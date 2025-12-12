Jak jsem potkal brouky (Díl CXXXI. - Výroční přehled 2025 - 2. část)
Minulý a dnešní díl je shrnutím toho nejzajímavějšího, co jsme v roce 2025 v našem seriálu prezentovali.
K blogu poznamenávám, že je založen na skvělých fotkách mého syna Jakuba. Ač používám v textu literární formu „Pluralis majestaticus“, autorskou podstatou jsou Jakubovy snímky z výprav, které v naprosté většině případů podniká samostatně.
Tady je druhá část našeho výběru:
Velmi zdobný štítonoš Cassida nobilis (“vznešený“) je pojmenovaný opravdu přiléhavě. Charakterizují ho dva podélné pruhy na krovkách, které mohou být nejen zlaté, jako na našem snímku, ale třeba i tyrkysově modré:
Vzácnější druh dřevožrouta, Colydium elongatum, žije pod kůrou listnatých stromů. V tomto případě byl zastižen na dubu:
Hladkokorovečník dvoupásný se řadí mezi houbožrouty. Najdeme ho na choroších a jak jsme se už v minulosti přesvědčili, nepohrdne ani staršími holubinkami:
Houbožrout Mycetophagus quadripustulatus má podobné chutě jako hladkokorovečník, vyhledává zejména choroše:
Potemník houbový je větší než oba předchozí a je možné ho najít třeba na známém barevném sírovci. Podle našich pozorování se ale nejpočetněji vyskytuje v březovníku obecném, jehož plodnice umí vyjíst tak dokonale, že zbyde vlastně jen skořápka, v níž se tísní zástupy strávníků. Nejnověji jsme podobnou početnou kolonii viděli o prázdninách v Nečtinech:
Přehled potemníkovitých uzavírá Pycnomerus tenebrans, příbuzný s Colydium elongatum. Oba druhy se vyskytují ve starém dřevu a oba také jsou na Červeném seznamu, Pycnomerus je dokonce ještě vzácnější než Colydium elongatum:
Nápadný drabčík Tachinus subterraneus se objevuje velice brzy – již koncem zimy, jakmile přestanou mrazy:
Výrazně zbarvený lanýžovník Agathidium nigripenne je velice drobný brouček, který žije pod kůrou starých stromů a živí se plísní:
Lesknáček Amphotis marginata, častý průvodce mravence černolesklého. Jeho kamarádství je jen zdánlivé, ve skutečnosti mravence obírá o potravu:
Vlnec rezavý je lesknáček, který se vyvíjí zejména v pýchavkách, ale nepohrdne ani jinými staršími houbami:
Následující tři lesknáčci rodu Glischrochilus, vyznačující se čtyřmi oranžovými nebo bledě žlutými skvrnami, se navzájem velmi podobají. Lesknáčka Glischrochilus hortensis jsme letos viděli poprvé – má drobnější oranžové skvrny a zavalitější tvar těla ...
... než Glischrochilus quadripunctatus, který působí štíhleji a má větší skvrny:
Glichrochilus quadriguttatus se od předchozích dvou už trochu odlišuje barvou skvrn. Stejně jako G. quadripunctatus žije pod kůrou jehličnanů, v tomto případě jsme ho objevili v borovicové kládě.
Jen pro úplnost, ještě existuje lesknáček Glischrochilus quadrisignatus, kterého jsme letos nepotkali. Ten má žluté skvrny a je celkově větší a mohutnější. Je zajímavé, že tři druhy jsou pojmenovány skoro identicky, občas se nám ještě pletou a musíme se ujistit v literatuře, o který jde:
Tesařík krovový, nepřítel stavebníka. Takto v přírodě na něj můžeme nahlížet bez emocí, v domě je ovšem jedním z nejobávanějších škůdců konstrukčního dřeva, jak ostatně napovídá jeho jméno.
Nedosti na tom, patří také k nejhouževnatějším druhům. V extrémních případech je schopen přežít v dřevu i 15 let:
Tečku za výroční přehlídkou jsme svěřili nádhernému, mramorově zbarvenému kozlíčkovi zdobenému:
Pro letošek se loučíme a přejeme všem čtenářům šťastné vykročení do nového roku:-)
První část výroční přehlídky:
|
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXX. - Výroční přehled 2025 - 1. část)
Rekapitulaci roku 2024 najdete zde:
|
Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXIV. - Výroční speciál 2024 - 1. část)
|
Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXV. - Výroční speciál 2024 - 2. část)
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXX. - Výroční přehled 2025 - 1. část)
Již potřetí se před koncem roku ohlédneme za broučími žněmi a poděkujeme P. T. čtenářstvu za laskavou přízeň.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIX. - Rokycany 56 - Pohled do archívu)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVIII. - Rokycany 55 - Podzimní všehochuť)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVII. - Malí a velcí 3 - Speciál)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVI. - Rokycany 54 - A je tu podzim)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Příznivci Slavie na Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let
Během listopadového utkání Ligy mistrů na slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení...
Obyvatel Zlínského kraje za tři čtvrtletí ubylo o 1426 na 577.572
Počet obyvatel Zlínského kraje za letošní tři čtvrtletí klesl o 1426. Příčinou poklesu bylo to, že...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 204
- Celková karma 16,55
- Průměrná čtenost 1052x
Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.