Jak jsem potkal brouky (Díl CXXX. - Výroční přehled 2025 - 1. část)

Již potřetí se před koncem roku ohlédneme za broučími žněmi a poděkujeme P. T. čtenářstvu za laskavou přízeň.

Dnešní díl a díl následující je shrnutím toho nejzajímavějšího, co jsme v roce 2025 v našem seriálu prezentovali.

K blogu poznamenávám, že je založen na skvělých fotkách mého syna Jakuba. Ač používám v textu literární formu „Pluralis majestaticus“, autorskou podstatou jsou Jakubovy snímky z výprav, které v naprosté většině případů podniká samostatně.

Pojďme na to:

Začneme drabčíky – skupinou rozsáhlou a našemu srdci milou.

Bolitochara pulchra je velice vzácný, kriticky ohrožený druh, který k naší radosti žije přímo u nás, na rokycanské Stráni:

Drabčík – Bolitochara pulchra

Aleochara bipustulata je poměrně běžný drabčík, který upoutává výraznými skvrnami:

Drabčík – Aleochara bipustulata

Coprophilus striatulus má pro změnu výrazně rýhované krovky:

Drabčík – Coprophilus striatulus

Mršníky ploché jsme pozorovali v břeclavské oboře Soutok, kde naletovali na složené dřevo:

Mršník plochý

Příbuzný mršník Platysoma compressum je zase od nás – vyloupli jsme ho zpod kůry starého kmenu:

Mršník – Platysoma compressum

Spolkovec zelený z Nečtin má v oblibě svízel – přinejmenším ten rostlinný:

Spolkovec zelený

Mandelinka nádherná je velice výrazný druh s duhovou kresbou. Hojně se vyskytuje v létě i na podzim:

Mandelinka nádherná

Potemníkovitý brouk Neomida haemorrhoidalis se živí různými dřevokaznými houbami:

Přílbovník – Neomida haemorrhoidalis

Stejnou potravu vyhledává i Tetratoma fungorum:

Tetratoma fungorum

Pýchavkovník Mycetina cruciata patří k našim oblíbeným druhům a jeho portrét považujeme za jednu z nejlepších letošních fotografií vůbec. Mimo jiné proto, že pýchavkovník měří jen ca 4 mm a pořídit takovýto pěkný a ostrý záběr vyžaduje nejen šikovnost a trpělivost, ale i souhru příznivých okolností, jako je vnější osvětlení a chvilkové „strnutí“ modelu:

Pýchavkovník – Mycetina cruciata

Vrtavec průsvitný vypadá velice zvláštně, až poněkud mimozemsky. V domácnosti není tento „Marťan“ vůbec vítaný:

Vrtavec průsvitný

Krásná a vzrostlá samička nosorožíka se bezstarostně pohybovala na pěšince u rokycanského hřbitova. Tento oblíbený druh je na Rokycansku stále dost vzácný, i když při nedávné návštěvě místního muzea jsme zaznamenali vystavení čerstvých úlovků z posledních tří let. Zdejší populace, byť nepočetná, bude tedy již ustálená a nejde o náhodné nálezy. Když to ovšem srovnáme s masovým výskytem nosorožíka v Lednici, kde byl letos Jakub na několikadenní výpravě, mají Rokycany co dohánět:

Nosorožík kapucínek – samice

Mezi velkými tesaříky patří piluna stále ještě k běžnějším druhům, jistě i díky tomu, že není vybíravý, co se hostitelského stromu týče. I on může být ale časem ohrožen odstraňováním starých stromů, k němuž dochází paušálně:

Tesařík piluna

Tesařík drsnorohý je v ČR naopak raritou, kterou potkáme pouze na pár místech jižní Moravy, pokud vyrazíme na lov po setmění:

Tesařík drsnorohý

Také tesaříka obrovského, kterým uzavíráme dnešní přehled, pozorujeme nejčastěji po západu slunce, zpravidla na starých dubech:

Tesařík obrovský

Příště naši výroční přehlídku dokončíme (CXXXI. díl)

Rekapitulaci roku 2024 najdete zde:

Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXIV. - Výroční speciál 2024 - 1. část)

Jak jsem potkal brouky (Díl LXXXXV. - Výroční speciál 2024 - 2. část)

Autor: Petr Široký | pátek 5.12.2025 8:42 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIX. - Rokycany 56 - Pohled do archívu)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

28.11.2025 v 8:42 | Karma: 11,35 | Přečteno: 183x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVIII. - Rokycany 55 - Podzimní všehochuť)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

6.11.2025 v 8:42 | Karma: 16,35 | Přečteno: 232x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVII. - Malí a velcí 3 - Speciál)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

31.10.2025 v 8:42 | Karma: 16,37 | Přečteno: 236x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVI. - Rokycany 54 - A je tu podzim)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

17.10.2025 v 8:42 | Karma: 18,33 | Přečteno: 294x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXV. - Rokycany 53 - Houbožrouti)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

9.10.2025 v 8:42 | Karma: 18,33 | Přečteno: 294x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé
26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  27. 11. 18:45

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...
28. listopadu 2025  10:45

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD
29. listopadu 2025  8:04

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...

Soud schválil další dohody o vině v kauze Stoka, uložil podmínky a peněžité tresty

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince...
5. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  10:48

Další tři dohody o vině a trestu v korupční kauze Stoka schválil v pátek dopoledne Krajský soud v...

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...
5. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek...

Nový život odložených hraček: skupina Kaprain pořádá vánoční sbírku pro děti

Vánoční období přináší příležitost rozdávat radost, a právě proto se outletové...
5. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Žádné dítě si nezaslouží, aby na něj Ježíšek o Vánocích zapomněl. Projekt Nadačního fondu Kaprain...

Aš plánuje renovaci hřbitova, v první etapě vzniknou nová kolumbária

ilustrační snímek
5. prosince 2025  8:46,  aktualizováno  8:46

Aš na Chebsku připravuje renovaci městského hřbitova. Radnice opakovaně shání firmu, která v první...

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Petr Široký

  • Počet článků 203
  • Celková karma 17,09
  • Průměrná čtenost 1055x
HIC RHODUS, HIC SALTA.

Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.