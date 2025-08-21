Jak jsem potkal brouky (Díl CXXI. - Svatý kopeček u Mikulova)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
Svatý kopeček se zvonicí, kaplí sv. Šebestiána a dalšími církevními stavbami je významnou krajinnou dominantou Mikulova. Na jeho území je přírodní rezervace, chránící geologicky zajímavé vápencové bradlo, kde se daří vzácné květeně i teplomilnému hmyzu.
Širokonosce pryskyřičného jsme našli při výstupu k vrcholu u zalesněné cesty. Kopeček je sice spíše stepního charakteru, jeho severovýchodní část však pokrývá zachovalý les se staršími stromy a také na vrcholu stromy najdeme. Tato kombinace vytváří smíšený biotop prospívající pestrosti druhů:
Velmi vzácný, kriticky ohrožený a nádherně zbarvený, to je ve zkratce písařík Eumolpus asclepiadeus. Tento krasavec patřící k mandelinkovitým je teplomilný a vyskytuje se vlastně jenom na jižní Moravě, pomineme-li ojedinělé nálezy ze středních Čech. Je možné ho vidět po celé léto až do začátku podzimu, jeho živnou rostlinou je tolita lékařská. Náš páreček si zjevně uvědomuje důležitost zachování rodu:
Hojného a výrazně zbarveného pestrokrovečníka včelového na květech určitě nepřehlédneme. Jeho jméno není zvoleno náhodně – larvy se vyvíjejí u včel, nejčastěji u samotářek. Uvádí se, že pestrokrovečník může škodit u včely medonosné, podle entomologa Jiřího Zahradníka se ale v takových případech jednalo prakticky vždy o úly zanedbané, takže škůdcovský potenciál pestrokrovečníka nebude až tak velký:
Milovník hub, trojáč tritoma bipustulata, si vykračoval po zdi, nejspíše měl namířeno k nějakému choroši:
Období výskytu tesaříků už končí, jako jednoho z posledních jsme na květech zastihli další teplomilný druh Chlorophorus varius. Tohoto tesaříka najdeme především na jižní Moravě, ale objevil se také ve středních a severních Čechách. Vyvíjí se dva až tři roky v různých listnáčích:
Kněžice pásovaná je takřka všudypřítomná a velmi fotogenická. Na vhodných stanovištích, kde kvetou miříkovité rostliny, bývá k vidění v hojném počtu:
Entomologicky zajímavějším nálezem je štítovka rudopásá, figurující na Červeném seznamu jako téměř ohrožená. Vyskytuje se hlavně na jihu Moravy, ale žije třeba i ve středních Čechách. My jsme se s ní poprvé setkali v Radotíně:
Vzácná ploštička běloskvrnná, kterou kupodivu máme už i u nás v Rokycanech. Ulétla dříve, než jsme ji mohli lépe vyfotit:
V porovnání s „pravými“ černými cvrčky žijícími v zemi vypadá cvrčivec révový poněkud podivně, ale je zástupcem stejné čeledi. Původem středomořský druh už u nás zdomácněl. Nejprve se šířil hlavně do vinařských oblastí, odtud jeho druhové jméno, dnes ho najdeme na různých bylinách i dřevinách na otevřených stanovištích – loukách, lesostepích a podobně. Na maximu výskytu je v druhé polovině srpna, my jsme na něj narazili o něco dříve, i tak jsme viděli hned dva na jednom místě. Na rostlinách se živí pylem, případně i drobným hmyzem. Podle kladélka máme před sebou samičku:
V zalesněné části jsme našli dost bizarně, až prehistoricky vyhlížející chvostnatku, jejíž potravou jsou řasy, lišejníky a organické zbytky. Na první pohled bychom ji snad mohli zaměnit za dobře známou rybenku, s níž je vzdáleně příbuzná. Na rozdíl od rybenek má ovšem chvostnatka dvě obří oči, prodloužený středový paštět na zadečku a dokáže skákat:
Očiska vyniknou v detailu:
Kutilka mexická k nám připutovala ze Střední Ameriky, jak napovídá její jméno. Vyskytuje se u nás 12 let, nejprve byla pozorována v Brně a nyní se na ni dá narazit i v okolí Prahy. Její larvy se živí kobylkami a cvrčky, dospělce najdeme na květech:
Kutilka písečná je drsný predátor. Svým larvám předkládá jako potravu housenky, které paralyzuje nabodnutím jejich nervové soustavy žihadlem:
Otakárci jsou na jižní Moravě dosti hojní, pozorovali jsme jich hned několik. Honili se ovšem kolem květů a vyfotit se nechal jen jeden. Chybí mu levá ostruha, ale i tak je to krasavec:
Přástevníka kostivalového přilákal bodlák:
Naši galerii uzavírá překrásná vřetenuška ligrusová. Dospělci se vyskytují do srpna, takže jsme ji zastihli za minutu dvanáct. V srpnu se také líhnou housenky, které se na jaře příštího roku kuklí:
Petr Široký
