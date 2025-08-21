Jak jsem potkal brouky (Díl CXXI. - Svatý kopeček u Mikulova)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.

S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.

Svatý kopeček se zvonicí, kaplí sv. Šebestiána a dalšími církevními stavbami je významnou krajinnou dominantou Mikulova. Na jeho území je přírodní rezervace, chránící geologicky zajímavé vápencové bradlo, kde se daří vzácné květeně i teplomilnému hmyzu.

Širokonosce pryskyřičného jsme našli při výstupu k vrcholu u zalesněné cesty. Kopeček je sice spíše stepního charakteru, jeho severovýchodní část však pokrývá zachovalý les se staršími stromy a také na vrcholu stromy najdeme. Tato kombinace vytváří smíšený biotop prospívající pestrosti druhů:

Širokonosec pryskyřičný

Velmi vzácný, kriticky ohrožený a nádherně zbarvený, to je ve zkratce písařík Eumolpus asclepiadeus. Tento krasavec patřící k mandelinkovitým je teplomilný a vyskytuje se vlastně jenom na jižní Moravě, pomineme-li ojedinělé nálezy ze středních Čech. Je možné ho vidět po celé léto až do začátku podzimu, jeho živnou rostlinou je tolita lékařská. Náš páreček si zjevně uvědomuje důležitost zachování rodu:

Písařík – Eumolpus asclepiadeus

Hojného a výrazně zbarveného pestrokrovečníka včelového na květech určitě nepřehlédneme. Jeho jméno není zvoleno náhodně – larvy se vyvíjejí u včel, nejčastěji u samotářek. Uvádí se, že pestrokrovečník může škodit u včely medonosné, podle entomologa Jiřího Zahradníka se ale v takových případech jednalo prakticky vždy o úly zanedbané, takže škůdcovský potenciál pestrokrovečníka nebude až tak velký:

Pestrokrovečník včelový

Milovník hub, trojáč tritoma bipustulata, si vykračoval po zdi, nejspíše měl namířeno k nějakému choroši:

Trojáč – Tritoma bipustulata

Období výskytu tesaříků už končí, jako jednoho z posledních jsme na květech zastihli další teplomilný druh Chlorophorus varius. Tohoto tesaříka najdeme především na jižní Moravě, ale objevil se také ve středních a severních Čechách. Vyvíjí se dva až tři roky v různých listnáčích:

Tesařík – Chlorophorus varius

Kněžice pásovaná je takřka všudypřítomná a velmi fotogenická. Na vhodných stanovištích, kde kvetou miříkovité rostliny, bývá k vidění v hojném počtu:

Kněžice pásovaná

Entomologicky zajímavějším nálezem je štítovka rudopásá, figurující na Červeném seznamu jako téměř ohrožená. Vyskytuje se hlavně na jihu Moravy, ale žije třeba i ve středních Čechách. My jsme se s ní poprvé setkali v Radotíně:

Štítovka rudopásá

Vzácná ploštička běloskvrnná, kterou kupodivu máme už i u nás v Rokycanech. Ulétla dříve, než jsme ji mohli lépe vyfotit:

Ploštička běloskvrnná

V porovnání s „pravými“ černými cvrčky žijícími v zemi vypadá cvrčivec révový poněkud podivně, ale je zástupcem stejné čeledi. Původem středomořský druh už u nás zdomácněl. Nejprve se šířil hlavně do vinařských oblastí, odtud jeho druhové jméno, dnes ho najdeme na různých bylinách i dřevinách na otevřených stanovištích – loukách, lesostepích a podobně. Na maximu výskytu je v druhé polovině srpna, my jsme na něj narazili o něco dříve, i tak jsme viděli hned dva na jednom místě. Na rostlinách se živí pylem, případně i drobným hmyzem. Podle kladélka máme před sebou samičku:

Cvrčivec révový

V zalesněné části jsme našli dost bizarně, až prehistoricky vyhlížející chvostnatku, jejíž potravou jsou řasy, lišejníky a organické zbytky. Na první pohled bychom ji snad mohli zaměnit za dobře známou rybenku, s níž je vzdáleně příbuzná. Na rozdíl od rybenek má ovšem chvostnatka dvě obří oči, prodloužený středový paštět na zadečku a dokáže skákat:

Chvostnatka

Očiska vyniknou v detailu:

Chvostnatka – detail

Kutilka mexická k nám připutovala ze Střední Ameriky, jak napovídá její jméno. Vyskytuje se u nás 12 let, nejprve byla pozorována v Brně a nyní se na ni dá narazit i v okolí Prahy. Její larvy se živí kobylkami a cvrčky, dospělce najdeme na květech:

Kutilka mexická

Kutilka písečná je drsný predátor. Svým larvám předkládá jako potravu housenky, které paralyzuje nabodnutím jejich nervové soustavy žihadlem:

Kutilka písečná

Otakárci jsou na jižní Moravě dosti hojní, pozorovali jsme jich hned několik. Honili se ovšem kolem květů a vyfotit se nechal jen jeden. Chybí mu levá ostruha, ale i tak je to krasavec:

Otakárek ovocný

Přástevníka kostivalového přilákal bodlák:

Přástevník kostivalový

Naši galerii uzavírá překrásná vřetenuška ligrusová. Dospělci se vyskytují do srpna, takže jsme ji zastihli za minutu dvanáct. V srpnu se také líhnou housenky, které se na jaře příštího roku kuklí:

Vřetenuška ligrusová

Autor: Petr Široký | čtvrtek 21.8.2025 8:42 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Další články autora

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXX. - Zámecký park Lednice)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

14.8.2025 v 8:42 | Karma: 11,77 | Přečteno: 124x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXIX. - Rokycany 50)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

7.8.2025 v 8:42 | Karma: 15,57 | Přečteno: 143x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Že kočka není pes a „Bug“ není jen brouk

Je léto a „Sauergurkenzeit“ k tomu. Pravidelně se dočítáme o nových druzích hmyzu, jaké ještě nikdo neviděl. Posléze ovšem zjišťujeme, že to jen automatický překladač cosi jaksi přeložil a uživatel si neověřil správný český pojem.

31.7.2025 v 8:42 | Karma: 12,41 | Přečteno: 166x | Diskuse | Ostatní

Petr Široký

Jak jsem potkal brouky (Díl CXVIII. - Břeclav - Obora Soutok 2025 - 2)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

24.7.2025 v 8:42 | Karma: 16,03 | Přečteno: 174x | Diskuse | Fotoblogy

Petr Široký

Čmelák žlutoocasý aneb Jaroslav Hašek by zaplesal

Umělá inteligence začíná šlapat na paty samotnému mistrovi mystifikace Jaroslavu Haškovi. K jeho bleše inženýra Khúna a návodu na pěstění vlkodlaků přibyl ve včerejším vydání Idnes čmelák žlutoocasý.

19.7.2025 v 9:39 | Karma: 19,80 | Přečteno: 327x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

18. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  19.8 6:19

Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...

Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám

21. srpna 2025  10:02

Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na...

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

21. srpna 2025

Vysíláme „Češi mají hlubokou nedůvěru k institucím, včetně těch náboženských. Díky tomu u nás kvete...

Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy

21. srpna 2025  9:52

Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za...

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

21. srpna 2025  9:33

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části...

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Petr Široký

  • Počet článků 194
  • Celková karma 17,09
  • Průměrná čtenost 1048x
HIC RHODUS, HIC SALTA.

Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.