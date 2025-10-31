Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVII. - Malí a velcí 3 - Speciál)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
Po více než roce opět poměříme vzrůst některých broučků a brouků s dvacetikorunou o průměru 26 mm. Jako vždy, i dnes bereme v úvahu jen velikost těla bez nohou, tykadel a jakýchkoliv trnovitých výběžků.
Úvodní snímek by se mohl jmenovat „Najdi broučka“.
Na první pohled vidíme jen minci na trouchnivějícím dřevě. Pokud se soustředíme, najdeme vlevo od mince maličkého, jen 2,3 mm měřícího drabčíka:
Červotoč císařský už naší pozornosti neunikne, čemuž napomáhá světlý podklad. Se svými ca 3,5 mm ovšem k obrům rozhodně nepatří:
Úhlednému lesknáčkovi to v detailu slušívá a jeho zhruba půlcentimetrové tělíčko se neztrácí ani na srovnávacím snímku:
Pestře zbarveného pýchavkovníka rozhodně nepřehlédneme:
Lesák rovný, letos velmi hojný, patří naopak k nenápadným druhům:
Zajímavý obrněnec mršník plochý se svými 3/4 centimetru už odpovídá naší představě „normálního“ brouka:
Stejně jako podobně velký a navíc pestře zbarvený potemník:
Spuchřelík černý již měří výrazně přes 1 cm. Na jeho lov musíme ovšem vyrážet v noci:
Fešácký krasec se blíží velikosti 1,5 cm:
Tesařík kovový se v našem blogu objevil zatím jen jednou, v díle z pražského Radotína. Měří lehce přes 1,5 cm:
Dnešní galerie začínala malinkým, sotva viditelným drabčíkem. Nyní máme před sebou jeho podstatně většího příbuzného, který se svými více než 2 cm patří k největším zástupcům této rozvětvené čeledi:
Kdyby se tak počítala tykadla... Ale i bez nich má kozlíček pěkné 3 cm:
Samička nosorožíka sice postrádá nápadný roh, který je ozdobou samečků, ale vzrůstem 3,5 cm a robustností se svému partnerovi vyrovná:
Potápník vroubený je jedním z největších vodních brouků na světě. V rámci udávaného rozpětí 27 – 35 mm patří náš statný exemplář o velikosti 3,5 cm k rekordmanům:
Závěr jsme v předchozích dvou velikostních speciálech svěřili roháčům, tentokrát dáváme přednost dámě. Samička tesaříka drsnorohého měří kolem pěti centimetrů a pozornost si rozhodně zaslouží:
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVI. - Rokycany 54 - A je tu podzim)


Jak jsem potkal brouky (Díl CXXV. - Rokycany 53 - Houbožrouti)


Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIV. - Rokycany 52 - Tušení podzimu)


Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIII. - Nečtiny)


Jak jsem potkal brouky (Díl CXXII. - Rokycany 51)

