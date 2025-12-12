Jak jsem potkal brouky (Díl CXXXI. - Výroční přehled 2025 - 2. část)

Již potřetí se koncem roku ohlížíme za našimi broučími toulkami a děkujeme tímto speciálem P. T. čtenářstvu za laskavou přízeň.

Minulý a dnešní díl je shrnutím toho nejzajímavějšího, co jsme v roce 2025 v našem seriálu prezentovali.

K blogu poznamenávám, že je založen na skvělých fotkách mého syna Jakuba. Ač používám v textu literární formu „Pluralis majestaticus“, autorskou podstatou jsou Jakubovy snímky z výprav, které v naprosté většině případů podniká samostatně.

Tady je druhá část našeho výběru:

Velmi zdobný štítonoš Cassida nobilis (“vznešený“) je pojmenovaný opravdu přiléhavě. Charakterizují ho dva podélné pruhy na krovkách, které mohou být nejen zlaté, jako na našem snímku, ale třeba i tyrkysově modré:

Štítonoš – Cassida nobilis

Vzácnější druh dřevožrouta, Colydium elongatum, žije pod kůrou listnatých stromů. V tomto případě byl zastižen na dubu:

Dřevožrout – Colydium elongatum

Hladkokorovečník dvoupásný se řadí mezi houbožrouty. Najdeme ho na choroších a jak jsme se už v minulosti přesvědčili, nepohrdne ani staršími holubinkami:

Hladkokorovečník dvoupásný

Houbožrout Mycetophagus quadripustulatus má podobné chutě jako hladkokorovečník, vyhledává zejména choroše:

Houbožrout – Mycetophagus quadripustulatus

Potemník houbový je větší než oba předchozí a je možné ho najít třeba na známém barevném sírovci. Podle našich pozorování se ale nejpočetněji vyskytuje v březovníku obecném, jehož plodnice umí vyjíst tak dokonale, že zbyde vlastně jen skořápka, v níž se tísní zástupy strávníků. Nejnověji jsme podobnou početnou kolonii viděli o prázdninách v Nečtinech:

Potemník houbový

Přehled potemníkovitých uzavírá Pycnomerus tenebrans, příbuzný s Colydium elongatum. Oba druhy se vyskytují ve starém dřevu a oba také jsou na Červeném seznamu, Pycnomerus je dokonce ještě vzácnější než Colydium elongatum:

Pycnomerus terebrans

Nápadný drabčík Tachinus subterraneus se objevuje velice brzy – již koncem zimy, jakmile přestanou mrazy:

Drabčík – Tachinus subterraneus

Výrazně zbarvený lanýžovník Agathidium nigripenne je velice drobný brouček, který žije pod kůrou starých stromů a živí se plísní:

Lanýžovník - Agathidium nigripenne

Lesknáček Amphotis marginata, častý průvodce mravence černolesklého. Jeho kamarádství je jen zdánlivé, ve skutečnosti mravence obírá o potravu:

Lesknáček - Amphoti marginata

Vlnec rezavý je lesknáček, který se vyvíjí zejména v pýchavkách, ale nepohrdne ani jinými staršími houbami:

Vlnec rezavý na pýchavce

Následující tři lesknáčci rodu Glischrochilus, vyznačující se čtyřmi oranžovými nebo bledě žlutými skvrnami, se navzájem velmi podobají. Lesknáčka Glischrochilus hortensis jsme letos viděli poprvé – má drobnější oranžové skvrny a zavalitější tvar těla ...

Lesknáček - Glischrochilus hortensis

... než Glischrochilus quadripunctatus, který působí štíhleji a má větší skvrny:

Lesknáček - Glischrochilus quadripunctatus

Glichrochilus quadriguttatus se od předchozích dvou už trochu odlišuje barvou skvrn. Stejně jako G. quadripunctatus žije pod kůrou jehličnanů, v tomto případě jsme ho objevili v borovicové kládě.

Jen pro úplnost, ještě existuje lesknáček Glischrochilus quadrisignatus, kterého jsme letos nepotkali. Ten má žluté skvrny a je celkově větší a mohutnější. Je zajímavé, že tři druhy jsou pojmenovány skoro identicky, občas se nám ještě pletou a musíme se ujistit v literatuře, o který jde:

Lesknáček - Glischrochilus quadriguttatus

Tesařík krovový, nepřítel stavebníka. Takto v přírodě na něj můžeme nahlížet bez emocí, v domě je ovšem jedním z nejobávanějších škůdců konstrukčního dřeva, jak ostatně napovídá jeho jméno.

Nedosti na tom, patří také k nejhouževnatějším druhům. V extrémních případech je schopen přežít v dřevu i 15 let:

Tesařík krovový

Tečku za výroční přehlídkou jsme svěřili nádhernému, mramorově zbarvenému kozlíčkovi zdobenému:

Kozlíček zdobený

Pro letošek se loučíme a přejeme všem čtenářům šťastné vykročení do nového roku:-)

První část výroční přehlídky:

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXX. - Výroční přehled 2025 - 1. část)

Rekapitulaci roku 2024 najdete zde:

Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXIV. - Výroční speciál 2024 - 1. část)

Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXV. - Výroční speciál 2024 - 2. část)

Autor: Petr Široký | pátek 12.12.2025 8:42

Petr Široký

  • Počet článků 204
  • Celková karma 16,55
  • Průměrná čtenost 1052x
HIC RHODUS, HIC SALTA.

Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.

 

