech trav, kde se živil semeny:

Střevlíček – Diachromus germanus

Příště se vydáme na Šumavu k břehům Vydry (LXXI. díl)