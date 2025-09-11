Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIV. - Rokycany 52 - Tušení podzimu)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
Z Nečtin se vracíme do Rokycan. Léto pomalu končí a naše mrňavá chasa, v čele s přičinlivými beruškami, předvídavě pracuje na svém přežití.
Začněme zmíněnými beruškami. Jejich přesun do předem připravených pozic pro zazimování se již rozbíhá a brzy, zhruba koncem září, se budou do úkrytů stěhovat hromadně. Díky současné aktivitě můžeme pozorovat rozmanité druhy.
Nejmenší z prezentovaných berušek je huňáček obecný, podle oranžové hlavy jde o samečka. Vídáme ho hlavně na jaře, ale i touto dobou je celkem běžný:
Co do zbarvení je slunéčko růžové dost variabilní - tohle bylo vybarvené spíše do oranžova, najdou se i jedinci žlutaví a samozřejmě růžoví:
Dvě z našich oblíbených planetek - planetka dvojskvrnná, jejíž skvrny tvoří nápadný pruh ...
... a planetka ledvinoskvrnná, jíž by jméno dvojskvrnná možná slušelo více než předešlému druhu. Obě planetky mají prakticky stejný způsob života - přebývají ve smíšených lesích, kde loví červce:
Dva již zazimované kohoutky jsme našli na téže borové kládě. Obvykle ještě po celé září potkáváme oba druhy venku, ale jak vidno, i oni se už připravili na zimu, asi vlivem chladnějšího počasí. Větší kohoutek černohlavý nepostál, takže je focen z dálky ...
... kohoutek modrý naopak zapózoval:
Vrtavec průsvitný, drobný brouček trochu připomínající pavouka, je v přírodě neškodný, ale doma velmi nevítaný. Jeho invaze zpravidla začíná v kůlně či sklepě, kde mu zvlhlé nebo plesnivé věci poskytují potřebné podmínky k životu. Samičky jsou velmi plodné a v okamžiku přemnožení se brouci vydají do domu, kde pak hodují na zásobách a také na knihách či textilu. Našeho vrtavce jsme naštěstí objevili mimo obydlí a na rozdíl od předchozího nočního nálezu to dokonce bylo ve dne, což je nezvyklé, protože obecně se uvádí, že vrtavec nemá rád světlo:
Venku se v těchto dnech houfují nejen slunéčka, ale také rozmanité ploštice. Nejbarevnější z dnešní galerie je ploštička pestrá, běžný druh, který často potkáváme v létě na květech:
Příhodně pojmenovaná vroubenka kosočtverečná se najde na různých rostlinách z čeledi hvozdíkovitých:
Blánatka lipová pochází ze Středomoří a u nás byla poprvé pozorována před 21 lety. Zabydlela se a na některých stanovištích se dnes vyskytuje stejně hojně jako populární ruměnice:
Radost nám udělal krásně zbarvený exemplář kněze jalovcového. Původně vybíravého milovníka jalovců dnes najdeme i na cypřiších a zeravech, dokázal se tedy přizpůsobit úbytku původní živné rostliny a vyplatilo se – z dříve vzácného druhu se stal poměrně běžným:
Klopušku Megacoelum infusum potkáváme na dubech, kde saje mízu, případně loví menší hmyz:
A konečně nohatěnka obecná - viděli jsme ji minule v Nečtinech, teď ji tu máme znovu, jen zachycenou z větší blízkosti a na jiném podkladu. Je třeba zmínit, že za letu vynikne na jejím těle velice nápadná oranžová skvrna, kterou jinak zcela zakrývají křídla:
Velmi výrazně zbarvená pestřenka smrtihlavka je v češtině a němčině (Totenkopfschwebfliege) pojmenovaná podle výmluvné kresby na hrudi, která ji činí nezaměnitelnou. Anglický název je trochu poetičtější – Batman hoverfly. Přes svůj poněkud výhružný zevnějšek je tato poměrně velká pestřenka užitečná – je to významný opylovač, proto na ni také často narazíme na květech:
Housenky pilatky Nematus latipes s oblibou zaujímají bizarní akrobatické pózy. Na živné rostlině – bříze - je pak možné najít velké množství larev se zvednutým zadečkem, tak jak to předvádí levá cvičenka z naší dvojice:
Petr Široký
