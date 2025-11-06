Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVIII. - Rokycany 55 - Podzimní všehochuť)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
My, dříve narození, si pamatujeme tvrdé bonbóny v plechové krabičce s nápisem Letní směs a Zimní směs (měl jsem raději zimní).
Dnes servírujeme Podzimní směs, která je určena pouze k vizuální konzumaci.
Chřestovníčky sledujeme průběžně, poslední úlovek je z 24. října:
Slunéčka východní se letos nevyskytovala tak masově jako v jiných letech, ale i tak jich bylo vidět dost:
Střevlík vrásčitý je už zazimovaný, museli jsme nahlédnout do jeho úkrytu:
Zato nosatci jsou venku ještě v listopadu - foto rýhonosce i lalokonosce pochází z tohoto týdne. Druhovým určením rýhonosce si nejsme jisti na 100%, ale podle vzhledu a doby výskytu je to velmi pravděpodobně Lixus abdominalis:
Lalokonosec rýhovaný je běžný nosatec, který může být venku do podzimu. V takto pozdním období jsme ho sice ještě neviděli, ale je to noční druh, takže ne vždy jeho výskyt zaregistrujeme:
Následující dvě kněžice jsou snadno zaměnitelné.
Kněžice mramorovaná je u nás nepůvodní, v Rokycanech jsme ji poprvé zaznamenali loni. Letos jsme ji potkali znovu, takže se tu zabydlela. Celkově jsme ji za dva roky viděli třikrát nebo čtyřikrát. V západních Čechách se ale zatím moc nerozmohla, nejvíc nálezů je z okolí Prahy a z jižní Moravy:
Kněžice mlhovitá je proti kněžici mramorované mnohem běžnější. Není divu, je to druh u nás původní a široce rozšířený:
Ještě jedna ploštice – krásná síťnatka Physatocheila dumetorum, nápadná svým oranžovým zbarvením, které ji odlišuje od jiných druhů, nejčastěji krémově šedě zbarvených. Doma je na keřích porostlých mechem:
Rybenku domácí vídáme naštěstí spíše ve volné přírodě než doma. Její výskyt v bytě či domě, nejčastěji v koupelně, je nežádoucí. Stejně jako jiné synantropní druhy může nadělat neplechu. V přírodě ji nejčastěji najdeme ve starém dřevu nebo pod kůrou mrtvých stromů:
Sametka rudá je pohledná, leč dravá. Hned několik jsme jich zastihli při lovu, kterak třímaly cosi zelenožlutého, nejspíše mšice nebo pisivky:
Pestřenka trubcová často vysedává na květech, kde se živí nektarem. Její larvy zase najdeme ve stojatých, často i znečištěných vodách:
Venku jsou stále i někteří motýli. Zavíječ přelétavý dostal svůi název podle toho, že migruje:
Nejbarevnější z aktuálních druhů je píďalka lípová (lipová), sytě zelená s trochou červené. Je to podzimní motýl s noční aktivitou, který vyhledává nejen lípy, ale i duby a jeřáby:
Píďalka podzimní se teď přímo vyrojila. Exemplář na snímku má plně vyvinutá křídla, takže je to sameček:
Dnešní galerii uzavírá zimovnice rudohlavá, která na nás vyletěla, když jsme zvedli kus dřeva pod mrtvým, stále stojícím dubem. Chvíli tam pak otálela, třesem křídel se zahřívala a nakonec ufrnkla:
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVII. - Malí a velcí 3 - Speciál)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVI. - Rokycany 54 - A je tu podzim)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXV. - Rokycany 53 - Houbožrouti)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIV. - Rokycany 52 - Tušení podzimu)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIII. - Nečtiny)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...
Rusové poprvé zatýkali za „satanistické hnutí“. Fanoušek komiksů mířil na festival
Petrohradský soud poslal na 12 dní do vězení fanouška komiksů Arťoma Repina. Stal se tak prvním...
Soud v Dozimetru přijal tresty pro Kosa a Šteffela. Odešli s milionovými pokutami
Obvodní soud pro Prahu 9 napodruhé schválil návrh dohody o vině a trestu pro Pavla Kosa, který musí...
Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení
Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný...
Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan
Lidé po celé republice v posledních dnech nacházejí ve svých poštovních schránkách papírovou...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 201
- Celková karma 18,78
- Průměrná čtenost 1056x
Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.