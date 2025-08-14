Jak jsem potkal brouky (Díl CXX. - Zámecký park Lednice)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
Lednický park je známý cíl turistů a také broučí ráj s jedinečnými podmínkami pro život velkých druhů. Během několikadenního pobytu mohl Jakub park při denních i nočních pochůzkách zevrubně prozkoumat a přestože velká část sezóny už je vlastně za námi, výsledek rozhodně stojí za to.
Začněme samičkou tesaříka obrovského, jemuž se zde velmi daří, soudě podle počtu jím obydlených dubů. Tento druh už má vlastně po sezóně, ale i tak se nám ukázaly dva živoucí exempláře, pokaždé na tomtéž solitérním dubu, stojícím trochu stranou:
Tesaříka pilunu jsme s jistotou očekávali, jeho sezóna právě vrcholí. Nakonec jsme ale viděli jenom jednoho a ten ještě rozmrzele odletěl, když jsme si dovolili chtít ho fotit na jiném podkladu, než na kmenu stromu:
Místním klenotem je velmi vzácný tesařík drsnorohý. Toho jsme naháněli po tři noci, až se konečně poslední večer zadařilo a našli jsme samce sedícího na stromu. Objevil se v pravý čas, chvíli před nočním deštěm, který nás posléze z parku vyhnal:
Byl to ostřílený bojovník; dle zranění na krovkách nejspíše přežil ptačí útok a ještě mu chyběl kus pravého tykadla, snad památka na souboj o samici:
Boční záběr se nepořizuje snadno, ale povedlo se:
Hojně se v parku vyskytuje populární nosorožík. Těch jsme viděli nejméně deset, bohužel kromě tří živých samic jen uhynulé exempláře:
S ohledem na pokročilou sezónu jsme vůbec nečekali roháče obecného, nález dvou samic nás tedy příjemně překvapil. Jedna byla na stejném stromu, kde tesaříci obrovští a druhá na chodníku nedaleko restaurace v blízkosti zámeckého parku. Narazit na roháče v srpnu se nám nikdy předtím nepoštěstilo:
Roháčků kozlíků bylo v parku dost a dost. Na jednom místě jsme jich viděli na stromu hned pět vedle sebe, ale byli příliš vysoko, než aby bylo možné je vyfotit. Je zajímavé, že všichni byli dost malí v porovnání s exempláři z jiných nalezišť:
Na choroši jsme zastihli skupinku velice barevných larviček, podle vzhledu patřících do rodu Sepedophilus, což jsou drabčíci kapkovitého tvaru. Na téže plodnici si pochutnávali i dospělci, ti ale odmítli pózovat:
Květomil Allecula morio, česky trochu jazykolamně hřebenočlenec smolový. Toho jsme již viděli i v Rokycanech, kde však před objektivem utekl. Není to vysloveně vzácný druh, ale i tak je na Červeném seznamu uveden jako zranitelný:
Pozemku Drymus brunneus nacházíme na vlhkých loukách a březích řek. Tahle se schovávala pod kusem dřeva, jinak může být i v hrabance a podobně:
Velice zdobná tiplice Ctenophora ornata se trochu maskuje jako vosa. Podle parádnických tykadel jde o samce:
Dospělec mravkolva, nejspíše mravkolva skvrnitého. Našli jsme ho hned první den na sloupu u vchodu do zámeckého parku. I dospělci jsou draví, ale svým apetitem je proslulá především larva mravkolva – obávaný Ťutínek z Ferdy Mravence:
Na tomtéž choroši, kde byly larvy drabčíků, jsme nyní svědky dosti morbidního výjevu - jeden štírek požírající druhého. Vůbec se nenechal rušit, i když vše ostatní odtamtud před námi uteklo:
Zpravodajství z lednického pobytu zakončíme houbou, a není to houba ledajaká. Teplomilná muchomůrka Vittadiniho je u nás velmi vzácná a zákonem chráněná. Je sice jedlá, jak jsme vyčetli ze zahraničních zdrojů (naše literatura se v tomto směru nevyjadřuje), ale ke konzumaci ji nedoporučujeme. Případná mastná pokuta by asi kulinářský zážitek značně pokazila:
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXIX. - Rokycany 50)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Že kočka není pes a „Bug“ není jen brouk
Je léto a „Sauergurkenzeit“ k tomu. Pravidelně se dočítáme o nových druzích hmyzu, jaké ještě nikdo neviděl. Posléze ovšem zjišťujeme, že to jen automatický překladač cosi jaksi přeložil a uživatel si neověřil správný český pojem.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXVIII. - Břeclav - Obora Soutok 2025 - 2)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
Petr Široký
Čmelák žlutoocasý aneb Jaroslav Hašek by zaplesal
Umělá inteligence začíná šlapat na paty samotnému mistrovi mystifikace Jaroslavu Haškovi. K jeho bleše inženýra Khúna a návodu na pěstění vlkodlaků přibyl ve včerejším vydání Idnes čmelák žlutoocasý.
Petr Široký
Jak jsem potkal brouky (Díl CXVII. - Rokycany 49)
Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě policie obvinila dva lidi
Kvůli tragickému lednovému požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z...
Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti
Odhadovaná škoda po středečním požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku je 40 milionů korun....
Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové
Saúdská Arábie, Katar, Jordánsko, Egypt, Palestinská autonomie a Liga arabských států (LAS)...
Astrofyzik na Pardubicku nafotil průlet kosmické stanice ISS před Sluncem
Nad Českem bylo ve středu možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 193
- Celková karma 17,39
- Průměrná čtenost 1050x
Kybernetik, milovník blues a jižanského rocku, hledač pravdy a harmonie.