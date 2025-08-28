Jak jsem potkal brouky (Díl CXXII. - Rokycany 51)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
Po dvou jihomoravských dílech zde máme pravidelné rokycanské zpravodajství.
Naše nejznámější beruška, slunéčko sedmitečné, byla jedním z prvních mrňousků, kteří nás zaujali po návratu z Lednice:
Prozatím blíže neurčeného polníka jsme odchytili v noci. Což bylo trochu zvláštní, protože krasci, mezi něž polník patří, jsou výrazně světlomilní:
Chrobák lesní, rozvážný a cílevědomý. A není to žádný věchýtek – do Jakuba nedávno jeden narazil v letu a byla to docela rána. Překvapivě ho to ani moc nevychýlilo z kurzu:
Ve městě na zdi jsme našli kožojeda Dermestes murinus, což není nikterak neočekávané, na podobných místech se vyskytuje. Dobře ho poznáme podle černo-šedého mramorování:
Termity u nás nemáme, ale pěknou paseku dokáže v dřevěných stavbách napáchat i nenápadný tesařík krovový. Dva exempláře jsme objevili pod kůrou mrtvé, ale stále stojící borovice na vrcholu Žďáru. Ve volné přírodě tento brouk neškodí, pokud se ovšem objeví u nás doma, máme o zábavu postaráno:
Odhalit ho není snadné – uniká pozornosti jednak tím, že je aktivní hlavně večer a v noci, dále tím, že se dospělci dokážou pářit v chodbách larev, aniž by je opustili. Navíc ve velmi špatných podmínkách mohou jeho larvy ve dřevě vydržet déle než 15 let. Je to tedy nejen prevít, ale ještě k tomu prevít skoro nezničitelný:
Tesařík Anastrangalia dubia, na rozdíl od tesaříka krovového naprosto neškodný, si vybírá mrtvé a vlhčí dřevo jehličnanů. Na fotce je samec, který se trochu podobá samci tesaříka obecného:
Tesaříka obecného máme hned na dalším obrázku, konkrétně samici, která je na rozdíl od hnědého samce oranžová. Výskyt tohoto druhu je upozorněním, že se broučí sezóna chýlí ke konci:
Příroda ale pracuje dál. V tomto přelomovém období, kdy mnoho druhů končí, se zároveň připravují nové exempláře, které vyrazí do světa příští rok.
Ve starém choroši se nám podařilo najít malý kokon s kuklou potemníka houbového. Už trochu tmavne, takže se brouček zanedlouho vykuklí:
Potemníka kovového jsme objevili v noci na plotě:
Jak jsou na tom ploštice? Na vlhčích loukách je stále hojná vroubenka smrdutá. U nás bývají třeba u Rakovského potoka a velké množství jsme jich viděli při víkendové výpravě do Nečtin:
Na další noční fotografii je rzounek, síťokřídlý hmyz blízce příbuzný s mravkolvy a zlatoočkami. Jeho poznávacím znakem je vykrojení křídel a rezavá barva. Rzounci, stejně jako třeba zlatoočky, jsou draví a živí se různým drobným hmyzem, například mšicemi:
Lišejníkovec vroubený se nám usadil na chodbě. S dospělci se setkáme v červenci a srpnu, housenky se živí lišejníky:
Obaleče ostružníkového bezpečně poznáme podle tmavé skvrny na zadní části křídel. Jak jméno napovídá, jeho hostitelskou rostlinou jsou různé druhy ostružiníku:
Nádherný lišaj svízelový „útočí“ na květiny na naší zahradě. Chová se stejně jako dlouhozobka svízelová – vábí ho tytéž květy, nektar z nich také saje po kolibřím způsobu za letu, ale objevuje se spíše po setmění. Tenhle krasavec sice přiletěl ve dne v tandemu právě s dlouhozobkou, nestihli jsme však pořídit společnou fotografii, na níž by vynikl kontrast vzrůstu – vypadali jako bombardér s doprovodnou stíhačkou:
Petr Široký
