Jak jsem potkal brouky (Díl CXXVI. - Rokycany 54 - A je tu podzim)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
Podzim přišel nenápadně, ale bez velkého otálení. V přírodě je ovšem stále živo, jak dokládají naše fotografie ze září a října.
Na úvod zlatohlávek – rekordman. Ne co do velikosti či vybarvení, ale podle data výskytu. Dosavadní nejpozdnější úlovek byl z poloviny září, tento zlatohlávek si ovšem venku vykračoval téměř o měsíc později, v první polovině října. Nebylo nijak zvlášť teplo, takže nemáme objektivní vysvětlení. Zkrátka opožděný kus, na který jsme šťastnou náhodou narazili:
Kohoutka černohlavého už jsme zařadili mezi zazimované, ale od té doby jsme se jich pár přece jen objevilo:
Na chřestu jsme zase zahlédli několik otužilých chřestovníčků, dokonce i nakladená vajíčka. Ta ovšem nemají šanci přežít, přezimují jen dospělci:
Bázlivec naopak k podzimu patří. V tomto období má námluvy, jeho přítomnost nás tedy nepřekvapuje. Na obrázku je samice, která – podle zvětšeného zadečku – už v sobě má vajíčka:
Vytrvale se objevují i drabčíci. Největším z aktuálních nálezů je zatím blíže neurčený zástupce rodu Quedius, který mohl mít zhruba 7 až 9 mm:
O něco menší je Aleochara bipustulata (starým českým názvem výslunník dvoutečný), kterého se nám konečně podařilo pořádně vyfotit. Předtím vždy buď prchal, zaujímal divnou pózu nebo nebylo možné se k němu dostatečně přiblížit:
Nejmenší z dnešních drabčíků, Platystethus alutaceus, měří jen něco kolem 3 mm. Ten se naopak při focení moc nevyznamenal. Je to druh, který najdeme u vody – obvykle je zavrtán ve vlhké zemi, ale bývá i na vegetaci v okolí:
Žaludy teď ze stromů přímo prší, z čehož plynou pracovní rizika. Při focení nosatce žaludového to Jakub od přírodních projektilů docela schytal, kromě toho nosatec pořád prchal, takže záběr se příliš nepovedl, brouček se úplně ztrácí v podkladu:
Lesák rovný je letos v čele pořadí nejběžnějších druhů. Pod kůrou jsme ho viděli snad všude, kam jsme se podívali:
Měkkokrovečník huňatý se dal najít ještě v září, teď už asi venku nebude:
Kněžici Podops inuctus objevíme většinou na zemi, případně na vegetaci. Je býložravá a má jednu generaci ročně:
Kněžice rudonohá se hojně a mnohdy i ve velkých počtech vyskytuje na stromech už během léta, v tu dobu ještě jako nymfa:
Koutule skvrnitá, známá též jako odpadní muška, by se na první pohled mohla ucházet o zařazení mezi můry, na dvoukřídlý hmyz vypadá opravdu nezvykle. Není u nás původní, ale dost se zde zabydlela. Najdeme ji na různých vlhkých místech, jako jsou koupelny, sklepy, kanály a podobně. Je zajímavé, že odpuzuje vodu a nedá se jen tak spláchnout:
Samce muchnice obecné poznáme podle obrovských očí, které zabírají celou hlavu. Zábavné jméno má pro tento dvoukřídlý hmyz angličtina – „fever fly“:
Na závěr další nepůvodní druh, motýlek klíněnka lipová, zástupce druhé letošní generace. Housenky klíněnky vytvářejí chodbičky čili hezky odborně řečeno minují v listech lip a při masivnějším výskytu způsobují skvrnitost a deformace lupenů:
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXV. - Rokycany 53 - Houbožrouti)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIV. - Rokycany 52 - Tušení podzimu)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIII. - Nečtiny)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXII. - Rokycany 51)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXXI. - Svatý kopeček u Mikulova)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Použil nelegální zbraň, s oběťmi se znal, řekla policie o střelci ze Smržovky
Jednaosmdesátiletý muž, kterého policie podezřívá ze střelby ve Smržovce na Jablonecku, při níž ve...
Klaus odepsal Turka: Nadávám mu, ministr nebude, soudí exprezident
Bývalý český prezident a podporovatel strany Motoristé sobě Václav Klaus se vyjádřil ke kauzám...
Někdo má léčbu nádoru mozku zdarma, my musíme shánět peníze, zoufá si rodina
Na jaře se manžel Jaroslavy Aulické zadlužil u banky a jejich dospělé děti založily sbírku....
V Římě vybuchlo auto známého novináře. Postavila se za něj i Meloniová
Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v...
Stavební pozemek 619 m2 s výhledem na Pálavu v klidné části Dolních Dunajovic
Pálavská, Dolní Dunajovice, okres Břeclav
2 847 400 Kč
- Počet článků 199
- Celková karma 19,36
- Průměrná čtenost 1059x
Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.