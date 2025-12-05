Jak jsem potkal brouky (Díl CXXX. - Výroční přehled 2025 - 1. část)
Dnešní díl a díl následující je shrnutím toho nejzajímavějšího, co jsme v roce 2025 v našem seriálu prezentovali.
K blogu poznamenávám, že je založen na skvělých fotkách mého syna Jakuba. Ač používám v textu literární formu „Pluralis majestaticus“, autorskou podstatou jsou Jakubovy snímky z výprav, které v naprosté většině případů podniká samostatně.
Pojďme na to:
Začneme drabčíky – skupinou rozsáhlou a našemu srdci milou.
Bolitochara pulchra je velice vzácný, kriticky ohrožený druh, který k naší radosti žije přímo u nás, na rokycanské Stráni:
Aleochara bipustulata je poměrně běžný drabčík, který upoutává výraznými skvrnami:
Coprophilus striatulus má pro změnu výrazně rýhované krovky:
Mršníky ploché jsme pozorovali v břeclavské oboře Soutok, kde naletovali na složené dřevo:
Příbuzný mršník Platysoma compressum je zase od nás – vyloupli jsme ho zpod kůry starého kmenu:
Spolkovec zelený z Nečtin má v oblibě svízel – přinejmenším ten rostlinný:
Mandelinka nádherná je velice výrazný druh s duhovou kresbou. Hojně se vyskytuje v létě i na podzim:
Potemníkovitý brouk Neomida haemorrhoidalis se živí různými dřevokaznými houbami:
Stejnou potravu vyhledává i Tetratoma fungorum:
Pýchavkovník Mycetina cruciata patří k našim oblíbeným druhům a jeho portrét považujeme za jednu z nejlepších letošních fotografií vůbec. Mimo jiné proto, že pýchavkovník měří jen ca 4 mm a pořídit takovýto pěkný a ostrý záběr vyžaduje nejen šikovnost a trpělivost, ale i souhru příznivých okolností, jako je vnější osvětlení a chvilkové „strnutí“ modelu:
Vrtavec průsvitný vypadá velice zvláštně, až poněkud mimozemsky. V domácnosti není tento „Marťan“ vůbec vítaný:
Krásná a vzrostlá samička nosorožíka se bezstarostně pohybovala na pěšince u rokycanského hřbitova. Tento oblíbený druh je na Rokycansku stále dost vzácný, i když při nedávné návštěvě místního muzea jsme zaznamenali vystavení čerstvých úlovků z posledních tří let. Zdejší populace, byť nepočetná, bude tedy již ustálená a nejde o náhodné nálezy. Když to ovšem srovnáme s masovým výskytem nosorožíka v Lednici, kde byl letos Jakub na několikadenní výpravě, mají Rokycany co dohánět:
Mezi velkými tesaříky patří piluna stále ještě k běžnějším druhům, jistě i díky tomu, že není vybíravý, co se hostitelského stromu týče. I on může být ale časem ohrožen odstraňováním starých stromů, k němuž dochází paušálně:
Tesařík drsnorohý je v ČR naopak raritou, kterou potkáme pouze na pár místech jižní Moravy, pokud vyrazíme na lov po setmění:
Také tesaříka obrovského, kterým uzavíráme dnešní přehled, pozorujeme nejčastěji po západu slunce, zpravidla na starých dubech:
Příště naši výroční přehlídku dokončíme (CXXXI. díl)
Rekapitulaci roku 2024 najdete zde:
|
Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXIV. - Výroční speciál 2024 - 1. část)
|
Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXV. - Výroční speciál 2024 - 2. část)
Petr Široký
