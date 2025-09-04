Jak jsem potkal brouky (Díl CXXIII. - Nečtiny)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
K výpravě do nečtinských lesů nás motivovala čerstvá zpráva o nálezu vzácného tesaříka zavalitého. Jak už tomu bývá, tesařík zavalitý se nám neukázal, ale expedice i tak stála za to.
Zajímavé je i samo historické město Nečtiny, méně známý soused barokního Manětína.
Pohledného drabčíka Nudobius lentus vídáme poměrně často. Žije pod kůrou starých jehličnanů (podle našich pozorování to bývá borovice), kde loví larvy rozmanitého menšího hmyzu:
Kmenaře trouchového jsme dříve prezentovali pod latinským názvem Uloma culinaris, teď už se u něj na Biolibu uvádí i české pojmenování:
Kde jsou choroše, tam je potemník houbový. V nečtinských smíšených lesích je hojnost popadaných tlejících bříz, na kterých se mimořádně daří choroši březovníku obecnému, jehož plodnice potemníci někdy zcela vyplňují. Tato houba charakteristického ledvinovitého tvaru nachází využití i v přírodním léčitelství a používala se také jako leštidlo na kovy či brousek na břitvy. Ve své výbavě měl kousky březovníku dokonce známý pračlověk Ötzi:
Samice stehenáče Oedemera femorata, kterého v létě najdeme na květech na osluněných místech:
Pýchavkovník červcový na první pohled tvarem těla, skvrnami i barvou připomíná slunéčko. Tykadla ale prozrazují, že patří jinam:
Příbuzný druh, Mycetina cruciata, je o něco běžnější. Oba druhy bývají na plesnivém dřevu, často ve větším množství spolu s larvami:
Místo absentujícího tesaříka zavalitého jsme viděli alespoň samici tesaříka obecného, spokojeně usazenou na osluněném pařezu. Byl to však jediný tesařík, kterého jsme tam za celou dobu potkali:
Krásná modrá varianta střevlíka fialového. Toho jsme objevili pod kusem dřeva odpadlého z jednoho obřího buku:
Nádherně zbarvený mandelinkovitý brouk spolkovec zelený se řadí mezi bázlivce a jeho živnou rostlínou je svízel:
Zlatohlávek zlatý má své lepší dny za sebou, křídla mu trčí ven a je na něm spousta roztočů - to jsou ty oranžové skvrnky po stranách a uprostřed krovek. Ale co dělat, léto pokročilo a vyměřený čas se krátí:
Mrchožrout černý se už zazimoval, takto v trouchu nebo pod kůrou jich vedle sebe mohou být desítky. Za vyrušení jsme se omluvili a pelíšek jsme uvedli do původního stavu:
Ploštice se venku drží o něco déle - kněžice zelená dospívá během léta, dospělci pak přezimují a během zimy se zbarvují do hněda:
Nepleťme si vodu s vodkou a kněžici zelenou s kněžicí zelnou. Přes téměř shodné pojmenování je kněžice zelná vzhledově zcela odlišná od před-chozího druhu. Jde už o jedince z druhé generace, která přezimuje:
Nohatěnka obecná je zvláštní, příhodně pojmenovaná štíhlá ploštice, jejíž dospělci se objevují na rozhraní léta a podzimu. Nymfy žijí u mravenců a velice se jim podobají:
Vroubenka smrdutá je běžná zejména na vlhčích stanovištích, kde jich najdeme desítky a desítky. Na jedné rostlině jsme jich napočítali dvanáct:
Okáč poháňkový, jeden z našich nejběžnějších motýlů, je synantropní, tedy přizpůsobený k životu v blízkosti člověka:
Dnešní podobu dala nečtinskému zámku romantická přestavba v polovině 19. století:
Druhý zámek se možná ukrývá pod hladinou Nevěstina rybníka:
Tajuplné mystické lesy nemají jen na Madeiře, do šera a klidu mezi majestátními bukovými velikány se můžeme ponořit i v Nečtinech:
Jde vlastně jen o několik hodně starých, částečně odumřelých buků, které jsou obklopeny mladším jehličnatým lesem, ale stačí to k tomu, abychom se přenesli do světa, kde žijí elfové a víly:
Zub času pracuje, ale buky stále stojí a zelenají se:
Petr Široký
