Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIII. - Nečtiny)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.

S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.

K výpravě do nečtinských lesů nás motivovala čerstvá zpráva o nálezu vzácného tesaříka zavalitého. Jak už tomu bývá, tesařík zavalitý se nám neukázal, ale expedice i tak stála za to.

Zajímavé je i samo historické město Nečtiny, méně známý soused barokního Manětína.

Pohledného drabčíka Nudobius lentus vídáme poměrně často. Žije pod kůrou starých jehličnanů (podle našich pozorování to bývá borovice), kde loví larvy rozmanitého menšího hmyzu:

Drabčík – Nudobius lentus

Kmenaře trouchového jsme dříve prezentovali pod latinským názvem Uloma culinaris, teď už se u něj na Biolibu uvádí i české pojmenování:

Kmenař trouchový

Kde jsou choroše, tam je potemník houbový. V nečtinských smíšených lesích je hojnost popadaných tlejících bříz, na kterých se mimořádně daří choroši březovníku obecnému, jehož plodnice potemníci někdy zcela vyplňují. Tato houba charakteristického ledvinovitého tvaru nachází využití i v přírodním léčitelství a používala se také jako leštidlo na kovy či brousek na břitvy. Ve své výbavě měl kousky březovníku dokonce známý pračlověk Ötzi:

Potemník houbový

Samice stehenáče Oedemera femorata, kterého v létě najdeme na květech na osluněných místech:

Stehenáč – Oedemera femorata

Pýchavkovník červcový na první pohled tvarem těla, skvrnami i barvou připomíná slunéčko. Tykadla ale prozrazují, že patří jinam:

Pýchavkovník červcový

Příbuzný druh, Mycetina cruciata, je o něco běžnější. Oba druhy bývají na plesnivém dřevu, často ve větším množství spolu s larvami:

Pýchavkovník – Mycetina cruciata

Místo absentujícího tesaříka zavalitého jsme viděli alespoň samici tesaříka obecného, spokojeně usazenou na osluněném pařezu. Byl to však jediný tesařík, kterého jsme tam za celou dobu potkali:

Tesařík obecný

Krásná modrá varianta střevlíka fialového. Toho jsme objevili pod kusem dřeva odpadlého z jednoho obřího buku:

Střevlík fialový

Nádherně zbarvený mandelinkovitý brouk spolkovec zelený se řadí mezi bázlivce a jeho živnou rostlínou je svízel:

Spolkovec zelený

Zlatohlávek zlatý má své lepší dny za sebou, křídla mu trčí ven a je na něm spousta roztočů - to jsou ty oranžové skvrnky po stranách a uprostřed krovek. Ale co dělat, léto pokročilo a vyměřený čas se krátí:

Zlatohlávek zlatý

Mrchožrout černý se už zazimoval, takto v trouchu nebo pod kůrou jich vedle sebe mohou být desítky. Za vyrušení jsme se omluvili a pelíšek jsme uvedli do původního stavu:

Mrchožrout černý

Ploštice se venku drží o něco déle - kněžice zelená dospívá během léta, dospělci pak přezimují a během zimy se zbarvují do hněda:

Kněžice zelená

Nepleťme si vodu s vodkou a kněžici zelenou s kněžicí zelnou. Přes téměř shodné pojmenování je kněžice zelná vzhledově zcela odlišná od před-chozího druhu. Jde už o jedince z druhé generace, která přezimuje:

Kněžice zelná

Nohatěnka obecná je zvláštní, příhodně pojmenovaná štíhlá ploštice, jejíž dospělci se objevují na rozhraní léta a podzimu. Nymfy žijí u mravenců a velice se jim podobají:

Nohatěnka obecná

Vroubenka smrdutá je běžná zejména na vlhčích stanovištích, kde jich najdeme desítky a desítky. Na jedné rostlině jsme jich napočítali dvanáct:

Vroubenka smrdutá

Okáč poháňkový, jeden z našich nejběžnějších motýlů, je synantropní, tedy přizpůsobený k životu v blízkosti člověka:

Okáč poháňkový

Dnešní podobu dala nečtinskému zámku romantická přestavba v polovině 19. století:

Zámek Nečtiny

Druhý zámek se možná ukrývá pod hladinou Nevěstina rybníka:

Tajuplné mystické lesy nemají jen na Madeiře, do šera a klidu mezi majestátními bukovými velikány se můžeme ponořit i v Nečtinech:

Jde vlastně jen o několik hodně starých, částečně odumřelých buků, které jsou obklopeny mladším jehličnatým lesem, ale stačí to k tomu, abychom se přenesli do světa, kde žijí elfové a víly:

Zub času pracuje, ale buky stále stojí a zelenají se:

Autor: Petr Široký | čtvrtek 4.9.2025 8:42 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Další články autora

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXII. - Rokycany 51)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

28.8.2025 v 8:42 | Karma: 11,30 | Přečteno: 136x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXXI. - Svatý kopeček u Mikulova)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

21.8.2025 v 8:42 | Karma: 14,58 | Přečteno: 140x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXX. - Zámecký park Lednice)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

14.8.2025 v 8:42 | Karma: 13,85 | Přečteno: 143x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXIX. - Rokycany 50)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

7.8.2025 v 8:42 | Karma: 17,28 | Přečteno: 164x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Že kočka není pes a „Bug“ není jen brouk

Je léto a „Sauergurkenzeit“ k tomu. Pravidelně se dočítáme o nových druzích hmyzu, jaké ještě nikdo neviděl. Posléze ovšem zjišťujeme, že to jen automatický překladač cosi jaksi přeložil a uživatel si neověřil správný český pojem.

31.7.2025 v 8:42 | Karma: 14,62 | Přečteno: 178x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  22:07

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

4. září 2025  8:55

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s...

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

4. září 2025  8:44

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny...

Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině

4. září 2025  8:27

O bezpečnosti a Ukrajině budou ve čtvrtek v Praze jednat premiér Petr Fiala z ODS a generální...

Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody

4. září 2025  8:25

Na zahrádce pivnice Žerno mezi paneláky na pražském sídlišti Prosek stojí štamgastský stůl, kolem...

Petr Široký

  • Počet článků 196
  • Celková karma 17,31
  • Průměrná čtenost 1043x
HIC RHODUS, HIC SALTA.

Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.